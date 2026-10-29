Donald Trump sobre James Talarico en Texas: “Votará de inmediato para abrir las compuertas a millones de extranjeros ilegales”

El presidente Donald Trump convirtió su mitin en Lubbock, Texas, en un escenario de ataques contra el candidato demócrata James Talarico, a quien presentó como una amenaza para la seguridad fronteriza, la política energética y el derecho a portar armas. A pocos días de las elecciones, el mandatario pidió a los votantes respaldar a los republicanos y advirtió sobre las consecuencias que, según su pronóstico, tendría una victoria del candidato azul.

Trump acusa a Talarico de abrir la frontera a extranjeros ilegales

Durante su discurso, en un acto de campaña celebrado en Lubbock, Trump aseguró que una eventual victoria de Talarico permitiría el ingreso de millones de inmigrantes sin autorización a Estados Unidos.

Trump afirmó que Talarico votaría inmediatamente a favor de abrir las fronteras y sostuvo que ese escenario facilitaría también la entrada de personas a las que describió como delincuentes violentos.

En el tramo dedicado a la inmigración, Trump expresó su advertencia con una frase contundente: sostuvo que, si Talarico llegaba al Senado, “votará inmediatamente para abrir las compuertas a millones de extranjeros ilegales, pedófilos y asesinos brutales que entrarán a Texas”.

Talarico y el caso de Jocelyn Nungaray: el argumento de Trump sobre la seguridad

Uno de los momentos centrales del discurso llegó cuando Trump recordó el asesinato de Jocelyn Nungaray, una niña de 12 años de Houston. El presidente utilizó el caso para respaldar sus advertencias sobre las consecuencias de las políticas migratorias.

Según relató durante el mitin, la niña salió hacia una tienda de conveniencia cuando fue secuestrada, atada, agredida sexualmente y asesinada. Trump afirmó que dos inmigrantes en situación irregular, a quienes vinculó con la organización criminal Tren de Aragua, fueron acusados por el crimen.

Donald Trump sostuvo que Talarico votaría de inmediato a favor de derogar las restricciones fronterizas y facilitar el ingreso de extranjeros sin autorización JamesTalarico.com

El mandatario sostuvo que su administración detuvo y deportó a miles de integrantes de esa organización desde su llegada al poder. También aseguró que seguirá con las expulsiones a sus miembros y presentó esas operaciones como parte de su compromiso de ofrecer justicia a la familia de la víctima.

En el mismo pasaje, Trump afirmó que la gestión anterior permitió el ingreso de millones de personas sin controles suficientes. Según sus palabras, durante la presidencia de Joe Biden habrían llegado unas 25 millones de personas, una cifra que el propio republicano presentó como una estimación personal.

Trump pide votar por Ken Paxton y los republicanos en Texas

La intervención en Lubbock no estuvo dirigida únicamente contra Talarico. Trump también aprovechó el encuentro para respaldar al fiscal general de Texas, Ken Paxton, y a otros dirigentes republicanos que, según explicó, deben continuar en sus cargos o resultar elegidos.

El presidente solicitó el voto para el actual fiscal general de Texas, Ken Paxton Photo by Mandel NGAN / AFP

El presidente pidió la reelección del gobernador Greg Abbott y del vicegobernador Dan Patrick, además de expresar su apoyo a Paxton en la contienda por el Senado.

En su discurso, presentó al fiscal general como uno de los mejores funcionarios de su tipo en el país norteamericano y aseguró que el candidato demócrata no representaba los valores de los texanos.

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Trump reconoció que la elección podía ser ajustada y advirtió que los republicanos no podían permitirse perder votos. Por eso, instó a sus seguidores a participar en los comicios y recordó que la votación anticipada está en marcha.

El mandatario también pidió a los asistentes que actuaran como si él mismo figurara en la boleta electoral.