Talarico vs. Paxton y encuestas recientes para las midterms en Texas 2026

La disputa por un escaño en el Senado de Estados Unidos por Texas llega a la recta final con una diferencia estrecha entre James Talarico, candidato demócrata, y Ken Paxton, republicano. Las encuestas publicadas durante octubre muestran resultados que varían según la consultora, con empates y pequeñas ventajas para uno u otro candidato.

Qué dicen las últimas encuestas sobre Talarico y Paxton

De acuerdo con Newsweek, los sondeos más recientes reflejan una carrera competitiva en uno de los bastiones republicanos de EE.UU.

Talarico Apuntó Contra Paxton

Según el seguimiento del Texas Politics Project, de la Universidad de Texas en Austin, actualizado el 26 de octubre, la encuesta de Emerson College y Nexstar, realizada entre el 17 y el 19 de octubre con 1000 votantes probables, registró un 48% de intención de voto para Talarico y un 46% para Paxton.

En el mismo estudio, el libertario Ted Brown obtuvo el 1%, mientras que el 5% permaneció indeciso. El margen de error informado fue de 3,1 puntos porcentuales.

Cuando Emerson preguntó a los indecisos por cuál de los candidatos sentían mayor inclinación, Talarico alcanzó el 49%, Paxton el 48%, lo que indica paridad también en ese segmento.

La encuesta de Fox News, realizada entre el 15 y el 19 de octubre entre 1398 votantes probables, registró un empate de 49% para cada candidato. El margen de error para esa muestra fue de 2,5 puntos porcentuales.

En el sondeo de Texas Public Opinion Research (TPOR), realizado entre el 15 y el 18 de octubre con 969 votantes probables, Talarico obtuvo el 51% y Paxton el 47%. En ese caso, la diferencia fue de cuatro puntos, con un margen de error informado de 3,9 puntos porcentuales.

La medición de InsiderAdvantage, realizada el 13 y el 14 de octubre, mostró el escenario inverso. Entre 800 votantes probables, Paxton registró el 49% y Talarico el 48%, una diferencia de un punto a favor del republicano.

Por su parte, el promedio de RealClearPolling para el período del 8 al 21 de octubre situó a Talarico en el 48,5% y a Paxton en el 46,7%, una diferencia de 1,8 puntos porcentuales.

La economía y la inmigración, entre las preocupaciones de los votantes en Texas

La economía es el principal tema de preocupación para los votantes de Texas en la encuesta de Emerson College. El 39% de los consultados la señaló como el asunto más importante, seguida por la inmigración, con el 16%, las amenazas a la democracia, con el 13%, la educación, con el 12%, y la atención médica, con el 9%.

El sondeo también mostró diferencias entre los candidatos según el tema que los participantes consideraban prioritario, aunque también se observó paridad. Entre quienes identificaron la economía como su principal preocupación, Paxton obtuvo el 47% y Talarico el 46%, mientras que el 6% permaneció indeciso.

El demócrata James Talarico se enfrentará en las midterms de noviembre con el republicano Ken Paxton por un escaño de Texas en el Senado de Estados Unidos @jamestalarico/@kenpaxtontx

La votación anticipada en Texas supera los 4,5 millones de sufragios

Casi 4,5 millones de texanos habían votado durante los primeros siete días de votación anticipada, según datos publicados el 27 de octubre por The Texas Tribune. El volumen superó el ritmo registrado durante el mismo período de las elecciones de medio término de 2022, aunque se mantuvo ligeramente por debajo del de 2018.

La votación anticipada en Texas terminará este viernes 30 de octubre Eric Gay - AP

Entre el 19 de octubre y el domingo 25, el 23,4% de los votantes registrados había emitido su sufragio de manera anticipada o por correo, según datos de la Secretaría de Estado de Texas citados por el medio.

Los registros iniciales también mostraron una participación pareja de personas que habían votado anteriormente en primarias partidarias.

De acuerdo con el análisis de The Texas Tribune, quienes habían votado en las internas demócratas representaron el 36% de los sufragios emitidos durante los primeros cinco días, frente al 35% de quienes habían participado previamente en primarias republicanas.

La votación anticipada terminará el viernes 30 de octubre, mientras que la presencial de las elecciones generales se realizará el martes 3 de noviembre.