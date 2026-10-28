Trump regresa a Texas para respaldar a Paxton en las midterms 2026: críticas a Talarico y el intento por mantener un bastión republicano

A una semana de las elecciones de medio término en Estados Unidos, Donald Trump regresó a Texas para reforzar el apoyo republicano ante una contienda que amenaza con arrebatarle al partido un escaño clave en el Senado. Su visita a Lubbock, una ciudad históricamente conservadora, coincidió con un acto del demócrata James Talarico, que busca aprovechar el descontento por el costo de vida y disputar territorios que durante décadas favorecieron al Partido Republicano.

Donald Trump volvió a Texas para impulsar a Ken Paxton en las midterms 2026

El presidente Donald Trump visitó Corpus Christi y Lubbock el martes 27 de octubre, en la recta final de la campaña electoral, con el objetivo de movilizar a los votantes republicanos y fortalecer la candidatura de Ken Paxton, actual fiscal general de Texas y aspirante del partido al Senado federal.

La contienda entre Paxton y el representante estatal demócrata James Talarico se volvió especialmente competitiva, por lo que la Casa Blanca busca evitar una derrota en un estado que durante décadas fue considerado un bastión conservador.

Según informó Houston Public Media, la visita presidencial se produjo cuando falta apenas una semana para el día de las elecciones, previsto para el 3 de noviembre. El mandatario realizó así su cuarto viaje a Texas durante esta temporada electoral, mientras que el vicepresidente JD Vance tiene previsto visitar Weatherford el jueves para respaldar a los candidatos republicanos.

La profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Houston, Nancy Sims, explicó a Houston Public Media que la presencia de las principales figuras republicanas refleja la importancia de la disputa. Según la especialista, el partido despliega todos sus recursos para intentar conservar el escaño del Senado.

Una victoria demócrata permitiría a Talarico convertirse en el primer candidato de ese partido en ganar una elección al Senado federal por Texas desde 1988, además de interrumpir una racha de más de tres décadas sin triunfos demócratas en elecciones estatales.

Qué dijo Donald Trump durante su acto de campaña en Texas antes de las midterms 2026

Durante el acto de campaña en Lubbock, el presidente Donald Trump dedicó más de una hora a cuestionar al candidato demócrata James Talarico y a pedir el voto para los republicanos en las elecciones de medio término.

La visita a Corpus Christi y Lubbock el martes 27 de octubre representa la cuarta gira electoral de Donald Trump por el estado de Texas Captura de video/ AP

Según informó The Texas Tribune, el mandatario centró parte de su discurso en la inmigración y en el derecho a portar armas, mientras buscaba reforzar el apoyo a Ken Paxton, candidato republicano al Senado federal.

“Así que, si salen a votar, vamos a conseguir una victoria tremenda en Texas”, afirmó durante su intervención. El presidente también lanzó críticas personales contra Talarico y cuestionó sus convicciones religiosas. “No podemos tener a un tipo como Talafreako, porque ni siquiera es cristiano. No podemos perder esos votos”, declaró.

Otro de los ejes de su discurso fue la política migratoria. El mandatario sostuvo que una victoria demócrata permitiría la llegada de millones de personas más a través de la frontera entre Estados Unidos y México.

Además, afirmó que Talarico y los demócratas buscarían derogar la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege el derecho a poseer y portar armas.

Donald Trump en Lubbock: un bastión republicano que los demócratas quieren disputar

La visita de Trump a Lubbock, considerada la capital del oeste de Texas, tuvo un significado particular porque se trata de una ciudad que durante años funcionó como uno de los principales puntos de apoyo electoral del Partido Republicano.

Los resultados electorales ilustran la fortaleza histórica del partido. Trump obtuvo más del 66% de los votos en el condado de Lubbock en 2016 y cerca del 70% en 2024, según los datos recogidos por Houston Public Media. Esa trayectoria convirtió a la región en un territorio que los republicanos consideraban prácticamente asegurado.

Trump atacó a Talarico tildándolo con el apodo "Talafreako" y cuestionó públicamente sus convicciones religiosas Getty Images via AFP

Sin embargo, la contienda de 2026 presenta señales diferentes. El Partido Demócrata busca reducir las brechas electorales en las zonas rurales y en las ciudades del oeste, donde sus candidatos suelen quedar relegados frente a los republicanos.

The Texas Tribune describió la jornada como una demostración de la polarización política de la región. Mientras miles de simpatizantes republicanos se reunían para escuchar al presidente, un grupo de manifestantes se concentró frente al centro de convenciones con carteles en apoyo a Talarico y mensajes críticos contra Trump.

El presidente del Partido Republicano del condado de Lubbock, Ken Adams, consideró que la presencia del mandatario constituía un momento importante para los conservadores de la región. Antes del acto, comparó el entusiasmo de los asistentes con el de una final deportiva y señaló que la visita funcionaba como un reconocimiento al apoyo que el oeste de Texas brindó al partido durante años.