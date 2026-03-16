¿Florida tendrá un aeropuerto llamado Donald Trump? Qué se sabe del proyecto que espera la firma de Ron DeSantis

Un proyecto de ley aprobado por la Legislatura de Florida abrió la puerta a un cambio simbólico en el mapa aeroportuario del estado. La iniciativa, que ya superó el trámite legislativo en ambas cámaras, permitiría renombrar aeropuertos comerciales importantes y propone específicamente que el actual Palm Beach International Airport adopte el nombre de “President Donald J. Trump International Airport”.

El proyecto de Florida que redefine quién puede nombrar los aeropuertos

De acuerdo con el texto del proyecto aprobado por los legisladores de Florida, identificado como HB 919 y titulado Commercial Service Airports, la iniciativa establece que la facultad de nombrar los aeropuertos comerciales más importantes del estado quedará centralizada a nivel estatal.

Esto significa que la decisión de designar o modificar los nombres de estas terminales aéreas ya no recaería exclusivamente en autoridades locales, sino que pasaría a ser competencia del estado.

Con esta normativa, la facultad de nombrar terminales aéreas deja de ser una competencia exclusiva de las autoridades locales ROBERTO SCHMIDT� - AFP�

Según el propio documento legislativo, el proyecto modifica la normativa estatal para definir qué se considera un “Major Commercial Service Airport”, es decir, un aeropuerto con servicio comercial clasificado como hub mediano o grande según los criterios establecidos por la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

La legislación también enumera cuáles son los aeropuertos que entran dentro de esa categoría en Florida y establece denominaciones específicas para cada uno. Entre ellos se encuentran los aeropuertos de Orlando, Miami, Fort Lauderdale-Hollywood, Tampa, Southwest Florida en Fort Myers y Jacksonville, cuyos nombres permanecerían sin cambios si la ley entra en vigor.

El cambio propuesto: Palm Beach International Airport pasará a ser un homenaje a Trump

Uno de los puntos del proyecto es la disposición que establece que el aeropuerto ubicado en 1000 James L Turnage Boulevard, en West Palm Beach, actualmente conocido como Palm Beach International Airport, deberá ser renombrado como “President Donald J. Trump International Airport”.

El texto legislativo indica que este cambio no sería automático. Para que el nuevo nombre entre en vigencia, primero debe cumplirse una serie de condiciones. En primer lugar, será necesaria la aprobación de la Administración Federal de Aviación. Además, el condado de Palm Beach deberá firmar un acuerdo con el titular de los derechos del nombre para autorizar su uso comercial.

Ese acuerdo deberá garantizar, como mínimo, que el condado tenga el derecho “perpetuo e irrestricto” de utilizar la denominación “President Donald J. Trump International Airport”, así como abreviaciones o variaciones razonables del nombre.

El punto más destacado de la HB 919 es la disposición para renombrar el actual Palm Beach International Airport en honor al presidente Donald Trump MANDEL NGAN - AFP

Según el proyecto, este uso no implicaría costos para el condado y podría aplicarse en señalización, publicidad, marketing, promociones, merchandising y en la marca general del aeropuerto y sus servicios.

Qué ocurriría con los demás aeropuertos

La legislación no se limita únicamente al aeropuerto de Palm Beach. El documento también enumera oficialmente los nombres de varios aeropuertos comerciales importantes del estado, lo que incluye Orlando International Airport, Miami International Airport, Fort Lauderdale-Hollywood International Airport, Tampa International Airport, Southwest Florida International Airport y Jacksonville International Airport.

Una vista de la torre de control del Aeropuerto Internacional de Orlando, en Florida Instagram/@flymco

De acuerdo con el texto del proyecto aprobado por la Legislatura, estas denominaciones continuarían vigentes incluso si alguno de estos aeropuertos dejara de cumplir en el futuro con los criterios de clasificación como hub mediano o grande establecidos por la FAA.

Asimismo, la normativa indica que el Departamento de Transporte de Florida deberá revisar cada año la lista de aeropuertos incluidos en la legislación.

Si se detecta que alguno cambia de categoría o si un nuevo aeropuerto cumple los criterios para ser considerado un gran centro de servicio comercial, el organismo tendrá que notificar al presidente del Senado estatal y al presidente de la Cámara de Representantes al menos 60 días antes del inicio de la siguiente sesión legislativa.

El proyecto aún necesita la firma del gobernador DeSantis

Según informó el medio Click Orlando, el proyecto HB 919 fue presentado inicialmente en diciembre por la representante estatal Meg Weinberger, republicana de West Palm Beach. Tras avanzar en el proceso legislativo, la iniciativa fue aprobada tanto por la Cámara de Representantes como por el Senado de Florida.

De recibir la firma del gobernador Ron DeSantis, la ley entrará en vigor el 1° de julio de 2026 @GovRonDeSantis

Esto significa que el proyecto ya completó su recorrido dentro de la Legislatura estatal y ahora se encuentra a la espera de la decisión del gobernador Ron DeSantis.

Si el gobernador decide firmar la ley, la medida entraría en vigor el 1° de julio de 2026. A partir de esa fecha, comenzarían a aplicarse las disposiciones que centralizan la autoridad para nombrar aeropuertos y que incluyen el posible cambio de nombre del aeropuerto de Palm Beach.

Click Orlando también destacó que, aunque la ley otorgaría al estado la capacidad de renombrar otros aeropuertos en el futuro, el único cambio concreto previsto actualmente es el del aeropuerto de Palm Beach.