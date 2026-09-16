El aviso de Abbott a los “data centers” de Texas: deben reportar su uso de agua o afrontarán sanciones

El gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó hacer cumplir las consecuencias legales previstas para los grandes usuarios de agua, incluidos centros de datos, que reciban la encuesta estatal obligatoria y no informen su consumo. La medida refuerza los controles que el mandatario impulsa sobre estas instalaciones.

Abbott y los data centers: qué sanciones prevé la ley de Texas

Según la Oficina del gobernador de Texas, Abbott instruyó a la Junta de Desarrollo del Agua de Texas (TWDB, por sus siglas en inglés) a exigir el cumplimiento de las obligaciones de información. La orden alcanza tanto faltas anteriores como futuros incumplimientos.

En 2025, la TWDB consultó a 329 centros de datos y recibió respuestas de menos del 30% BRANDON BELL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El gobierno estatal consideró que existen indicios de infracciones civiles y penales entre grandes consumidores que no entregaron los datos requeridos. Por eso, Abbott también pidió a la TWDB que derive las violaciones correspondientes a fiscales de condado o distrito y que notifique a las autoridades ambientales ante una posible descalificación de permisos.

De acuerdo con el Código de Aguas de Texas, quien recibe la encuesta debe completarla y devolverla. La falta total de respuesta constituye un delito menor Clase C, mientras que la presentación fuera de término puede bloquear el acceso a programas financieros de la TWDB y a permisos, modificaciones o renovaciones comprendidas en el capítulo 11.

La carta completa de Abbott a la TWDB precisó otro punto: la junta debe hacer cumplir esas consecuencias mediante los canales previstos por la legislación. El gobernador fijó además una coordinación con otros organismos estatales para obtener datos adicionales sobre el sector.

Sin embargo, según The Texas Tribune, la TWDB sostuvo anteriormente que no posee autoridad para iniciar procesos penales porque no funciona como agencia regulatoria, por lo que la intervención de fiscales y autoridades locales resulta necesaria para determinadas medidas.

Por qué Texas exige más datos sobre el consumo de agua

La baja respuesta de las compañías explica parte de la nueva presión estatal. 329 centros de datos recibieron la encuesta correspondiente a 2025 y menos del 30% presentó sus datos.

La cantidad de instalaciones consultadas creció con rapidez:

En 2023 , la TWDB envió el formulario a 22 centros y obtuvo una respuesta del 32%

, la TWDB envió el formulario a 22 centros y obtuvo una respuesta del 32% En 2024 , consultó a 67 y recibió contestaciones del 28%.

, consultó a 67 y recibió contestaciones del 28%. En 2025, incorporó 267 instalaciones nuevas al seguimiento estatal y solo el 22,5% respondió.

Abbott fijó el 14 de octubre de 2026 como fecha para recibir un primer informe sobre las acciones de cumplimiento vectorfusionart - Shutterstock

La encuesta alcanza a instalaciones operativas con un consumo superior a 10 millones de galones (37,9 millones de litros) por año. También llega a unos 4700 sistemas municipales de suministro y alrededor de 3200 instalaciones industriales.

La TWDB explicó que el relevamiento recopila datos anuales para la planificación estatal y regional de los recursos hídricos. Los destinatarios deben detallar información sobre el volumen utilizado y la procedencia del recurso, entre otros aspectos.

El formulario también permite conocer si una instalación obtiene su propio suministro o compra el recurso y si posee generación eléctrica dentro del establecimiento. Sin embargo, no releva el tipo específico de tecnología de refrigeración utilizada por los centros de datos.

Cuánta agua consumen algunos data centers de Texas

Los registros de 2025 citados por The Texas Tribune ubicaron entre los grandes consumidores a instalaciones de Bitdeer, Google, QTS y Meta. Varias de ellas se concentran en el norte del estado.

La planta de Bitdeer en Rockdale utiliza más de 300 millones de galones (más de 1135 millones de litros) por año. Esa cantidad equivale al consumo anual total de una pequeña localidad texana de alrededor de 3500 habitantes, según la comparación publicada por el diario.

La auditoría de Texas que condiciona las conexiones de nuevos data centers

La nueva instrucción se conecta con una auditoría integral de proyectos que Abbott ordenó el 3 de agosto pasado. El proceso exige información sobre consumo, fuentes de suministro y tecnologías destinadas a reducir las necesidades hídricas.

La carta del gobernador indicó que la Comisión de Servicios Públicos de Texas (PUC, por sus siglas en inglés) y el Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas (Ercot, por sus siglas en inglés) participan del procedimiento. La TWDB también deberá coordinarse con estos reguladores eléctricos de Texas para obtener información adicional.

Los proyectos que no completen esa auditoría no podrán avanzar con su conexión a la red eléctrica estatal. En tanto, Abbott dispuso que una falta de respuesta sobre los datos hídricos también active las facultades independientes de cumplimiento de la TWDB.

Cuándo deberá informar la TWDB sobre las sanciones

El gobernador dio plazo hasta el 14 de octubre para que la TWDB entregue una primera actualización sobre sus acciones de cumplimiento. Después de esa fecha, la junta deberá continuar con los reportes, incluso cuando finalice la auditoría coordinada con ERCOT.

Por su parte, la página oficial de la TWDB indicó que el plazo anual de la Water Use Survey venció el 1° de marzo y que la plataforma en línea cerró el 1° de julio. Así, las entidades con presentaciones atrasadas todavía pueden completar el formulario en PDF y remitirlo al equipo responsable de la encuesta.