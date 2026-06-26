El banderazo argentino llega a Dallas por el Mundial 2026: horario, lugar y cómo participar
En Klyde Warren Park, fanáticos de la Selección acompañarán al equipo de Lionel Scaloni antes del cruce ante Jordania, sin costo ni inscripción
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El viernes 26 de junio, los hinchas argentinos realizarán un banderazo en Dallas antes del último partido de la Selección en la fase de grupos del Mundial 2026. La convocatoria tendrá como objetivo alentar con cánticos y percusión al equipo de Lionel Scaloni, que se enfrentará con Jordania.
Horario del banderazo argentino en Klyde Warren Park y requisitos para asistir
La convocatoria difundida por las cuentas de Instagram de @leomiamisports e @hinchas.argentinos confirma que el encuentro será en Klyde Warren Park, ubicado en 2012 Woodall Rodgers Freeway, en Dallas, Texas. El banderazo está previsto para las 18 hs (hora local), aunque la publicación pide a los asistentes llegar desde las 17.30 hs.
La reunión estará dirigida a hinchas que quieran acercarse con camisetas, banderas, bombos y otros elementos de aliento. Los organizadores llamaron a reunirse para apoyar a la Selección argentina y a Lionel Messi. El encuentro será gratis y abierto al público.
Klyde Warren Park, el punto elegido por los hinchas de la Selección en Texas
De acuerdo con The Dallas Morning News, el parque ya había sido escenario de una reunión de aficionados de la Argentina el domingo 21 de junio. Y tres años antes, el 18 de diciembre de 2022, cientos de argentinos se reunieron allí después de que la Selección ganara su tercer título mundial ante Francia en la final del Mundial de Qatar.
Argentina vs. Jordania en Arlington: cuándo juega la Selección por el Mundial 2026
El banderazo será la previa del partido entre Argentina y Jordania, programado para el sábado 27 de junio a las 21 hs (hora local). El evento se disputará en el AT&T Stadium de Arlington, rebautizado como Dallas Stadium para el torneo
Será el segundo partido de la Selección en el Norte de Texas. Antes, el equipo de Lionel Scaloni venció 2-0 a Austria, con dos goles de Lionel Messi. En ese encuentro, el capitán argentino llegó a 18 tantos y se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales. La Argentina ya está clasificada para la siguiente ronda. Tras el cierre de la fase de grupos, quedará definido su rival del partido de dieciseisavos de final.
Cómo ver Argentina vs. Jordania en EE.UU. por TV y streaming
Según la programación difundida por Fox Sports, los encuentros de la Copa del Mundo se emiten por FOX y FS1, mientras que la cobertura por streaming está disponible en FOX One.
Para seguir el encuentro por televisión, los espectadores deberán revisar cuál de esas dos señales tiene asignado el partido de la Argentina en la grilla del día. En el caso de quienes no cuenten con acceso por cable o satélite, la alternativa será verlo en vivo y bajo demanda mediante la plataforma de streaming de FOX.
La disponibilidad puede variar según el proveedor de TV y la ubicación del usuario dentro de Estados Unidos, por lo que se recomienda consultar la guía local antes del inicio del partido.
¿Cuánto cuestan las entradas para ver Jordania vs. Argentina en el AT&T Stadium?
Para el partido entre Jordania y Argentina queda disponible apenas el 2% de los tickets, según la plataforma de venta. Entre las opciones visibles, los valores con tasas incluidas son los siguientes:
- Sección 347, fila 1: US$1802.
- Sección 203, fila 8: US$1894.
- Categoría 3: US$1950.
- Sección 414: US$1995.
- Sección C212, fila 8: US$2015.
- Sección C208, fila 6: US$2091.
- Sección RH589, fila 1 o 2: US$2188.
- Sección 121, fila 12: US$2248.
- Sección SV403, fila 1: US$2321.
- Sección ST603, fila 2: US$3175.
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