Los mexicanos, rendidos ante Messi: cómo reaccionaron los medios al nuevo triunfo de Argentina en el Mundial 2026

Lionel Messi anotó dos goles ante Austria el 22 de junio de 2026 en el AT&T Stadium de Dallas para darle a Argentina una victoria 2-0 que selló la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial. Con esos tantos, el capitán albiceleste llegó a 18 goles en Copas del Mundo y superó al alemán Miroslav Klose como máximo goleador de la historia del torneo. La reacción de los principales medios deportivos de México, uno de los tres países anfitriones del torneo, fue inmediata y uniforme: reconocimiento editorial ante un jugador legendario de 38 años que llega a su sexto Mundial con los registros intactos.

Qué titular eligió cada medio mexicano para el récord de Messi ante Austria

AS México publicó el titular más directo del día: “Messi, leyenda de leyendas”. La bajada precisó que el rosarino superó a Klose como máximo anotador en Mundiales con su doblete, aunque antes había fallado un penal.

AS México

Mediotiempo, uno de los portales deportivos de mayor tráfico en el país, optó por el énfasis histórico: “¡Día histórico! Messi guía a Argentina a los dieciseisavos del Mundial con doblete ante Austria”, e identificó los tantos como los goles 17 y 18 del jugador en citas mundialistas.

Mediotiempo

TUDN, señal oficial del torneo en México a través de Televisa y ViX, eligió el superlativo: “¡Inigualable! Messi hace historia y clasifica a Argentina a dieciseisavos”.

TUDN

El Universal, diario de referencia nacional, fue más narrativo: “Lionel Messi hace más grande su leyenda con doblete ante Austria”.

El Universal

El diario deportivo Estadio prefirió el encuadre colectivo: “Lionel Messi hace historia: Argentina vence a Austria y asegura su boleto a la siguiente fase del Mundial 2026”.

Estadio

Qué dijo Récord sobre el penal fallado de Messi

Récord fue el único medio que publicó cuatro notas simultáneas sobre el partido con ángulos distintos para cada una. Entre los titulares: “Messi se convierte en el máximo goleador de la historia de los Mundiales”, “Argentina vence a Austria con doblete histórico de Messi” y “Veredicto Récord: Messi es Argentina y con eso le alcanza hasta con su peor versión”.

Récord

La cuarta nota fue la más incómoda para el ídolo: “Messi es el futbolista con más penales fallados en Mundiales”. Ningún otro medio de los relevados subrayó ese dato con igual prominencia.

Qué implica la victoria para Argentina en el Grupo J del Mundial 2026

Con el 2-0 sobre Austria, Argentina aseguró su lugar en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 antes de disputar la tercera fecha de la fase de grupos. La Albiceleste integra el Grupo J y aguarda el resultado del partido entre Argelia y Jordania para definir si termina como líder de su zona.

Resumen Argentina Austria

El doblete de Messi coincidió además con el 40° aniversario del gol de Diego Maradona a Inglaterra en el Mundial de México 1986, dato que varios medios mexicanos incluyeron en sus coberturas. Messi cumple 39 años el 24 de junio, dos días después del partido ante Austria.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.