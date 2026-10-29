El cambio de hora en Texas está confirmado y cómo afectará a las midterm elections 2026

Texas se prepara para celebrar las elecciones de medio término el martes 3 de noviembre de 2026. Pocas horas antes de la jornada electoral, el estado aplicará el cambio de horario de invierno regulado por la normativa federal.

Cuándo cambia el horario en Texas en el mes de noviembre

La modificación horaria en el Estado de la Estrella Solitaria ocurrirá en la madrugada del domingo 1° de noviembre de 2026. A las 2 (hora local) de esa jornada, los relojes retrocederán una hora para marcar la una del horario estándar.

Los residentes de Texas debrán retrasar sus relojes en la madrugada del domingo 1° de noviembre de 2026 a las 2.00 hs Imagen ilustrativa generada con IA

De acuerdo con Time and Date, ese cambio marca el cierre del horario de verano, que inició el pasado domingo 8 de marzo de 2026. La medida sigue el calendario reglamentario del cambio de hora en Estados Unidos.

Con la aplicación del ajuste el 1° de noviembre, el amanecer y el atardecer ocurrirán una hora más temprano en comparación con el día previo. Esto quiere decir que los vecinos contarán con mayor iluminación solar en la mañana y con menor luz natural durante el atardecer.

La transición horaria abarca a los condados tejanos en los husos del centro y de la montaña. Los residentes deben saber que los dispositivos electrónicos con conexión a red actualizarán la hora de forma automática en la madrugada.

Cómo impacta el cambio de horario en las elecciones de medio término

Las elecciones generales de medio término están fijadas para el martes 3 de noviembre de 2026. Durante esa jornada, según el Departamento de Elecciones del Condado de El Paso, todos los centros de votación oficiales abrirán sus puertas a las 7 hs y cerrarán a las 19 hs.

No obstante, la ejecución del cambio de hora el 1° de noviembre tendrá impacto en las elecciones. Debido a esta modificación de otoño, la votación transcurrirá con una hora de diferencia con respecto al horario actual.

“Bienvenidos al Texas de Greg Abbott”: la crítica de Gina Hinojosa al gobernador de cara a las elecciones 2026

Además, el retraso de los relojes el domingo anterior a los comicios otorgará una hora adicional de descanso a la población dos días antes de los comicios. Los electores acudirán a las urnas bajo el esquema del horario estándar, en lugar del de verano.

Asimismo, la alteración horaria incidirá en la iluminación solar durante el desarrollo del sufragio en todo el estado. A las 7 hs del inicio de la votación habrá mayor luz matutina, mientras la puesta del sol ocurrirá una hora antes hacia el cierre de las mesas.

Las autoridades electorales del condado recomiendan verificar la hora en los relojes antes de acudir a los centros de votación. Los electores pueden consultar la ubicación de sus mesas en los portales oficiales de administración electoral.

Hasta cuándo estará vigente el horario de invierno en Texas

El esquema del horario de invierno u horario estándar se mantendrá vigente en el estado durante los meses de otoño, invierno y el comienzo de la primavera. Esto quiere decir que la estructura horaria regirá de manera continua durante el ciclo invernal de 2026 y 2027.

El horario de invierno en Texas se mantendrá vigente hasta el domigno 14 de marzo de 2027 Fotomontaje realizado con IA

De este modo, la vigencia de este esquema concluirá el domingo 14 de marzo de 2027 a las 2 hs. En ese instante, los relojes adelantarán una hora para marcar las 3 hs e iniciar nuevamente el horario de verano.