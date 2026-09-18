Ya es oficial: confirman cuándo cambia la hora en USA y el día que llega el otoño 2026 a Texas

El cambio de hora en USA volverá a modificar los relojes durante 2026. El ajuste forma parte del calendario que rige en la mayor parte del país norteamericano y coincidirá con un período en el que también cambia la estación en el hemisferio norte.

Cuándo termina el horario de verano en Estados Unidos en 2026

De acuerdo con Time And Date, el horario de verano en Estados Unidos finaliza el domingo 1° de noviembre de 2026. Cuando los relojes lleguen a las 2 hs, deberán atrasarse una hora y volver a marcar la 1.

Estados Unidos cambiará al horario estándar el 1° de noviembre de 2026, cuando los relojes deberán atrasarse una hora (AP Foto/Charlie Riedel, Archivo) Charlie Riedel - AP

El calendario establece que el horario de verano comienza el segundo domingo de marzo y termina el primer domingo de noviembre. Este año comenzó el 8 de marzo, cuando los relojes pasaron de las 2 hs a las 3 hs de la madrugada.

Cabe destacar que Hawái y la mayor parte de Arizona mantienen el horario estándar durante todo el año. Tampoco realizan este ajuste Puerto Rico, Guam, Samoa Americana, las Islas Marianas del Norte y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

Cómo será el cambio de hora en Texas el 1° de noviembre

En Texas, el cambio seguirá el calendario nacional porque el estado observa el horario de verano. La mayor parte del territorio utiliza el horario Central, mientras que el extremo occidental se rige por el horario de la Montaña.

En ambas zonas, los relojes se atrasarán una hora al finalizar el período de horario de verano. El cambio hará que el amanecer y el atardecer ocurran aproximadamente una hora antes que el día anterior, con más luz durante las primeras horas de la mañana y menos durante la tarde.

El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) establece que los estados que observan el horario de verano deben comenzar y terminar el período en las fechas fijadas por la legislación federal.

El otoño astronómico llegará a Texas el martes 22 de septiembre de 2026, con el equinoccio de septiembre Imagen ilustrativa generada con IA

A qué hora comienza el otoño 2026 en Texas

El otoño llegará a Texas el martes 22 de septiembre de 2026, con el equinoccio de septiembre. El fenómeno marca el inicio del otoño en el hemisferio norte y ocurre cuando el Sol cruza el ecuador celeste.

La hora local en la que se registra el equinoccio varía según la zona horaria. Para la zona Central, donde se encuentra la mayor parte de Texas, ocurrirá a las 19.05 hs. La hora surge de convertir las 20.05 del horario del Este informadas por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con la entidad, el equinoccio no significa exactamente que habrá 12 horas de luz y 12 de oscuridad. La refracción atmosférica y la forma en que se determina el amanecer hacen que la duración de ambos períodos no sea idéntica ese día.

Por qué el equinoccio y el cambio de hora no coinciden en Texas

Según el NWS, el inicio del otoño y el cambio de hora responden a fenómenos diferentes. El primero está relacionado con la posición de la Tierra respecto del Sol, mientras que el segundo corresponde a una disposición establecida por la legislación estadounidense.

Por eso, Texas tendrá primero el cambio de estación y varias semanas después modificará nuevamente sus relojes. El regreso al horario estándar también alterará la distribución de la luz natural durante la jornada.