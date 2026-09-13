Es oficial: cuándo termina el horario de verano en Texas y el día oficial para cambiar los relojes este 2026

A mediados de septiembre, a medida que el verano llega a su fin en Estados Unidos, los ciudadanos de distintos estados deberán ajustar sus relojes debido a la regulación federal vigente. En Texas, el horario estándar (ST) volverá a funcionar el primer domingo de noviembre, que este año corresponde al primer día del mes.

Texas volverá al horario estándar el 1° de noviembre

El horario de verano (DST, por sus siglas en inglés) entró en vigor este año a las 2 hs del 8 de marzo, cuando los ciudadanos debieron adelantar una hora sus relojes hacia las 3 hs.

El horario de verano finalizará en Texas el domingo 1° de noviembre a las 2 hs y será necesario atrasar una hora los relojes Freepik - Freepik

El horario de verano finaliza en Texas el domingo 1° de noviembre a las 2 hs, y será necesario atrasar una hora los dispositivos, hacia la 1 hs, de acuerdo con el sitio web oficial del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST, por sus siglas en inglés).

Tanto en el Estado de la Estrella Solitaria como en el resto de EE.UU., en el caso de los dispositivos que se sincronizan con la hora oficial, no es necesario realizar ningún ajuste siempre que el sistema operativo se encuentre actualizado.

Asimismo, los relojes controlados por radio que reciben la señal de la estación WWVB, una transmisión de baja frecuencia operada por el NIST, también suelen ajustarse de forma automática.

Por su parte, los relojes más antiguos con programación interna pueden requerir intervención manual. En esos casos, la corrección debe realizarse de manera manual o mediante una actualización provista por el fabricante.

Horario de verano en Texas: la ley de Abbott que podría modificarlo

El gobernador de Texas, Greg Abbott , firmó el 20 de junio de 2025 una legislación que podría eliminar la transición del DST al horario estándar .

, firmó el 20 de junio de 2025 una legislación que podría . No obstante, para entrar en vigor debe recibir una autorización del Congreso federal, y hasta el momento no ocurrió.

El texto de la HB 1393 indica que Texas deberá usar el horario de verano durante todo el año cuando la legislación federal le otorgue esa facultad.

La norma denomina “Texas Time” al estándar que regirá bajo ese esquema.

A diferencia de los dispositivos que se coordinan con la hora oficial, los relojes más antiguos con programación interna pueden requerir intervención manual Freepik

La medida abarca tanto la zona del estado que utiliza la hora estándar central como la parte que utiliza la hora estándar de montaña.

A pesar de contar con el apoyo del gobernador, la disposición no entró en vigor debido a que la Ley de Horario Uniforme permite a los estados excluirse del horario de verano y conservar la hora estándar durante todo el año, pero no admite la opción inversa.

Los estados y territorios que no aplican el cambio de horario en EE.UU.

Bajo los términos vigentes, el cambio de hora no rige de manera uniforme en todo EE.UU., sino que, según el Departamento de Transporte, algunos estados y territorios mantienen el mismo horario durante todo el año y no aplican el ajuste estacional de los relojes: