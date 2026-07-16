El Cartel de Juárez y Los Viagras, las dos nuevas organizaciones consideradas “terroristas” por Trump

El gobierno de Donald Trump oficializó una medida contra el crimen organizado que opera en México. La administración federal incluyó a dos carteles, entre ellos uno que opera en la frontera con Texas, en su listado de organizaciones terroristas extranjeras tras una reciente publicación en el Registro Federal.

Cuáles son las dos organizaciones mexicanas designadas como terroristas en EE.UU.

En un aviso publicado el jueves, las autoridades estadounidenses señalaron formalmente al Cartel de Juárez y a Los Viagras como organizaciones terroristas. Esta decisión busca frenar la influencia de estas estructuras delictivas con mecanismos legales más severos, según el gobierno federal.

El aviso en el Registro Federal fue publicado por Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU. ERIC LEE - POOL

El Cartel de Juárez opera históricamente en la zona fronteriza con Texas, específicamente en el área de Ciudad Juárez. Por su parte, Los Viagras consolidan su control criminal desde el estado de Michoacán.

Marco Rubio, secretario de Estado, fundamentó esta resolución al argumentar que ambas organizaciones representan una “amenaza real” para la seguridad nacional y la economía. El funcionario sostuvo que los grupos ejecutan actos violentos con potencial de daño directo a la estabilidad estadounidense.

Con esta acción, hay ocho organizaciones mexicanas bajo esta etiqueta. La medida faculta a las agencias federales para implementar operativos más agresivos contra estas estructuras y cualquier colaborador.

El impacto en la frontera de la decisión de EE.UU. y el historial del Cartel de Juárez

El Cartel de Juárez destaca por ser uno de los grupos más antiguos con control sobre cruces clave en la frontera con El Paso. Según informó Telemundo, sus operaciones históricas incluyen el transporte de cargamentos ilícitos mediante infraestructura logística compleja.

A pesar de los arrestos de diversos cabecillas durante las últimas décadas, la organización todavía se mantiene en actividad. El control de las rutas fronterizas sigue como su principal fuente de ingresos y relevancia estratégica.

Entre las organizaciones terroristas designadas por EE.UU. figura el Cartel de Juárez, que opera en la frontera con Texas Christian Chavez - AP

Analistas citados por el medio consideraron esta designación como una herramienta táctica necesaria para Washington. El objetivo consiste en facilitar acciones en la zona fronteriza, donde otros grupos criminales ya enfrentan sanciones similares.

La presión sobre la frontera texana se intensifica ante la preocupación por la seguridad en la zona. Las autoridades de EE.UU. indican que priorizan la contención de estos grupos para evitar la expansión del tráfico de drogas y otros ilícitos.

Los Viagras tienen influencia en Michoacán y EE.UU. ofrece recompensa por su líder

Los Viagras surgieron en Michoacán como consecuencia de los movimientos de autodefensas ocurridos entre 2013 y 2014. Según el medio mexicano Proceso, recibieron ese alias porque los fundadores, los hermanos de apellido Sierra, “tienen los cabellos erizos que ni con gel, vaselina y limón se les aplaca”.

Según Telemundo, el grupo se caracteriza por la rotación de alianzas estratégicas para mantener su dominio regional.

Detuvieron A “El Jardinero”, El Posible Nuevo Jefe Del Cártel De Jalisco Por El Que Ofrecían US$5.000.000

La organización tiene como líder a Nicolás Sierra Santana, quien enfrenta cargos por conspiración para el narcotráfico en el Distrito de Columbia. EE.UU. ofrece actualmente cinco millones de dólares por datos que permitan su captura.

Las actividades de este grupo se centran en la extorsión a productores y comerciantes locales de la región. Además, poseen capacidad para producir drogas sintéticas destinadas a la distribución internacional hacia EE.UU.

Esta designación coloca a Los Viagras junto a otras organizaciones como La Nueva Familia Michoacana bajo el mismo estatus legal. La estrategia busca desarticular la red de lealtades que permite la permanencia de estos grupos en el occidente mexicano.

Según Telemundo, la decisión gubernamental se dio en el marco de tensiones diplomáticas con el gobierno de Claudia Sheinbaum.