Alerta de la CBP y la Patrulla Fronteriza por el cruce que “pone en peligro la vida” en Nuevo México

La Patrulla Fronteriza, agencia de seguridad que pertenece al Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), advirtió a las personas en ambos lados de la frontera que ingresar a los canales de agua en Nuevo México es un riesgo tan alto que pone en peligro su vida.

Alerta de la Patrulla Fronteriza por los peligros de los canales del sector de El Paso

Mediante un comunicado, la CBP compartió que detectaron a personas, tanto en Estados Unidos como en México, que utilizan los canales de la Comisión Internacional de Límites y Aguas que corren paralelos a la frontera.

Fue el sector de El Paso de la Patrulla Fronteriza el que lanzó una advertencia sobre dicha práctica, especialmente porque durante la temporada de riego se liberan grandes volúmenes de agua en los canales desde los embalses río arriba en Nuevo México.

Las autoridades advirtieron que los canales son más profundos de lo que parecen y, usualmente, presentan fuertes corrientes y una potente resaca. Por ello es que ingresar a sus aguas significa un alto peligro de ahogamiento.

Cómo los traficantes utilizan los canales fronterizos para el cruce de migrantes

De acuerdo con las autoridades, los traficantes de personas suelen utilizar los canales en la frontera de Nuevo México para introducir migrantes en territorio estadounidense, a pesar del grave riesgo que representa.

Los traficantes de personas utilizan los canales para cruzar migrantes de manera ilegal JOSE LUIS GONZALEZ (REUTERS)

La CBP explicó que los criminales aseguran a los inmigrantes indocumentados que si saltan al canal podrán ingresar a Estados Unidos sin ser detectados por la Patrulla Fronteriza. No obstante, advirtió que en muchas ocasiones terminan ahogándose debido a la fuerza de las corrientes.

Al respecto, el jefe de la Patrulla Fronteriza del sector El Paso, Jesse Muñoz, declaró: “Los traficantes criminales del cartel mexicano ponen en peligro imprudentemente la vida de los inmigrantes indocumentados que desconocen los riesgos de la entrada ilegal a través de los canales”.

Advirtió que, además del riesgo de ahogamiento, si los migrantes llegaran a cruzar enfrentarán consecuencias por haber violado el Título 8 del Código de Estados Unidos, lo que implica enjuiciamiento, deportación y prohibición de reingreso al país norteamericano.

El número para denunciar cruces ilegales en los canales fronterizos de El Paso

Debido a los riesgos y a que se trata de una práctica ilegal, la Patrulla Fronteriza pidió a medios de comunicación tanto mexicanos como estadounidenses, y al público en general, advertir e informar acerca de los riesgos de utilizar los canales de Nuevo México para cruzar la frontera.

Con el objetivo de evitar la pérdida de vidas y cruces ilegales, se pidió a cualquiera que detecte alguna actividad sospechosa en la zona, comunicarse de forma anónima al teléfono: 1-800-635-2509.

La Patrulla Fronteriza mantiene constante vigilancia para evitar cruces ilegales Gregory Bull - AP

Rescates y muertes en los canales del Río Grande cerca de El Paso

El mismo día que la Patrulla Fronteriza lanzó un comunicado donde advirtió a los migrantes sobre el peligro de utilizar los canales en Nuevo México para llegar a territorio estadounidense, de acuerdo con El Paso Times, las autoridades tuvieron que realizar un rescate acuático en un dique del Río Grande.

Aunque no se brindaron mayores detalles sobre el estado de la persona o su origen, el 12 de junio las autoridades migratorias insistieron en los riesgos y señalaron que esa fue al menos la segunda ocasión en las últimas semanas que tuvieron que ir a rescatar a alguien a los canales.

De hecho, según detalló El Paso Times, agentes de la CBP y del Departamento de Bomberos de El Paso hallaron un cadáver el martes 2 de junio cerca del dique 45 del Río Grande.