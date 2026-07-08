¿Adiós al T-MEC? Sheinbaum y México pierden alianza comercial con EE.UU. y grandes compañías se van a Texas

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), acuerdo comercial que regula buena parte del intercambio económico en América del Norte desde 2020, entró en una nueva etapa de revisión que genera preocupación en el gobierno de Claudia Sheinbaum y en distintos sectores empresariales mexicanos. Mientras continúan las negociaciones sobre su futuro, varias compañías evalúan reforzar inversiones en territorio estadounidense y Texas aparece como uno de los principales destinos.

El adiós al T-MEC y por qué Toyota trasladará parte de la producción de México a Texas

Según informó Associated Press, EE.UU. decidió no aprobar por ahora una extensión automática de 16 años para el pacto regional. Aunque el acuerdo sigue vigente hasta 2036, la medida obliga a abrir una nueva fase.

Claudia Sheinbaum sobre el T-MEC

En medio de ese escenario comenzaron a conocerse movimientos empresariales de gran magnitud. De acuerdo con CNN, la automotriz japonesa Toyota anunció que trasladará gradualmente parte de la producción de la camioneta Tacoma desde Baja California hacia Texas, por lo que acompañará la decisión con una inversión de US$3600 millones para ampliar su complejo industrial de San Antonio.

Según informó la compañía, la transferencia se realizará de manera progresiva hasta 2030. El proyecto contempla una segunda línea de ensamblaje y una nueva planta destinada a fabricar ejes traseros.

La empresa explicó que las instalaciones incorporarán tecnología avanzada de producción y permitirán una mayor flexibilidad operativa para abastecer al mercado de América del Norte. Aunque el fabricante japonés aseguró que mantiene su compromiso con sus operaciones en México, Canadá y Estados Unidos, el anuncio coincidió con uno de los momentos más sensibles para el futuro del acuerdo regional.

Qué cambia tras la decisión de EE.UU. sobre el T-MEC

La negativa de Washington no implica el fin inmediato del tratado. El T-MEC continuará vigente por diez años más, pero la decisión activa un mecanismo de revisiones periódicas que obliga a los tres países a discutir distintos aspectos de la relación comercial.

Durante una conferencia de prensa, Sheinbaum buscó transmitir tranquilidad y aseguró que México impulsará una extensión del acuerdo. “Estamos tranquilos en el sentido de que hemos hecho todo lo que tenemos que hacer”, afirmó la mandataria.

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) seguirá hasta 2036 (AP Foto/Judi Bottoni, Archivo) Judi Bottoni - AP

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confirmó que México y Canadá mantienen la propuesta de extender el tratado hasta 2042. Otra de las alternativas contempla conservar la vigencia actual hasta 2036 y efectuar evaluaciones anuales sobre cuestiones específicas.

Especialistas citados por CNN consideran que el principal desafío no es una desaparición del acuerdo, sino la incertidumbre que puede generar entre compañías que analizan nuevas inversiones o cambios en sus cadenas de producción.

Trump celebra el traslado de producción a Estados Unidos

El presidente Donald Trump aprovechó el anuncio para defender su estrategia basada en aranceles y protección de la industria nacional. De acuerdo con Business Insider, sostuvo que la decisión de Toyota demuestra que sus políticas económicas impulsan el regreso de la producción industrial a territorio estadounidense.

El presidente Donald Trump aprovechó el anuncio para defender su estrategia basada en aranceles y protección de la industria nacional (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson, archivo) Julia Demaree Nikhinson - AP

“Asombroso. Eso es lo que logran los aranceles cuando se usan correctamente”, expresó durante una visita a Ankara, Turquía. Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente reforzó medidas destinadas a fortalecer la manufactura local.

Actualmente continúan vigentes distintos gravámenes sobre automóviles, autopartes, acero y aluminio que impactan directamente sobre la industria automotriz de Norteamérica.

Los empleos que llegarán a Texas

El gobernador Greg Abbott celebró la expansión de Toyota a través de un comunicado y destacó el impacto económico que tendrá para el estado. Según estimaciones oficiales, la inversión permitirá generar alrededor de 2000 empleos vinculados con la fabricación y el ensamblaje de vehículos.

El gobernador Greg Abbott celebró la expansión de Toyota Instagram @governorabbott

Por su parte, tras conocerse el anuncio, la Secretaría de Economía mexicana aclaró que Toyota mantendrá operaciones relevantes en ese país y fabricará vehículos en otras instalaciones. Las autoridades destacaron especialmente la continuidad de la planta de Guanajuato, que emplea a unas 2800 personas de manera directa y genera miles de puestos de trabajo indirectos.

Además, el gobierno señaló que la compañía todavía evalúa algunas decisiones operativas posteriores a 2030 y anticipó que en los próximos días podría anunciarse una nueva inversión automotriz superior a US$500 millones en territorio mexicano.