El IRS oficializó una nueva prórroga de impuestos para residentes de Texas: cómo saber si eres elegible

El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) estableció un nuevo alivio fiscal para contribuyentes individuales y empresas afectados por las tormentas severas e inundaciones en Texas. La medida oficial pospone diversas obligaciones tributarias hasta el 1° de febrero de 2027.

En qué consiste la nueva prórroga fiscal del IRS en Texas

El beneficio otorgado por el organismo federal extiende los plazos de presentación de declaraciones y pagos de impuestos cuya fecha de vencimiento original cae entre el 14 de julio de 2026 y el 1° de febrero de 2027. Los contribuyentes alcanzados dispondrán de tiempo adicional para completar sus trámites sin incurrir en sanciones por mora.

El IRS extendió los plazos de presentación de declaraciones y pagos de impuestos con fecha de vencimiento entre el 14 de julio de 2026 y el 1° de febrero de 2027 Fotomontaje editado con IA

La extensión incluye la presentación de declaraciones individuales del año 2025 que contaban con una prórroga válida previa. Sin embargo, la medida no aplica a los pagos de impuestos de 2025 que vencieron el 15 de abril de 2026.

Asimismo, la disposición posterga los pagos trimestrales del impuesto estimado y la presentación de declaraciones trimestrales de nómina. Las penalizaciones sobre los depósitos de impuestos de nómina entre el 14 y el 29 de julio de 2026 se condonan si el pago se realizó antes de esta última fecha.

Prórroga del IRS: requisitos para aplicar al beneficio en Texas

La medida contempla a los contribuyentes domiciliados o con sede comercial en los 62 condados texanos incluidos en la declaración de desastre. El organismo identifica de forma automática a los beneficiarios en el área de cobertura sin necesidad de trámites iniciales.

La explicación del IRS sobre los procesos para reembolsos por impuestos

Los criterios de elegibilidad para acceder a este beneficio fiscal incluyen las siguientes condiciones:

Residencia habitual o sede principal de negocios ubicada en alguno de los 62 condados declarados en zona de desastre.

o sede principal de negocios ubicada en alguno de los 62 condados declarados en zona de desastre. Posesión de registros fiscales necesarios en la zona afectada, incluso si la persona o empresa reside fuera de dicho territorio.

necesarios en la zona afectada, incluso si la persona o empresa reside fuera de dicho territorio. Prestación de servicios como trabajador de auxilio afiliado a organizaciones gubernamentales o reconocidas en la zona de emergencia.

como trabajador de auxilio afiliado a organizaciones gubernamentales o reconocidas en la zona de emergencia. Haber sufrido lesiones o la pérdida de un familiar como consecuencia directa del evento meteorológico durante una visita al área afectada.

Los contribuyentes elegibles que residan fuera de los condados designados deben comunicarse a la línea telefónica especial del IRS para solicitar el beneficio. De igual forma, las personas con planes de pago vigentes mantendrán su acuerdo activo aunque suspendan las cuotas durante este período de postergación.

Declaración de emergencia e impacto de las tormentas en Texas

El gobernador Greg Abbott emitió una proclamación estatal de desastre el 14 de julio de 2026 ante el inicio de las precipitaciones severas en la región. Las lluvias intensas e inundaciones repentinas causaron daños materiales a la propiedad pública y privada en 62 condados.

La medida del IRS está dirigida a contribuyentes domiciliados o con sede comercial en los 62 condados texanos incluidos en la declaración de desastre Fotomontaje editado con IA (IRS y Pexels)

El gobierno estatal solicitó una Declaración de Desastre Mayor el 17 de julio de 2026 que recibió aprobación federal para 23 condados el 1° de septiembre bajo la clave DR-4935-TX. Posteriormente, Abbott envió una solicitud formal al secretario del Tesoro, Scott Bessent, el 15 de octubre para extender el alivio tributario a la totalidad de las jurisdicciones afectadas.

El impacto climático provocó pérdidas materiales, lesiones y víctimas mortales en las áreas declaradas bajo estado de emergencia. El IRS oficializó la extensión de los plazos fiscales el 27 de octubre de 2026 tras evaluar la magnitud de los daños reportados en el territorio texano.