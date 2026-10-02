El megaproyecto de US$3000 millones en Texas que proyecta hasta 10.000 nuevos empleos

La construcción del denominado Port Alpha comenzó en el puerto de Brownsville, en Texas, con una inversión privada superior a 3000 millones de dólares. El astillero de Saronic Technologies tendrá capacidad para producir embarcaciones autónomas y tripuladas y proyecta generar hasta 10.000 puestos de trabajo durante la próxima década.

Port Alpha: cuándo comenzará a operar y qué fabricará

El desarrollo contempla una inversión de capital privado superior a US$3000 millones y ocupará inicialmente unas 835 acres (337 hectáreas). El proyecto también tiene previsto ampliar su superficie hasta alcanzar potencialmente las 4400 acres (1780 hectáreas), de acuerdo con los planes presentados para la instalación retomados por Blaze Media.

La ceremonia inaugural para un nuevo astillero en Brownsville, Texas, llamado Port Alpha

El astillero está diseñado para construir buques autónomos y tripulados, con embarcaciones que podrán alcanzar longitudes de entre 850 y más de 1200 pies (259 y más de 365 metros). Saronic Technologies prevé que la instalación comience a operar en 2028.

Para esa fecha, Port Alpha tendría una capacidad de producción de aproximadamente 150 mil toneladas brutas anuales. Según las estimaciones difundidas sobre el proyecto, esa capacidad superaría en más del doble la capacidad actual de construcción naval comercial de Estados Unidos.

El plan prevé aumentar progresivamente la producción hasta llegar a 20 barcos por año para 2035. La compañía especializada en tecnología marítima y defensa busca utilizar la planta para ampliar la fabricación de embarcaciones de uso dual y sistemas autónomos.

La iniciativa está vinculada con la expansión de la capacidad de construcción naval estadounidense y contempla la fabricación de embarcaciones destinadas tanto al mercado comercial como al sector de defensa. Las autoridades estatales señalaron además que la producción local busca reducir la dependencia de proveedores externos para determinados equipos utilizados por las Fuerzas Armadas.

“Los mares del mundo estarán gobernados por buques de guerra construidos en el gran estado de Texas”, dijo Abbott en un comunicado tras dar inicio al proyecto. “Durante diez años, Texas ha ocupado el primer lugar en EE.UU. en la creación de empleos, y Port Alpha se basará en ese historial para fortalecer la fuerza laboral de Texas y definir el rumbo de la seguridad nacional”, señaló.

Durante la ceremonia, Abbott señaló que la construcción de Port Alpha forma parte de la expansión de la industria naval y de defensa en Texas gov.texas.gov

Cuántos empleos generará el proyecto en Brownsville

Uno de los principales efectos previstos de Port Alpha será la creación de puestos de trabajo. El proyecto estima hasta 10.000 empleos directos durante los próximos diez años, relacionados con las distintas etapas de construcción y operación del astillero.

La demanda laboral incluirá perfiles como ingenieros, soldadores, electricistas y técnicos especializados en manufactura avanzada. Para desarrollar esa fuerza laboral, Saronic trabaja junto con Texas, el condado de Cameron y centros educativos de la región.

Las entidades participantes proyectan implementar programas de capacitación, formación técnica y aprendizaje profesional vinculados con las necesidades de la nueva instalación. El objetivo es preparar trabajadores locales para incorporarse a las actividades relacionadas con la construcción naval y las tecnologías marítimas.

“Vamos a invertir miles de millones de dólares en este proyecto, en esta comunidad. Vamos a crear 10.000 empleos directos en construcción naval durante los próximos 10 años y US$160 mil millones de impacto económico para la región”, dijo el director ejecutivo de la compañía, Dino Mavrookas, durante la ceremonia inaugural. “Esto es verdaderamente transformador”, agregó.

El impacto económico estimado para Texas

Port Alpha estima un impacto económico de hasta US$264.500 millones para Texas. En el condado de Cameron, el efecto regional alcanza los US$160 mil millones.

El proyecto también calcula una inyección aproximada de US$750 millones anuales en salarios para trabajadores del estado. Estas cifras incluyen los efectos económicos asociados con la actividad del astillero y la cadena de proveedores vinculada con su funcionamiento.

“Estamos agradecidos por el trabajo que están haciendo”, dijo el vicepresidente de EE.UU., JD Vance, durante la ceremonia. “Los estamos apoyando, y ustedes serán nuestros campeones aquí en Brownsville, Texas, y nosotros seremos sus campeones en Washington, D.C.”, señaló.

Port Alpha será el principal complejo de construcción naval de la compañía Saronic Technologies. Su diseño contempla una producción a gran escala de embarcaciones para aplicaciones comerciales y de defensa, con instalaciones preparadas para incorporar tecnologías destinadas a sistemas tripulados y autónomos.