El misterio del barco abandonado en Texas: la disputa que divide un condado y lleva más de un año sin resolverse

En la isla de Galveston, en Texas, un barco permance abandonado y sin reclamar hace más de un año. Los vecinos denuncian irregularidades y exigen su remoción, pese a que está allí desde 2024, no está claro cómo encalló en el área, pero apareció allí tras el paso del huracán Beryl. En redes sociales, los ciudadanos instan al gobierno local a tomar acciones sobre las embarcaciones varadas.

Misterio por el barco abandonado en Texas: la denuncia de los vecinos

Una publicación en un grupo de Facebook “Galveston Talk” se volvió viral la semana pasada. Un usuario, llamado Douglas Jones, compartió una imagen de la embarcación con un reclamo contra la ciudad.

En las costas de Galveston, en Texas, aparecieron varios barcos abandonados en los últimos años Travel + Leisure - Travel + Leisure

Luego, el ciudadano exigió la remoción y aclaró que “lleva ahí desde el huracán Beryl“, que azotó la zona en julio de 2024. En los comentarios, muchas personas apoyaron su postura y exhortaron a las autoridades a que lo retiren.

Otro sugirió tomar una acción más pintoresca de cara a las fiestas de fin de año. “Decóralo para Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo. ¡Incluso puedes seguir con la tradición de decorar el barco abandonado para cada festividad, así no te resultará desagradable a la vista! ¡Problema resuelto!“, comentó.

La responsabilidad sobre el barco abandonado en Texas que los vecinos denuncian

Entre los comentarios, un miembro del Club Náutico de Galveston indicó que el buque podría haber llegado allí luego de que su propietario falleciera. Esto presenta aún mayores dificultades para su remoción.

Esta problemática despertó una disputa entre la Guardia Costera, la Oficina General de Tierras de Texas (GLO, por sus siglas en inglés), el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

El barco abandonado en Texas se encuentra en las orillas del Offats Bayou y los vecinos reclaman su remoción Travel Texas - Travel Texas

El barco, de 51 pies (15,5 metros) de largo, llevaba el nombre de ACTA cuando circulaba, según se puede observar en las imágenes. Visible desde la Interestatal 45 camino a Galveston, apareció en las orillas del Offatts Bayou tras el paso del huracán Beryl en 2024 y aún sigue varado allí.

Qué dicen las autoridades sobre el barco abandonado en Texas

En un mensaje enviado al medio local Chron, el secretario de prensa de la GLO, Barry Hunt, aseguró que la agencia vigila la embarcación. “La división de Prevención y Respuesta a Derrames de Petróleo ha estado rastreando el buque desde finales de agosto de 2024 y ha completado todos los trámites legales para su remoción y eliminación”, sostuvo.

No obstante, se refirió a la falta de dinero para llevar a cabo el proceso pertinente. “Actualmente, no se cuenta con financiamiento para la remoción del ACTA, ya que la GLO no recibe fondos específicos para la remoción de buques abandonados o en desuso. Sin embargo, la agencia está buscando activamente recursos”, agregó.

Por su parte, Alex Porretto, concejal de Galveston, también enfatizó la escasez de recursos económicos para retirar la embarcación. De todas maneras, prometió luchar para recibir más fondos durante la sesión legislativa de Texas de 2027.

La GLO reclama fondos para retirar al barco abandonado en Texas Visit Galveston - Visit Galveston

El alcalde de Seabrook, Jim Sweeney, declaró en diálogo con Chron que tan solo en Texas se han abandonado “hasta 500 embarcaciones a lo largo de la costa del Golfo y el Canal Intracostero”.

En sus redes sociales, Sweeney manifestó: “Se necesitará que alguien de la ciudad de Galveston, o un grupo de voluntarios preocupados, aborde este problema en el arroyo Offats”.