La camioneta 2027 de Toyota que se consigue nueva por hasta US$27 mil en EE.UU.

El Toyota Corolla Cross 2027 se posiciona como una alternativa accesible dentro de los SUV subcompactos. Está orientado a quienes buscan un vehículo práctico, eficiente y con mayor espacio dentro del segmento. Aunque el Toyota Corolla Cross 2027 aún no cuenta con precios oficiales confirmados, se estima que su versión básica arranca en US$27.000 en Estados Unidos.

¿Cuánto costaría el Toyota Corolla Cross 2027 en EE.UU.?

El modelo toma como base el Corolla hatchback, pero suma mayor altura y capacidad de carga, lo que refuerza su perfil versátil.

El precio varía en función del nivel de equipamiento y las opciones disponibles. Este modelo no presenta cambios relevantes respecto a versiones anteriores.

La versión LE incorporará mejoras en conectividad, como pantalla más grande opcional, carga inalámbrica y puertos USB-C traseros Toyota

Según detalló el medio especializado Car and Driver, los valores estimados son los siguientes:

La versión L ofrece el equipamiento básico del modelo. Presenta un interior sencillo y los elementos esenciales para el uso cotidiano. Se vende a US$27.000 .

ofrece el equipamiento básico del modelo. Presenta un interior sencillo y los elementos esenciales para el uso cotidiano. . La versión LE incorpora mejoras en tecnología y conectividad. Puede sumar una pantalla de mayor tamaño mediante un paquete opcional. También incluye carga inalámbrica y puertos USB-C para los asientos traseros. Su valor es de US$29.000 .

incorpora mejoras en tecnología y conectividad. Puede sumar una pantalla de mayor tamaño mediante un paquete opcional. También incluye carga inalámbrica y puertos USB-C para los asientos traseros. . La versión XLE es la más completa. Incluye equipamiento orientado al confort, como asiento del conductor con ajuste eléctrico de 10 posiciones, climatizador automático bizona y asientos delanteros calefactables. También suma monitoreo de punto ciego, sensores de estacionamiento y llantas de aluminio de 18 pulgadas. Se ofrece a US$32.000.

Un SUV derivado del Corolla con mayor altura y capacidad

El Corolla Cross se presenta como una variante del Corolla hatchback con mayor distancia entre la carrocería y el suelo.

El modelo conserva gran parte de las características del Corolla estándar, pero adopta proporciones de SUV subcompacto. Esta configuración mejora la capacidad de carga y amplía su versatilidad.

El interior mantiene una disposición funcional, con materiales y un diseño similares a los del sedán y hatchback.

El Toyota Corolla Cross es uno de los SUV más accesibles en EE.UU.

Según el informe de Car and Driver, no incorpora elementos de lujo, pero responde a las funciones básicas del segmento.

El modelo ofrece tracción delantera de serie y la opción de tracción integral. Esta configuración permite adaptarse a distintas condiciones de manejo.

¿Qué motor y desempeño ofrece el Corolla Cross 2027?

El modelo se equipa con un motor de cuatro cilindros de 2.0 litros. Este propulsor desarrolla 169 caballos de fuerza y se asocia a una transmisión automática de variación continua (CVT, por sus siglas en inglés), un sistema que no utiliza marchas fijas.

El informe indica que la potencia es adecuada para el uso cotidiano, ya que permite una conducción fluida en ciudad y en trayectos cortos.

Sin embargo, no está pensada para un desempeño dinámico. Según Car and Driver, al exigir el motor, la respuesta se vuelve limitada y no se traduce en una aceleración rápida.

Así es el Toyota Corolla Cross híbrido

En pruebas realizadas por el medio, la versión con tracción integral alcanzó de 0 a 60 mph en 9,2 segundos. El análisis describe la conducción como cómoda, pero sin rasgos deportivos.

El consumo de combustible del Corolla Cross 2027

El rendimiento en consumo varía según la configuración de tracción. El modelo con tracción delantera presenta las siguientes cifras:

31 millas por galón (mpg) en ciudad. Esto es aproximadamente 13,2 kilómetros por litro (km/l)

33 mpg en carretera (aproximadamente 14 km/l)

32 mpg combinados (aproximadamente 13,6 km/l)

En el caso de la tracción integral, los valores se reducen a:

29 mpg en ciudad (aproximadamente 12,3 km/l)

31 mpg en carretera (aproximadamente 13,2 km/l)

30 mpg combinados (aproximadamente 12,7 km/l)

El modelo deriva del Corolla hatchback, pero incorpora mayor altura y capacidad de carga, lo que refuerza su perfil versátil Toyota

La seguridad y garantía de la Corolla Cross 2027

El modelo incorpora sistemas de asistencia al conductor de serie en todas las versiones. Es decir, incluye control de crucero adaptativo, frenado automático de emergencia, alerta de salida de carril y asistente de reconocimiento de señales de tráfico.

En relación con la garantía, el vehículo cuenta con: