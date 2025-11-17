La regla del Uscis que revela el gran error de los migrantes con green card al viajar: no podrán volverse ciudadanos

La vía más común para obtener la ciudadanía estadounidense es ser residente permanente legal por un periodo determinado, pero existe una acción que muchos cometen al viajar y los vuelve inelegibles. Este es el gran error por el que podrían rechazar una solicitud.

El error de quienes tienen green card y buscan la ciudadanía: residencia continua

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) explica en su Manual de Políticas que un peticionario debe haber residido de forma continua en EE.UU. después de su admisión como residente permanente durante al menos cinco años antes de presentar la solicitud y hasta el momento de la naturalización.

Si planea ausentarse de Estados Unidos por más de un año, se recomienda solicitar primero un permiso de reingreso Freepik

El titular de la green card también debe demostrar que ha residido en el estado o distrito de servicio con jurisdicción de la agencia en la que se presenta la solicitud durante tres meses antes de presentarla.

La residencia continua se refiere a que el solicitante mantenga una vivienda permanente en EE.UU. durante el período de tiempo requerido por la ley.

“El Uscis considerará todo el período desde la admisión como residente permanente legal hasta el presente al determinar el cumplimiento del solicitante con el requisito”, señala la agencia

Generalmente, la ley contempla dos formas en que se puede interrumpir la continuidad de la residencia:

El solicitante ha estado ausente de Estados Unidos por más de seis meses pero menos de un año

meses pero menos de un año El solicitante ha estado ausente de EE.UU. durante un año o más.

Los residentes permanentes legales son libres de salir fuera de Estados Unidos y, en la mayoría de los casos, los viajes breves no afectan el estatus Freepik

Un funcionario también puede revisar si el peticionario cuenta con múltiples ausencias de menos de seis meses cada una y si eso le afectará para cumplir con el requisito, ya que los viajes prolongados o frecuentes también pueden resultar en la denegación de la naturalización debido al abandono de la residencia permanente.

Presencia física: el requisito de los residentes permanentes para la naturalización

Además del requisito anterior, comúnmente, a los solicitantes de naturalización también se les exige que hayan estado físicamente presentes en Estados Unidos durante al menos la mitad del tiempo requerido para su residencia continua, explica el Uscis.

Conforme la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) deben demostrar presencia física durante al menos 30 meses (al menos 913 días) antes de presentar el Formulario N-400.

El organismo advierte que la posesión de una green card durante el período requerido de presencia física no establece por sí sola el requisito para fines de naturalización.

El peticionario debe demostrar que cumple mediante documentación y el testimonio del también se tomará en cuenta.

La residencia permanente legal es la vía más popular para obtener la ciudadanía americana Freepik/Facebook Uscis

Preservación de la residencia para la naturalización: el formulario clave

El Formulario N-470 lo puede usar un residente permanente legal que debe ausentarse de Estados Unidos por un período de un año o más para trabajar en un empleo que cumpla con los requisitos, y desee conservar su estatus con el fin de solicitar la ciudadanía americana.

Sin embargo, para presentarlo ante el Uscis, generalmente, debe haber residido físicamente en EE.UU. como titular de una green card durante un período ininterrumpido de al menos un año antes de trabajar fuera del país.