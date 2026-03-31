La tormenta solar que la NASA mira de cerca a horas de una nueva misión a la Luna

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) detectó una intensa erupción solar a pocos días del lanzamiento de la misión Artemis II a la Luna. El fenómeno espacial ocurrió el domingo por la noche y generó una imagen sorprendente captada por satélites oficiales.

Los detalles del evento solar que detectó la NASA

El Observatorio de Dinámica Solar capturó zonas brillantes con explosiones de energía en la capa del Sol. Según Fox Weather, esta actividad emitió luz ultravioleta extrema que resalta material caliente.

La NASA asegura que la misión de Artemis II no corre peligro Solar Dynamics Observatory - NASA

El Sol liberó la potente descarga de radiación el pasado 29 de marzo de 2026. Las erupciones solares representan las explosiones más poderosas dentro de todo el sistema solar.

Estas erupciones afectan de forma directa las comunicaciones por radio y las redes eléctricas terrestres. También alteran las señales de navegación y suponen un riesgo real para los astronautas en el espacio.

El Centro de Predicción del Clima Espacial confirmó un fuerte apagón de radio el domingo. Este incidente afectó principalmente al lado de la Tierra que recibía luz solar en ese momento.

Cómo surgen las tormentas solares

Las tormentas solares surgen por una maraña de campos magnéticos que se retuercen en el astro. Tal como explica Fox Weather, el ecuador solar rota con mayor velocidad que sus polos y esto genera el fenómeno meteorológico.

Cuando estas tormentas viajan hacia la Tierra, producen grandes apagones en diversos sistemas tecnológicos. Sin embargo, también crean auroras boreales visibles en ciertas regiones del mundo.

Las erupciones solares lanzan radiación potente.

La atmósfera terrestre bloquea los componentes más dañinos.

El campo magnético actúa como un escudo natural.

La magnetosfera evita la erosión de nuestra capa de aire.

La erupción solar fue identificada por la NASA este domingo (Fuente: Pexels)

La magnetosfera funciona como un guardián esencial para la preservación de la vida terrestre. Esta repele la energía peligrosa y la mantiene a una distancia segura de la superficie.

Este escudo protege al planeta frente al viento solar y los rayos cósmicos profundos. Gracias a esta defensa, la radiación del espacio no destruye la integridad de la atmósfera.

En qué consiste la misión de Artemis II a la Luna

El lanzamiento de Artemis II está previsto para este miércoles 1° de abril desde el Centro Espacial Kennedy de Florida. Según la NASA, se trata de la primera misión con tripulación a bordo del cohete SLS (Space Launch System) y la nave espacial Orion.

La iniciativa se basa en el éxito de la misión no tripulada Artemis I en 2022. El ente indica que “demostrará una amplia gama de capacidades necesarias para las misiones al espacio profundo”.

Presentación de Artemis II

A pesar de la magnitud del evento, la NASA mantiene sus planes para la misión lunar. Los funcionarios descartan efectos negativos sobre el cronograma establecido para el viaje de Artemis II.

Expertos de la agencia espacial monitorizan el clima del espacio de forma constante y rigurosa. El lanzamiento conserva un 80% de probabilidades de éxito.

En tanto, la administración plantea que la seguridad de los astronautas de Artemis II es prioridad absoluta. Para ello, el equipo técnico analiza cada cambio en la actividad del Sol antes del despegue final.

La misión Artemis II saldrá desde la luna el miércoles 1° de abril JOE RAEDLE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La misión Artemis II marca el regreso de la humanidad hacia la Luna tras décadas. La coordinación entre meteorólogos espaciales y especialistas en vuelo garantiza un “inicio de misión exitoso y seguro”.