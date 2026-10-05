El NHC emite una alerta para el sur de Texas: “70% de probabilidades de depresión tropical en el Golfo de México”

Una perturbación ubicada en el suroeste del Golfo de México comenzó la semana con mayores posibilidades de organización y podría convertirse en una depresión tropical durante los próximos días. El sistema todavía se encuentra en una etapa inicial y su eventual evolución mantiene bajo observación a las zonas costeras, mientras los pronósticos apuntan a un desplazamiento primero hacia el este y posteriormente hacia el norte.

En el sur de Texas: el sistema aumenta sus probabilidades de desarrollo

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó este lunes que una zona de baja presión podría formarse en el suroeste del Golfo de México hacia la mitad de la semana.

Satélite De La NOAA Sobre El Sistema

Aunque las condiciones ambientales todavía son consideradas marginalmente favorables, los meteorólogos consideran cada vez más probable que el sistema logre organizarse de manera gradual y alcance la categoría de depresión tropical durante la segunda mitad de la semana.

Según la actualización del NHC, el área de baja presión está asociada actualmente con una vaguada que genera lluvias y tormentas eléctricas desorganizadas. El organismo estima que la posibilidad de formación ciclónica es baja durante las próximas 48 horas, pero elevada si se considera un período de siete días.

Estos son los principales datos del pronóstico:

Probabilidad de formación durante las próximas 48 horas: 30%.

30%. Probabilidad de formación durante los próximos siete días: 70%.

70%. Zona bajo vigilancia: suroeste del Golfo de México.

suroeste del Golfo de México. Evolución prevista: desarrollo gradual de una zona de baja presión.

desarrollo gradual de una zona de baja presión. Momento posible de formación: mitad o segunda parte de esta semana.

mitad o segunda parte de esta semana. Desplazamiento previsto: primero hacia el este y posteriormente hacia el norte.

primero hacia el este y posteriormente hacia el norte. Situación para el sur de Texas: por ahora, no existe una amenaza definida para el estado.

El organismo también advierte que, independientemente de que llegue a convertirse o no en una depresión tropical, se esperan condiciones de viento y oleaje más complicadas en distintos sectores del golfo entre el miércoles y la noche del sábado.

Golfo de México: qué trayectoria tendría la depresión tropical

El escenario planteado por los meteorólogos contempla inicialmente un desplazamiento hacia el este. Posteriormente, el sistema giraría hacia el norte, una evolución que hace que su trayectoria futura todavía sea incierta y que resulte demasiado pronto para determinar si tendrá algún impacto directo sobre la costa de Texas.

El NHC detalló que la probabilidad de formación ciclónica a corto plazo, calculada para las siguientes 48 horas, se mantiene en un nivel bajo del 30% NHC

El NHC explicó que las condiciones atmosféricas no son consideradas especialmente favorables en este momento, pero podrían permitir que la perturbación gane organización de manera lenta.

La discusión meteorológica del organismo agrega que una zona amplia de baja presión podría desarrollarse entre la noche del martes y el miércoles en el extremo suroeste del golfo. El pronóstico mantiene la posibilidad de que posteriormente aparezca una depresión tropical durante la segunda mitad de la semana.

Sur de Texas: por qué todavía no hay una amenaza directa

El análisis publicado por Chron recoge la evaluación de Eric Berger, de Space City Weather, quien señaló que no parecía existir una preocupación concreta para el Estado de la Estrella Solitaria.

Texas disturbio Zoom Earth

Berger explicó que algunos modelos meteorológicos mostraban posibilidades de un desarrollo moderado en el sur del golfo o en la bahía de Campeche, pero consideró que los sistemas que llegaran a formarse probablemente avanzarían hacia el noreste y se alejarían de Texas.

Por ahora, los pronósticos locales se concentran más en la evolución de la humedad y las lluvias que en un impacto directo de un ciclón tropical. En el sureste de Texas, las probabilidades de precipitaciones deberían disminuir entre el lunes y el miércoles antes de volver a aumentar hacia el final de la semana.