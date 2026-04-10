Temporada de huracanes 2026 en Texas: último pronóstico y el impacto que podría tener El Niño en el clima del estado

Un equipo de investigadores de la Universidad Estatal de Colorado prevé una temporada de huracanes por debajo de los registros históricos en el Atlántico durante el período que se extiende del 1° de junio al 30 de noviembre. El descenso está vinculado a cambios en las condiciones del Pacífico, donde se espera el desarrollo de El Niño, un fenómeno que podría impactar en el clima de Texas.

Menor actividad de huracanes prevista pero riesgo vigente en Texas

El pronóstico inicial para la temporada de huracanes del Atlántico, emitido el 9 de abril por la Universidad Estatal de Colorado (CSU, por sus siglas en inglés), anticipa una actividad ligeramente inferior al promedio histórico.

Así transcurrió la temporada de huracanes 2023 en el Atlántico

Los investigadores proyectaron en su informe:

Tormentas nombradas : 13 (el promedio de 1991-2020 es de 14.4).

: 13 (el promedio de 1991-2020 es de 14.4). Huracanes : seis (el promedio es de 7.2).

: seis (el promedio es de 7.2). Huracanes de gran intensidad (categoría 3 o superior): dos (el promedio es de 3.2).

Se estima que la actividad total de la temporada sea aproximadamente el 75% de una temporada promedio.

“Los autores señalan que su pronóstico inicial de abril es históricamente menos preciso en comparación con los que se realizan posteriormente en cada temporada, debido a los considerables cambios que pueden producirse en la atmósfera y el océano entre abril y el pico de la temporada de huracanes del Atlántico", advirtió el informe.

A pesar de la reducción en la cantidad de sistemas, los especialistas indican que la costa del Golfo, incluida Texas, mantiene posibilidades de impacto durante la temporada.

Las proyecciones ubican en un 20% la probabilidad de que un huracán de gran intensidad alcance tierra en esta región. Este valor se encuentra por debajo del promedio histórico, que ronda el 27% en registros de largo plazo.

“Basta con que haya una sola tormenta cerca de usted para que esta sea una temporada activa”, concluyó Michael Bell, profesor de ciencias atmosféricas de la CSU, en el informe.

El investigador principal, el Dr. Phil Klotzbach, y su equipo pronostican 13 tormentas con nombre, seis huracanes y dos huracanes de gran intensidad

El Niño como factor clave en el Atlántico

El principal elemento que explica la proyección para esta temporada es la transición hacia condiciones de El Niño, que altera los patrones de viento en la atmósfera superior sobre el Atlántico tropical.

“Dadas las señales contradictorias en el Atlántico y el potencial de un fenómeno de El Niño de intensidad moderada a fuerte, el equipo de pronóstico de la CSU prevé una temporada algo debajo de lo normal”, se detalla en el informe.

Uno de sus efectos es el aumento de la cizalladura del viento, que dificulta la organización y fortalecimiento de los ciclones. Esto reduce la probabilidad de que las tormentas alcancen categorías más intensas.

Sin embargo, las temperaturas del agua en algunas áreas del océano se mantienen por encima de los valores habituales, lo que puede favorecer el desarrollo de sistemas cerca de zonas costeras.

“Hasta el momento, la temporada de huracanes de 2026 exhibe características similares a las temporadas de 2006, 2009, 2015 y 2023″, dijo Phil Klotzbach, investigador científico en el Departamento de Ciencias Atmosféricas de CSU y autor principal del informe.

Hasta el momento, el sistema océano-atmósfera refleja condiciones de ENSO-neutral (tras el fin de La Niña), pero se espera un cambio rápido X/@BackpirchCrew

Impacto climático de El Niño en Texas

En el caso de Texas, la influencia de El Niño suele observarse con mayor claridad durante el invierno boreal. Este patrón se asocia con temperaturas más bajas y un incremento en las precipitaciones en distintas regiones del estado.

Para el verano boreal, el efecto resulta menos predecible. Los antecedentes indican que, incluso bajo condiciones de El Niño, pueden registrarse episodios de calor intenso. Los meteorólogos destacan que este fenómeno modifica probabilidades, pero no determina de forma exacta el comportamiento del clima en períodos cortos.

De acuerdo con el comunicado más reciente del Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), publicado el 9 de abril, las condiciones actuales del océano Pacífico se encuentran en una fase neutral. Se espera que esta situación cambie entre mayo y julio, cuando aumentan las probabilidades de transición hacia El Niño.

Las estimaciones de la agencia sitúan en 61% la posibilidad de que el fenómeno se consolide durante ese período y se mantenga hasta finales de año. En ese escenario, los efectos sobre lluvias y temperaturas podrían intensificarse en algunas regiones, aunque los resultados dependen de la evolución de los vientos y otros factores atmosféricos.