“No te dejes”: de lema familiar a slogan de campaña, Gina Hinojosa se posiciona frente a Greg Abbott

El 3 de noviembre se celebran las elecciones por la gobernación en Texas. Gina Hinojosa, la candidata demócrata, tiene como slogan de campaña “No te dejes”, una frase utilizada por su familia para resolver problemáticas difíciles.

Cuál es la historia detrás de “No te dejes” el slogan de Gina Hinojosa

El lema fue presentado por la representante de la Cámara de Representantes de Texas el pasado 15 de octubre del año pasado, cuando anunció su candidatura a la gobernación.

En su video de presentación inicia con la frase en español “No te dejes”. Esta hace alusión a una expresión que utilizada su abuela para enfrentar casos difíciles.

“No te dejes [en español]. Esta es la frase que mi abuela me enseñó al crecer en el Valle. En mis luchas más difíciles escucho su voz decirme ‘No te Dejes’”, dijo en el video.

Hinojosa remarcó que su objetivo como gobernadora es “enfrentar la corrupción y recuperar su estado” Twitter/Gina Hinojosa

Hinojosa remarcó que su objetivo como gobernadora es “enfrentar la corrupción y recuperar su estado” a través de empleos bien remunerados, atención médica asequible y calles seguras.

“Podemos hacerlo. Somos texanos. Hacemos cosas difíciles y nunca hemos tenido miedo a una lucha. No te dejes. Es hora de luchar y ganar”, dijo la demócrata a modo de cierre.

Quiénes son los padres de Gina Hinojosa

Hinojosa es de ascendencia mexicano-estadounidense. Nació y creció en Río Grande Valley, una región con una gran población latina. Luego se graduó de la Universidad de Texas y obtuvo su título de abogado en la Universidad George Washington.

Hinojosa busca luchar contra la corrupción de Texas Instagram/@ginafortexas

De acuerdo con la ficha de Texas Business Roundtable, es hija de Gilberto Hinojosa y Crisanta Guerra Lozano. Ambos se desempeñan como profesionales del derecho.

El padre nació y se crio en el Valle del Río Grande. Luego de asistir a escuelas públicas obtuvo su título en derecho en el Georgetown University Law Center, lo que lo convirtió en el primer graduado universitario de su familia.

Gilberto Hinojosa, el padre de Gina, fue juez y presidente del Partido Demócrata en Texas Gentileza The Texas Tribune

Trabajó en la función pública y está involucrado de manera directa en la política de Texas, de acuerdo con la biografía que recopiló la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

En cuanto a Crisanta Lozano, trabaja en Brownsville como parte del estudio Roerig, Oliveira & Fisher, L.L.P. En lo que respecta a su reputación, la abogada tiene una calificación de 4,6 en Martindale-Hubbell, de acuerdo con USAttorneys.com.

Cuáles son las propuestas de campaña de Hinojosa

De acuerdo con el sitio web de la demócrata, sus objetivos se centran en priorizar a las familias trabajadoras por encima de los intereses de las grandes corporaciones y las élites políticas. Desde este punto, su meta es ayudar a las familias a prosperar y asegurar un futuro más brillante para cada niño en el estado,

Sus objetivos específicos se dividen en las siguientes áreas clave:

Educación básica

Prevé luchar “por las escuelas de barrio junto con maestros sindicalizados y madres que apoyan a MAGA” y propone aumentar los salarios de los maestros, reducir el exceso de pruebas estandarizadas y mejorar la seguridad dentro de las escuelas.

Salud asequible

Busca frenar a las grandes aseguradoras, farmacéuticas y firmas de capital privado que encarecen los servicios médicos para aumentar sus ganancias.

Economía y costo de vida

Hinojosa planea enfrentar a las corporaciones que han subido los precios de los alimentos, la vivienda, los servicios públicos y los seguros. Para ello, prevé generar empleos bien remunerados “para todos los texanos”.