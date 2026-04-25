“No te dejes”: de lema familiar a slogan de campaña, Gina Hinojosa se posiciona frente a Greg Abbott
La frase guía el enfoque actual de la demócrata al enfrentarse a lo que ella describe como la “élite corrupta” en Texas
- 4 minutos de lectura'
El 3 de noviembre se celebran las elecciones por la gobernación en Texas. Gina Hinojosa, la candidata demócrata, tiene como slogan de campaña “No te dejes”, una frase utilizada por su familia para resolver problemáticas difíciles.
Cuál es la historia detrás de “No te dejes” el slogan de Gina Hinojosa
El lema fue presentado por la representante de la Cámara de Representantes de Texas el pasado 15 de octubre del año pasado, cuando anunció su candidatura a la gobernación.
En su video de presentación inicia con la frase en español “No te dejes”. Esta hace alusión a una expresión que utilizada su abuela para enfrentar casos difíciles.
“No te dejes [en español]. Esta es la frase que mi abuela me enseñó al crecer en el Valle. En mis luchas más difíciles escucho su voz decirme ‘No te Dejes’”, dijo en el video.
Hinojosa remarcó que su objetivo como gobernadora es “enfrentar la corrupción y recuperar su estado” a través de empleos bien remunerados, atención médica asequible y calles seguras.
“Podemos hacerlo. Somos texanos. Hacemos cosas difíciles y nunca hemos tenido miedo a una lucha. No te dejes. Es hora de luchar y ganar”, dijo la demócrata a modo de cierre.
Quiénes son los padres de Gina Hinojosa
Hinojosa es de ascendencia mexicano-estadounidense. Nació y creció en Río Grande Valley, una región con una gran población latina. Luego se graduó de la Universidad de Texas y obtuvo su título de abogado en la Universidad George Washington.
De acuerdo con la ficha de Texas Business Roundtable, es hija de Gilberto Hinojosa y Crisanta Guerra Lozano. Ambos se desempeñan como profesionales del derecho.
El padre nació y se crio en el Valle del Río Grande. Luego de asistir a escuelas públicas obtuvo su título en derecho en el Georgetown University Law Center, lo que lo convirtió en el primer graduado universitario de su familia.
- Trabajó en la función pública y está involucrado de manera directa en la política de Texas, de acuerdo con la biografía que recopiló la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).
En cuanto a Crisanta Lozano, trabaja en Brownsville como parte del estudio Roerig, Oliveira & Fisher, L.L.P. En lo que respecta a su reputación, la abogada tiene una calificación de 4,6 en Martindale-Hubbell, de acuerdo con USAttorneys.com.
Cuáles son las propuestas de campaña de Hinojosa
De acuerdo con el sitio web de la demócrata, sus objetivos se centran en priorizar a las familias trabajadoras por encima de los intereses de las grandes corporaciones y las élites políticas. Desde este punto, su meta es ayudar a las familias a prosperar y asegurar un futuro más brillante para cada niño en el estado,
Sus objetivos específicos se dividen en las siguientes áreas clave:
Educación básica
Prevé luchar “por las escuelas de barrio junto con maestros sindicalizados y madres que apoyan a MAGA” y propone aumentar los salarios de los maestros, reducir el exceso de pruebas estandarizadas y mejorar la seguridad dentro de las escuelas.
Salud asequible
Busca frenar a las grandes aseguradoras, farmacéuticas y firmas de capital privado que encarecen los servicios médicos para aumentar sus ganancias.
Economía y costo de vida
Hinojosa planea enfrentar a las corporaciones que han subido los precios de los alimentos, la vivienda, los servicios públicos y los seguros. Para ello, prevé generar empleos bien remunerados “para todos los texanos”.
Otras noticias de Agenda EEUU
Adiós Newsom en California. Cómo Xavier Becerra avanza como uno de los favoritos por la gobernación
Por los aumentos. El limbo de Medigap: quedarse con el plan es caro, pero cambiarlo es un laberinto legal
En California. Tiene 28 años, compraba sets de Lego en Target, sacaba las minifiguras y las reemplazaba con pasta seca
- 1
El negocio inmobiliario que crece en España por los altos precios de las propiedades
- 2
Lele Cristóbal: el outsider que se convirtió en un cocinero popular y enfrenta al fine dining con el “menú de la felicidad”
- 3
Trump cancela a último momento el viaje a Pakistán tras el desplante de Irán: “No vamos a hablar de la nada”
- 4
Cómo las zonas prohibidas de Chernóbil y entre las dos Coreas se convirtieron en un santuario de la vida silvestre