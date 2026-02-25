El origen latino de Gina Hinojosa: la candidata que parece remontar en las encuestas para la gobernación de Texas 2026

De cara a las elecciones primarias de Texas del 3 de marzo, Gina Hinojosa se presenta como la principal candidata demócrata. La actual representante de la Legislatura del Estado de la Estrella Solitaria se perfila como el nombre opositor de mejores chances para enfrentar al gobernador Greg Abbott en los comicios generales. En sus espacios de campaña, habló brevemente sobre su origen latino y la frase en español que le decía su abuela.

Hinojosa, su origen latino y sus comienzos en la política de Texas

De acuerdo con la biografía que presenta el sitio web de su plataforma de campaña, la candidata demócrata a gobernadora nació y creció en el Estado de la Estrella Solitaria, concretamente en la zona del Valle del Río Grande.

El video de lanzamiento de candidatura de Gina Hinojosa

A pesar de ser texana de nacimiento, tiene ascendencia mexicano-estadounidense. La influencia latina de Hinojosa se puede ver incluso en el spot de campaña con el que anunció su candidatura.

“No te dejes. Esa es la lección que mi abuela me enseñó cuando crecí aquí en el Valle”, menciona la demócrata en el comienzo del spot. La primera oración la dice textualmente en español, como un símbolo de su origen latino.

Luego de estudiar en las escuelas públicas de Brownsville, Hinojosa asistió a la Universidad de Texas, aunque finalmente obtuvo su título en derecho en la George Washington University.

En el comienzo de su carrera, se desempeñó como abogada defensora de derechos civiles y de sindicatos. Como uno de sus hitos, en 2005 formó parte del equipo que demandó al exlíder de la Cámara de Representantes, Tom DeLay, por lavado de dinero.

Gina Hinojosa se presenta como la principal oposición a Greg Abbott en las elecciones de Texas Web: ginafortexas.com

Su camino en el ámbito legislativo estatal comenzó en 2017, cuando se erigió como una de las voces más críticas de Abbott y su gestión. Uno de los temas en los que se centró es en la educación.

Justamente allí radican sus orígenes en la política. El interés comenzó en 2015, cuando la escuela de su hijo estaba en riesgo de cerrar por recortes presupuestarios. A partir de allí, se involucró para lograr mantener el establecimiento educativo abierto.

Gracias a su esfuerzo por este y otros colegios de la zona, fue elegida para la Junta del Distrito Escolar.

Hinojosa se perfila como la máxima candidata a ganar las primarias demócratas

Para los comicios del 3 de marzo, la legisladora tiene la ventaja entre los nombres opositores, según las encuestas más recientes. De acuerdo con el sondeo de enero de la Hobby School of Public Affairs de la Universidad de Houston, lidera por amplia diferencia.

El sondeo evaluó la intención de voto de 550 probables sufragantes de Texas y dio los siguientes resultados:

Gina Hinojosa : 37%.

: 37%. Chris Bell : 7%.

: 7%. Bobby Cole: 6%.

Gina Hinojosa criticó al ICE y dijo que los republicanos pierden apoyo en Texas

Encuestas recientes: Hinojosa se mantiene por detrás de Abbott

Más allá de liderar cómodamente la interna demócrata, la legisladora aún está por detrás del gobernador en los sondeos. Según la mencionada encuesta, estos son los porcentajes:

Greg Abbott : 49%.

: 49%. Gina Hinojosa: 42%.

Otro informe de Emerson College, realizado entre el 10 y 12 de enero con 1165 participantes, arrojó estos números:

Greg Abbott : 50%.

: 50%. Gina Hinojosa: 42%.

Por su parte, una encuesta partidaria de GBAO Strategies que fue encargada por el equipo de campaña de la demócrata sostuvo que hay un “empate técnico”. Según el sondeo llevado a cabo entre el 26 de enero y 3 de febrero con 1000 posibles electores, así está la intención de voto: