El proyecto de ley HB 257 que podría derrumbar el plan de seguridad fronteriza de Greg Abbott en Texas

El representante demócrata Trey Martinez Fischer presentó el proyecto HB 257, que exige auditorías independientes de la Operación Lone Star, el programa fronterizo del gobernador republicano Greg Abbott en Texas. La iniciativa se registró el 9 de noviembre de 2026, después de que la demócrata Gina Hinojosa derrotara al republicano y planteara revisar el programa. A la fecha, la definición queda en manos de la Legislatura de Texas, que se reunirá en enero.

Qué exige el proyecto HB 257 sobre la Operación Lone Star

Según el título oficial del proyecto, el HB 257 trata de auditorías de eficiencia de la Operación Lone Star y otros programas de seguridad fronteriza.

Las auditorías serían independientes y se harían cada dos años desde 2028.

Hinojosa afirmó que la operación debe existir solo para mejorar la seguridad.

El proyecto HB 257, presentado por un legislador demócrata, exige auditorías independientes de la Operación Lone Star, que Abbott anunció en 2021 Abbott/US Army

Cuánto costó la Operación Lone Star de Abbott en Texas

Abbott anunció el programa en marzo de 2021 y, hasta ahora, costó 11.000 millones de dólares.

La Legislatura asignó 3.100 millones de dólares a barreras que suman unas 82 millas.

El presupuesto vigente incluye casi 3.400 millones de dólares para seguridad fronteriza.

El siguiente ciclo requiere nueva aprobación de los legisladores en la próxima sesión, cuando la Cámara estará controlada por demócratas.

Los oficiales disuadirán, interceptarán y combatirán la inmigración ilegal US Army - US Army

Qué puede pasar con el HB 257 en la Legislatura de Texas

La Legislatura se reunirá en enero con una Cámara de mayoría demócrata y un Senado de mayoría republicana.

El Senado estará presidido por la vicegobernadora electa, Vikki Goodwin.

Hinojosa podrá vetar las leyes que lleguen a su escritorio una vez que asuma como gobernadora.

Los demócratas Trey Martinez Fischer y José Menéndez presentaron además los proyectos HB 123 y SB 99, que buscan derogar la ley que obliga a los alguaciles a pedir acuerdos 287(g) con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Cuándo vence el plazo de los acuerdos 287(g) en Texas

La ley SB 8 obliga a los alguaciles de condados con cárcel a solicitar y firmar un acuerdo 287(g) con ICE antes del 1 de diciembre de 2026.

Esos convenios dan a agentes locales facultades federales de inmigración.

La elección no anuló los acuerdos vigentes ni la norma.

Miembros de la Guardia Nacional de Texas construyen más barreras cerca de Eagle Pass X (antes Twitter) @GregAbbott_TX

Para tener en cuenta en Texas

El HB 257 es un proyecto de ley. No es ley y hoy no cambia el programa.

Según su título oficial, trata de auditorías de eficiencia de la Operación Lone Star y otros programas fronterizos.

Las auditorías comenzarían en 2028 y se repetirían cada dos años.

La Legislatura de Texas se reúne en enero.

La ley SB 8 sigue vigente mientras no se derogue. Los alguaciles de condados con cárcel deben pedir acuerdos 287(g) antes del 1 de diciembre de 2026.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.