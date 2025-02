El pueblo de Texas que es ideal para unas vacaciones tranquilas y tiene pocos habitantes

A tan solo una hora y media en auto de la ciudad de Austin, Texas, se encuentra Luckenbach, un pueblo con una rica historia y una fuerte conexión con la música country. Fundado en 1849 como un puesto comercial, el lugar se convirtió en un destino atractivo para visitantes que buscan un ambiente tradicional y relajado.

¿Por qué es tan famoso Luckenbach, Texas?

El pintoresco pueblo ubicado al sur del condado de Gillespie fue establecido por colonos alemanes y lleva el nombre de Carl Albert Luckenbach, hijo de uno de los primeros habitantes del lugar. De acuerdo con el sitio oficial, en sus inicios, la comunidad solo contaba con un almacén general, una oficina de correos y una cervecería, que con el tiempo se convirtieron en puntos de referencia para la zona.

Luckenbach es conocido por su gran influencia en la música Country Foto Facebook Luckenbach Texas

A finales del siglo XIX, el pueblo experimentó un breve auge con la construcción de una desmotadora de algodón y la consolidación de su escuela y herrería. Sin embargo, durante el siglo XX, la población disminuyó. En la década de 1960, el pueblo estuvo cerca de desaparecer.

El verdadero auge llegó en 1977, cuando Waylon Jennings y Willie Nelson lanzaron la canción “Luckenbach, Texas (Back to the Basics of Love)”, lo que convirtió al pueblo en un referente de la música country y aumentó su popularidad a nivel nacional.

Luckenbach cuenta con una población que no supera los 25 habitantes, aunque anteriormente llegó a registrar que la población era de tres Foto Facebook Luckenbach Texas

Una de las mejores ciudades de Texas para visitar en 2025

Recientemente, Luchenback ocupó un lugar en la lista de las nueve mejores ciudades de Texas para visitar en 2025. El ranking realizado por World Atlas destacó a este destino por sus eventos musicales en directo en su característico salón que evoca la tradición, así como también los festivales al aire libre, con actuaciones tanto locales como de artistas texanos reconocidos.

Además, se destacó su paisaje de colinas onduladas de Hill Country que suelen ser un sitio turístico para aquellos que le gustan los recorridos panorámicos, con bodegas y pequeñas granjas.

Lista completa de las nueve mejores ciudades de Texas para visitar en 2025:

Luckenbach

Marfa

Weatherford

Dublín

Fredericksburg

Baird

Lancaster

Lockhart

Shiner

¿Quién es dueño de Luckenbach, Texas?

En 1971, Luckenbach fue adquirido por Hondo Crouch, Guich Koock y Kathy Morgan, quienes promovieron su desarrollo como un centro de entretenimiento. Crouch convirtió el pueblo en un destino donde la música, el humor y la camaradería fueran protagonistas. Eventos como festivales de country, concursos de cocina y encuentros culturales atrajeron a visitantes de todo Texas y otros estados.

El pintoresco pueblo lleva el nombre de Carl Albert Luckenbach, hijo de uno de los primeros habitantes del lugar Foto Facebook Luckenbach Texas

¿Qué hacer en Luckenbach, Texas?

Actualmente, Luckenbach cuenta con un salón de baile histórico, una tienda general y un bar, además de un escenario al aire libre donde se realizan presentaciones musicales diarias. Bajo robles centenarios, los visitantes pueden disfrutar de espectáculos en vivo, relajarse con una bebida fría y experimentar el ambiente característico del lugar.

El pueblo de Texas también es sede de numerosos eventos a lo largo del año, que incluyen festivales de música, competencias de chili y reuniones de motociclistas, lo que lo convierte en un destino dinámico y atractivo para diferentes públicos.

En Luckenbach, Texas, los visitantes están rodeados de robles centenarios, y pueden visitar los lugares más icónicos del lugar Foto Facebook Luckenbach Texas

Para quienes desean pernoctar en la zona, hay varias opciones de alojamiento en Fredericksburg, a 15 minutos en auto, entre ellas:

The White Horse Lodge (146 Pehl Farm Ln)

Fredericksburg Inn & Suites (South Washington Street)

Settlers Crossing (104 Settlers Crossing Road)

Full Moon Inn Bed and Breakfast (3234 Luckenbach Rd)

Cómo llegar a Luckenbach desde Austin, Texas

El acceso al pueblo es sencillo desde Austin, con un trayecto de aproximadamente una hora y media en auto. Se debe tomar la carretera I-35 S, continuar por la US-290 W en dirección a Luckenbach Rd, y luego seguir por Farm to Market 1376 hasta el destino, según se puede ver en Google Maps.

Luckenbach ha sido bien recibido por turistas que disfrutan de su atmósfera única. En plataformas como TripAdvisor, los visitantes destacan la hospitalidad del lugar y la calidad de la música en vivo.

“Vale la pena acercarse hasta este pueblo y visitar su oficina de correos, te sorprenderá, no solo por su decoración sino por su autenticidad, puro country style con música en directo, cervecitas frescas y un ambiente de lo más agradable”, comentó un usuario. Otra persona señaló: “Aunque es un pueblo pequeño, la experiencia es auténtica. La tienda general y el salón de baile son imperdibles”.

Actualmente cuenta una población que no supera los 25 habitantes, aunque la Asociación Histórica del Estado de Texas mencionó que el marcador para turistas en la entrada de la “vieja” Luckenbach indicaba que la población era de tres, Con su combinación de cultura, historia y entretenimiento, se convirtió en un sitio icónico en Texas.

