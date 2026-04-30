Mamdani y Tisch rinden homenaje a 103 policías en el NYPD, incluido el detective Islam asesinado en 2025
La ceremonia de cada año se lleva a cabo en la sede de la Policía y permite que los nombres de los oficiales pasen a formar parte de la historia del departamento
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El alcalde Zohran Mamdani asistió el martes a una ceremonia en el edificio del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés), con el objetivo de homenajear agentes fallecidos. Durante la ceremonia, el mandatario mostró su gratitud hacia los hombres caídos y celebró el trabajo de la comisionada Jessica Tisch.
El homenaje de Mamdani a los agentes caídos de la Policía de Nueva York
“Me uní a Jessica Tisch y a los seres queridos de los 103 miembros caídos cuyos nombres se añadirán al Salón de los Héroes este año”, anunció Mamdani en su cuenta oficial de X. Según el alcalde, hubo “42 oficiales que sucumbieron a enfermedades tras su servicio” el 11 de septiembre y 60 que fallecieron por causa del Covid.
“Cada nombre grabado en este memorial es una vida, una familia, un mundo entero. Estos oficiales encarnaron un compromiso profundo con el servicio público y con la gente de esta ciudad”, sostuvo el alcalde neoyorquino.
Cómo fue el homenaje de Mamdani a los oficiales del NYPD
La ceremonia de cada año se lleva a cabo en la sede de la Policía y permite que los nombres de los oficiales pasen a formar parte de la historia del departamento. El Salón de los Héroes guarda el registro de las personas que perdieron la vida en el cumplimiento del deber a través de las décadas.
Desde este año, se sumará un muro especial del 11 de septiembre como uno de los principales espacios de memoria en el edificio de One Police Plaza. Con esto, la Policía de Nueva York agrega una categoría para recordar particularmente a los afectados por el atentado terrorista del 9/11.
El homenaje a Didarul Islam, el policía asesinado durante un tiroteo en 2025
Además de los policías que perdieron su vida en la pandemia y por el atentado a las Torres Gemelas, el homenaje incluyó al oficial Didarul Islam, quien murió durante un tiroteo en Park Avenue el 28 de julio del año pasado.
Según detalló el New York Post, el agente se encontraba fuera de su horario de trabajo, pero portaba el uniforme de la institución en el momento del incidente. Tras su fallecimiento, el NYPD le otorgó el rango de detective.
Además, Mamdani relató que estuvo con su familia el verano pasado. En ese encuentro, los parientes del detective describieron a Islam como “humilde, generoso y amable”.
Tisch se mostró junto a Mamdani en la ceremonia del Salón de los Héroes
La comisionada de policía de la Gran Manzana también se refirió a lo acontecido el martes en sus redes sociales y homenajeó a los nuevos miembros del Salón de los Héroes.
“Cuando un nombre se coloca aquí, se une a una línea de miembros del NYPD que tomaron la decisión de servir a esta ciudad sabiendo lo que esa elección podría costarles”, escribió Tisch.
La presencia de la funcionaria junto a Mamdani se da dos meses después de un incidente en el que habían mostrado posturas distintas. En aquel entonces, un ataque con bolas de nieve a oficiales del NYPD dio lugar a un repudio contundente de Tisch y un mensaje distinto del alcalde.
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