Elecciones 2026: James Talarico, el joven político que hace temblar a los republicanos en Texas

“Es hora de empezar a voltear las mesas” es el lema que impulsa la campaña del demócrata James Talarico por un escaño en el Senado de Estados Unidos. A pocos días de celebrarse las elecciones generales en Texas, el legislador estatal propone combatir la corrupción política, frenar la influencia de los multimillonarios e impulsar una nueva política migratoria.

Quién es James Talarico, el demócrata que amenaza la victoria de Paxton en el Senado

Talarico nació el 17 de mayo de 1989 en Round Rock, Texas. Asistió a la escuela primaria Wells Branch Elementary y se graduó de la secundaria McNeil High School en Round Rock, según consignó su biografía oficial.

Desde pequeño, el demócrata mantuvo un estrecho vínculo con la religión. En ese sentido, su abuelo materno fue un pastor bautista que dirigió tres iglesias en el sur de Texas en la década de 1960.

James Talarico es un texano de octava generación Jamestalarico.com

Fue su abuelo quien le inculcó la idea de que el cristianismo es una religión basada en dos mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo.

“Esos dos mandamientos han guiado mi vida en sus mejores momentos, y por eso me dedico al servicio público”, dijo el legislador en una entrevista con The New York Times.

Tras finalizar sus estudios secundarios, obtuvo una licenciatura de Artes en la Universidad de Texas en Austin (UT Austin) y una maestría en Educación, con especialización en Política Educativa, en la Universidad de Harvard.

De profesor de primaria a legislador: la trayectoria profesional de Talarico

Previo a ejercer un cargo público, trabajó como maestro de Lengua y Literatura de sexto grado en la escuela secundaria Rhodes Middle School, situada en el barrio Westside de San Antonio.

James Talarico trabajó como maestro de Lengua y Literatura de sexto grado en San Antonio, Texas James Talarico

Esta zona es conocida por ser uno de los principales núcleos de la comunidad mexicano-estadounidense de la ciudad, con más de 147.747 hispanos, según el último censo realizado por U.S. Census Bureau.

“El lado oeste es un histórico barrio mexicano-americano que es uno de los códigos postales más pobres de Texas. Todos los días, mis estudiantes luchaban para superar la pobreza y los sistemas diseñados para frenarlos”, dijo en su sitio web de campaña.

En 2018, cuando tenía 28 años, fue elegido legislador por el Distrito 52 con el 51,7%, según el Texas Tribune, convirtiéndose así en el miembro más joven de la Cámara estatal en ese momento.

En 2018, fue elegido legislador por el Distrito 52, convirtiéndose así en el miembro más joven de la Cámara estatal en ese momeno JamesTalarico.com

Forma parte del Comité de Educación Pública, el Comité de Justicia Juvenil y Asuntos Familiares y el Comité de Calendarios. Además, ha participado en distintas reformas legislativas como:

Reforma al financiamiento escolar (HB 3) : fue coautor de la reforma más significativa al sistema de financiamiento de las escuelas públicas de Texas en 20 años.

: fue coautor de la reforma más significativa al sistema de financiamiento de las escuelas públicas de Texas en 20 años. Salud mental y aprendizaje socioemocional (HB 18 / HB 19) : aprobó financiamiento para programas de salud mental estudiantil, desarrollo del carácter y aprendizaje socioemocional.

: aprobó financiamiento para programas de salud mental estudiantil, desarrollo del carácter y aprendizaje socioemocional. Importación de medicamentos desde Canadá : desarrolló una iniciativa bipartidista junto al representante republicano James Frank para autorizar a Texas a solicitar la importación de medicamentos recetados de bajo costo desde Canadá .

: desarrolló una iniciativa bipartidista junto al representante republicano James Frank para . Agilización del comercio fronterizo: aprobó subvenciones para reducir tiempos de espera en inspecciones agrícolas en los puertos de entrada.

“Como legislador, he aprobado leyes importantes para financiar las escuelas de nuestro barrio, ampliar las oportunidades laborales para los jóvenes y reducir el coste del cuidado infantil, la vivienda y los medicamentos recetados”, destacó Talarico.

Talarico avanza: candidatura para el Senado y sus principales propuestas

El 9 de septiembre de 2025, Talarico fue el último demócrata en confirmar su participación en las primarias demócratas por el Senado. En una entrevista con Politico, se presenta como un candidato underdog (“el menos favorito”) decidido a combatir al establishment de ambos partidos y arrebatar el control político a los multimillonarios.

“Esto no va a ser fácil en absoluto”, advirtió el demócrata al medio estadounidense.

El 3 de marzo de 2026, Talarico gana las primarias frente a Jasmine Crockett con el 52.5% de los votos (según AP) y plantea como lema de campaña “Es hora de empezar a voltear las mesas”, inspirado en el pasaje evangélico en el que Jesús expulsa a los cambistas del templo.

“Únete a nuestra lucha para recuperar el poder para la gente trabajadora”, destaca en su sitio web de campaña.

Su plataforma política propone medidas centradas en la justicia económica, la seguridad pública, la reforma institucional y las políticas migratorias. Algunas de estas son:

Reforma migratoria integral : impulsar un marco legislativo que asegure la frontera, facilite los trámites de inmigración legal y potencie la economía.

: impulsar un marco legislativo que asegure la frontera, facilite los trámites de inmigración legal y potencie la economía. Reorientación y rendición de cuentas de ICE : priorizar los recursos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE , por sus siglas en inglés) en la deportación de criminales, miembros de pandillas y traficantes de personas.

: priorizar los recursos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( , por sus siglas en inglés) en la deportación de criminales, miembros de pandillas y traficantes de personas. Mayores impuestos a multimillonarios : promueve un sistema tributario con mayores tasas impositivas para las personas de más altos ingresos.

: promueve un sistema tributario con mayores tasas impositivas para las personas de más altos ingresos. Inversión en la infancia y juventud: aumentar la inversión en escuelas públicas de barrio, educación inicial (Pre-K), programas de salud mental estudiantil y subsidios para el cuidado infantil.

“Deberíamos estar combatiendo a los cárteles, no a nuestras comunidades. Deberíamos detener la inmigración ilegal, no restringir las vías para que los inmigrantes que migran de manera legal a Estados Unidos y hacen de nuestro país un lugar más próspero”, dijo en relación a la política migratoria.

¿Talarico o Paxton? Quién gana las elecciones por el Senado, según las últimas encuestas

Según el sondeo realizado por ActiVote entre el 17 y 21 de octubre, Talarico lidera la contienda con el 51% de la intención del voto. Ken Paxton, el candidato republicano, lo sigue con el 49%.

Talarico lidera entre los votantes urbanos, los menores de 50 años y la comunidad latina. El actual fiscal general de Texas, por su parte, cuenta con el respaldo de los votantes de altos ingresos.