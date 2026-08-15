James Talarico se prepara para enfrentar al fiscal general de Texas, Ken Paxton, por un escaño en el Senado. Entre sus principales propuestas está su plan migratorio, donde exige responsabilidad al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) por las redadas migratorias y una nueva reforma migratoria.

Cuál es la propuesta migratoria de James Talarico

El representante texano explicó su plan migratorio en una entrevista para Telemundo Houston. Allí, se pronunció sobre la muerte Lorenzo Salgado Araujo, el mexicano que falleció tras recibir un disparo por parte de un agente del ICE en Houston.

Elecciones en Texas y el plan migratorio de James Talarico: “Exigiré cuentas al ICE y lucharé por una reforma”

“Lorenzo Salgado Delgado vivió el sueño americano durante 25 años. Encarnó ese ideal. y Por lo que tenemos que proteger a nuestros vecinos inmigrantes”, señaló.

En ese contexto, aseguró que había que detener a los “agentes enmascarados que mataban gente en las calles” y prometió luchar por una nueva reforma migratoria en caso de ganar los comicios generales del próximo 3 de noviembre.

James Talarico afirmó en una entrevista que se mantiene enfocado para enfrentar a Ken Paxton Jamestalarico.com

“Como senador de Estados Unidos, le exigiré cuentas al ICE y lucharé por una nueva reforma para que todos nuestros vecinos tengan un camino hacia la ciudadanía y puedan salir de las sombras”, dijo el demócrata.

Cómo se organiza el plan migratorio de James Talarico

El plan de Talarico se resumen en ver la frontera como un “porche delantero” que de la bienvenida a las personas que quieran perseguir el sueño americano e impida la entrada a quienes afecten la seguridad nacional de EE.UU.

Para lograr materializar este concepto, propone ocho puntos principales, según su sitio web de campaña:

Aprobar una reforma migratoria que asegure la frontera, facilite la entrada legal al país e impulsa la economía estadounidense.

que asegure la frontera, facilite la entrada legal al país e impulsa la economía estadounidense. Concentrar los recursos del ICE para mejorar la seguridad pública y la seguridad nacional. De esta forma, se prioriza la deportación de delincuentes, pandilleros y traficantes de personas y no a comunidades migrantes que norepresentan ninguna amenaza para la seguridad nacional.

para mejorar la seguridad pública y la seguridad nacional. De esta forma, se prioriza la deportación de delincuentes, pandilleros y traficantes de personas y no a comunidades migrantes que norepresentan ninguna amenaza para la seguridad nacional. Exigir responsabilidades a ICE por los abusos y prohibir a los agentes usar máscaras o negarse a mostrar su identificación .

y prohibir a los agentes . Crear vías para la legalización de ciertos inmigrantes indocumentados al mismo tiempo que se permita a los recién llegados solicitar permisos de trabajo temporales si desempeñan un puesto que ayude a reducir los costos para los estadounidenses.

al mismo tiempo que se permita a los recién llegados si desempeñan un puesto que ayude a reducir los costos para los estadounidenses. Modernizar los puntos de entrada para detectar mejor las amenazas antes de que ingresen al país.

para detectar mejor las amenazas antes de que ingresen al país. Reformar el sistema de asilo al contratar más jueces de inmigración para agilizar la tramitación de las solicitudes.

al para agilizar la tramitación de las solicitudes. Crear un programa de patrocinio empresarial centrado en reducir los costes para los estadounidenses.

centrado en reducir los costes para los estadounidenses. Mejorar los estándares de las visas para trabajadores temporales y garantizar estándares laborales rigurosos para los visados de trabajadores temporales.

“Deberíamos estar combatiendo a los cárteles, no a nuestras comunidades. Deberíamos detener la inmigración ilegal, no restringir las vías para que los inmigrantes que migran de manera legal a Estados Unidos y hacen de nuestro país un lugar más próspero”, dijo.

Qué dicen las últimas encuestas sobre James Talarico

Los sondeos muestran una contienda ajustada entre Talarico y Paxton. Según la encuesta realizada por Emerson College Polling entre el 9 y 10 de agosto, describe un “empate técnico” por estos porcentajes:

Ken Paxton: 47%

47% James Talarico: 46%

Por su parte, el sondeo 254 Labs / YouGov Blue muestra al legislador demócrata liderando con un 48% frente al 45% del fiscal general de Texas. Talarico tiene una ventaja significativa entre los votantes independientes (57% frente al 23% de Paxton).