Con un anuncio en español: la nueva estrategia de Talarico para ganar el voto latino en elecciones al Senado en Texas
El candidato invirtió más de US$800.000 en un spot que se emitirá durante el Mundial 2026
- 5 minutos de lectura'
En las elecciones de Texas del 3 de noviembre, el candidato demócrata al Senado, James Talarico, buscará imponerse ante el fiscal general republicano, Ken Paxton. Con una inversión de más de 800 mil dólares, difundirá un anuncio en español durante las transmisiones del Mundial 2026 para afianzar el voto latino, mientras las encuestas muestran un panorama reñido.
Talarico difundirá un anuncio en español durante el Mundial 2026 por las elecciones
Como parte de su campaña, Talarico lanzó su primer anuncio de televisión para las elecciones generales, un video en español diseñado específicamente para emitirse durante la Copa del Mundo. Esta acción corresponde a la primera gran inversión publicitaria realizada por cualquiera de los candidatos en la contienda contra el candidato republicano.
Según Texas Tribune, el objetivo central es ganar el apoyo de los votantes latinos, quienes representaron casi uno de cada cuatro votos emitidos en el estado durante los comicios generales de 2024. El anuncio se transmitirá a través de Telemundo durante cada partido de la fase de grupos de las selecciones de Estados Unidos y México.
La campaña, que inició este jueves 11 de junio con el encuentro entre México y Sudáfrica, continuará en otros cinco partidos a través de las próximas dos semanas:
- EE.UU. contra Paraguay este viernes 12 de junio
- México contra Corea del Sur el 18 de junio
- EE.UU. contra Australia el 19 de junio
- México contra República Checa el 24 de junio
- EE.UU. contra Turquía el 25 de junio
El spot de 30 segundos destaca el pasado de Talarico como maestro y defensor de la educación pública. Además, muestra sus planes para proteger el Seguro Social y el Medicare y su propuesta de aumentar los impuestos a los multimillonarios.
“Talarico ha demostrado tener coraje y determinación, pero aún depende de tu voto. Y así, todos estaremos gritando: ‘¡Talarico!’”, se escucha en la publicidad.
Qué dicen las últimas encuestas sobre las elecciones entre Talarico y Paxton
Las próximas elecciones se llevarán a cabo el martes 3 de noviembre en Texas, y en ellas se definirá el cargo de gobernador, con una férrea competencia entre Greg Abbott y la demócrata Gina Hinojosa. La contienda entre Talarico y Paxton por un escaño en el Senado es otra de las más importantes, y las últimas encuestas muestran un panorama reñido.
Según la recopilación realizada por The New York Times, los últimos sondeos presentan el siguiente panorama:
- Siena University: elaborada entre el 1° y el 4 de junio, exhibe un empate con el 46% de la intención de voto para cada candidato.
- Quantus Insight: realizada entre el 3 y el 4 de junio, sitúa a Paxton (45%) con una leve ventaja de dos puntos porcentuales sobre Talarico (43%).
- Slingshot Strategies: elaborada entre el 27 y el 28 de mayo, muestra a Talarico a la cabeza (47%) con tres puntos porcentuales de ventaja sobre Paxton (44%).
- Public Policy Polling: llevada a cabo entre el 22 y el 23 de mayo, ubica a Talarico (45%) por encima de Paxton (38%).
Cuáles son las principales propuestas de Talarico en Texas
En su plataforma, Talarico se define como un texano de octava generación, exmaestro de una escuela primaria en el oeste de San Antonio y seminarista presbiteriano.
Entre sus principales propuestas, destaca las siguientes:
- Inmigración y seguridad fronteriza:
- Acoger a los extranjeros y mantener fuera a los criminales. Asegurar la frontera, facilitar la llegada legal a EE.UU. y potenciar la economía.
- Priorizar la deportación de criminales, pandilleros y traficantes de personas.
- Prohibir que los agentes de ICE usen máscaras o se nieguen a mostrar identificación.
- Crear un camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes que han estado aquí por más tiempo y ciertos grupos como los cónyuges y los dreamers.
- Modernizar los puertos de entrada para detectar las amenazas con anticipación.
- Corrupción y democracia:
- Prohibir los súper PAC y los PAC corporativos.
- Aprobar la Ley de Promoción del Derecho al Voto John Lewis para eliminar barreras innecesarias para registrarse como votante.
- Establecer comisiones independientes de redistribución de distritos.
- Prohibir a los miembros del Congreso negociar acciones individuales, participar en tráfico de información privilegiada y sacar provecho de sus posiciones.
- Establecer límites de mandato para los miembros del Congreso.
- Aumentar la supervisión de los funcionarios.
- Impuestos y costos de vida:
- Hacer que las grandes corporaciones y los estadounidenses más ricos paguen “la parte que les corresponde de impuestos”.
- Aumentar el salario mínimo federal a 15 dólares por hora e incentivar a los directores ejecutivos a pagar sueldos justos.
- Ampliar el Crédito Tributario por Hijos y el Crédito Tributario por Ingresos del Trabajo.
- Reducir los costos de vivienda y eliminar los aranceles sobre los productos que no se pueden cultivar en EE.UU.
- Educación pública:
- Contratar más docentes y equiparlos.
- Establecer un programa preescolar universal para todos los niños de tres y cuatro años.
- Apoyar a los estudiantes de educación especial.
- Iniciar a los estudiantes en trayectorias profesionales flexibles en la escuela secundaria y preparatoria.
- Ampliar los programas nacionales de almuerzos y desayunos escolares.
- Establecer pautas recomendadas que puedan ayudar a los estados y las escuelas a usar la IA de manera segura.
Otras noticias de Agenda EEUU
Alerta en San Francisco. Calles cerradas por agentes federales y desvíos por operativo del Mundial 2026
Desde EE.UU. Calendario del Grupo C: cómo ver todos los partidos del Mundial 2026 hoy
Gusano barrenador. La plaga que llegó a Texas y Nuevo México obliga a DeSantis a ampliar la emergencia agrícola en Florida
- 1
“Como si fuera pandemia”: los argentinos radicados en Bolivia tienen problemas hasta para movilizarse y estudiar
- 2
Estados Unidos vs. Paraguay: el blooper de Bobadilla, el doblete de Balogun y el golazo de Reyna
- 3
La UBA habilitó a alumnos de cinco colegios preuniversitarios a entrar al CBC con materias ya aprobadas
- 4
Cuánto cuesta una casa prefabricada de 2 dormitorios, 1 baño y cocina en Argentina en junio 2026