Con un anuncio en español: la nueva estrategia de Talarico para ganar el voto latino en elecciones al Senado en Texas

En las elecciones de Texas del 3 de noviembre, el candidato demócrata al Senado, James Talarico, buscará imponerse ante el fiscal general republicano, Ken Paxton. Con una inversión de más de 800 mil dólares, difundirá un anuncio en español durante las transmisiones del Mundial 2026 para afianzar el voto latino, mientras las encuestas muestran un panorama reñido.

Talarico difundirá un anuncio en español durante el Mundial 2026 por las elecciones

Como parte de su campaña, Talarico lanzó su primer anuncio de televisión para las elecciones generales, un video en español diseñado específicamente para emitirse durante la Copa del Mundo. Esta acción corresponde a la primera gran inversión publicitaria realizada por cualquiera de los candidatos en la contienda contra el candidato republicano.

El anuncio de Talarico que se emitirá durante el Mundial 2026 en Texas

Según Texas Tribune, el objetivo central es ganar el apoyo de los votantes latinos, quienes representaron casi uno de cada cuatro votos emitidos en el estado durante los comicios generales de 2024. El anuncio se transmitirá a través de Telemundo durante cada partido de la fase de grupos de las selecciones de Estados Unidos y México.

La campaña, que inició este jueves 11 de junio con el encuentro entre México y Sudáfrica, continuará en otros cinco partidos a través de las próximas dos semanas:

EE.UU. contra Paraguay este viernes 12 de junio

México contra Corea del Sur el 18 de junio

EE.UU. contra Australia el 19 de junio

México contra República Checa el 24 de junio

EE.UU. contra Turquía el 25 de junio

El spot de 30 segundos destaca el pasado de Talarico como maestro y defensor de la educación pública. Además, muestra sus planes para proteger el Seguro Social y el Medicare y su propuesta de aumentar los impuestos a los multimillonarios.

“Talarico ha demostrado tener coraje y determinación, pero aún depende de tu voto. Y así, todos estaremos gritando: ‘¡Talarico!’”, se escucha en la publicidad.

Qué dicen las últimas encuestas sobre las elecciones entre Talarico y Paxton

Las próximas elecciones se llevarán a cabo el martes 3 de noviembre en Texas, y en ellas se definirá el cargo de gobernador, con una férrea competencia entre Greg Abbott y la demócrata Gina Hinojosa. La contienda entre Talarico y Paxton por un escaño en el Senado es otra de las más importantes, y las últimas encuestas muestran un panorama reñido.

Los votantes acudirán a las urnas el 3 de noviembre en Texas para definir al próximo senador entre el demócrata Talarico y el republicano Paxton Freepik

Según la recopilación realizada por The New York Times, los últimos sondeos presentan el siguiente panorama:

Siena University : elaborada entre el 1° y el 4 de junio, exhibe un empate con el 46% de la intención de voto para cada candidato.

: elaborada entre el 1° y el 4 de junio, exhibe un de la intención de voto para cada candidato. Quantus Insight : realizada entre el 3 y el 4 de junio, sitúa a Paxton (45%) con una leve ventaja de dos puntos porcentuales sobre Talarico (43%) .

: realizada entre el 3 y el 4 de junio, sitúa a con una leve ventaja de dos puntos porcentuales sobre . Slingshot Strategies : elaborada entre el 27 y el 28 de mayo, muestra a Talarico a la cabeza (47%) con tres puntos porcentuales de ventaja sobre Paxton (44%) .

: elaborada entre el 27 y el 28 de mayo, muestra a con tres puntos porcentuales de ventaja sobre . Public Policy Polling: llevada a cabo entre el 22 y el 23 de mayo, ubica a Talarico (45%) por encima de Paxton (38%).

Cuáles son las principales propuestas de Talarico en Texas

En su plataforma, Talarico se define como un texano de octava generación, exmaestro de una escuela primaria en el oeste de San Antonio y seminarista presbiteriano.

Las últimas encuestas muestran una carrera sumamente ajustada para el Senado de Estados Unidos en Texas entre el republicano Ken Paxton y el demócrata James Talarico Imagen creada con IA

Entre sus principales propuestas, destaca las siguientes: