Talarico vs. Paxton: sigue la “guerra gastronómica” entre los candidatos y el demócrata se animó a la comida soul

James Talarico, candidato demócrata al Senado de Estados Unidos por Texas, visitó un tradicional restaurante de comida soul en Houston y reavivó un debate en la campaña electoral por su supuesta elección de ser vegano. La actividad ocurrió mientras continúa la disputa política con el fiscal general texano Ken Paxton, de cara a las elecciones del 3 de noviembre.

La visita de Talarico a un restaurante buscó despejar rumores sobre su dieta

Según informó Chron, el legislador estatal visitó Mikki’s Soul Food Cafe, un restaurante fundado en 1999 y considerado uno de los establecimientos más conocidos de ese estilo gastronómico en Houston. La actividad fue difundida por su equipo de campaña mediante mensajes en redes sociales con la intención de despejar rumores sobre su alimentación y generó comentarios entre seguidores y detractores.

La visita de Talarico a dicho restaurante generó diferentes reacciones

Tras la publicación del video, usuarios destacaron que la elección del menú parecía contradecir las versiones que indican que el demócrata mantiene una dieta vegana. De acuerdo con Chron, Talarico consumió pollo guisado, frijoles de carita, col berza cocinada con cerdo y un postre de durazno.

La visita también generó respuestas entre demócratas, que interpretaron el gesto como una respuesta indirecta a una polémica que ganó espacio en la conversación política texana durante las últimas semanas.

Por qué la comida se convirtió en un tema de campaña entre Talarico y Paxton

La controversia comenzó después de que Paxton, candidato republicano al Senado, utilizara la alimentación de Talarico como una línea de ataque político. Durante las últimas semanas, el fiscal general lo apodó públicamente “Tofu Talarico” y cuestionó su identidad como texano conservador.

Según detalló TIME, dirigentes republicanos y figuras conservadoras buscaron instalar la idea de que el demócrata mantiene una dieta vegana para presentarlo como un candidato alejado de determinados valores culturales asociados al estado. Sin embargo, la misma publicación señaló que Talarico consume carne y que su equipo de campaña quiso presentar esa información para despejar rumores.

La visita de James Talarico a un restaurante buscó terminar los rumores sobre su dieta X James Talarico

Entre las expresiones más comentadas sobre el tema aparecen comentarios de Paxton, referencias de presentadores de Fox News y declaraciones de figuras cercanas al presidente Donald Trump. TIME destacó que esta discusión se convirtió en uno de los episodios más llamativos de una campaña que también aborda temas como economía, inmigración y política nacional.

Qué hay detrás de la disputa entre Talarico y Paxton

Más allá de la polémica sobre la comida, la elección para el Senado de EE.UU. en Texas promete convertirse en una de las contiendas más observadas de las elecciones de medio mandato.

Talarico Apuntó Contra Paxton

Según informó CBS News, Paxton logró imponerse en las primarias republicanas y ahora se prepara para enfrentar a Talarico en una campaña que exhibe diferencias de estilo.

Mientras el republicano apuesta por mensajes vinculados a las denominadas guerras culturales, el demócrata intenta centrar la discusión en cuestiones institucionales y en los cuestionamientos judiciales de su rival.

De acuerdo con TIME, Talarico suele resumir ese contraste con una frase que repite en distintos actos de campaña: “Yo tengo un historial legislativo. Ken Paxton tiene un historial criminal”.