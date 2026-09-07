En la tierra de Greg Abbott: el fondo millonario inyectado por Trump para no perder las elecciones intermedias en Texas

La carrera por el Senado en Texas, donde gobierna el republicano Greg Abbott, entró en una nueva etapa después de que el comité político alineado con el presidente Donald Trump comenzara a utilizar una parte de su reserva de dinero para intervenir directamente en las elecciones intermedias. La primera apuesta quedó registrada en millones de dólares destinados a publicidad, con un objetivo concreto: fortalecer la candidatura de Ken Paxton frente al demócrata James Talarico.

Un comité alineado con Trump destinó millones a las elecciones en Texas

El movimiento quedó formalizado ante la Comisión Federal Electoral de Estados Unidos (FEC, por sus siglas en inglés) mediante un documento de gastos independientes presentado por MAGA Inc.

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El registro identifica a Del Ray Media LLC, con sede en Alexandria, Virginia, como la empresa encargada de colocar la publicidad, mientras que el concepto de los desembolsos corresponde a campañas en televisión conectada y publicidad digital.

El documento muestra dos operaciones de US$5 millones cada una, ambas con fecha de desembolso u obligación del 4 de septiembre. En conjunto, los gastos ascienden a US$10 millones y están vinculados directamente con la contienda por el Senado en Texas.

La primera operación está destinada a oponerse a la campaña de James Talarico, según la identificación incluida en el formulario de la FEC.

La segunda operación está asociada con Warren Kenneth Jr. Paxton, es decir, Ken Paxton. El propio registro establece que se trata de publicidad en televisión y medios digitales.

Trump pone en marcha su fondo electoral en Texas

Según informó CNN, MAGA Inc. contaba con más de US$400 millones en efectivo al finalizar julio, una reserva que le permite intervenir con fuerza en distintas contiendas de las elecciones intermedias.

El medio señaló que los republicanos esperaban desde hacía tiempo que el comité comenzara a utilizar ese dinero y que existía una preocupación creciente dentro del partido por la posibilidad de quedar por detrás de los demócratas en gastos publicitarios en carreras competitivas.

La inyección de fondos tiene como meta central potenciar la candidatura republicana de Ken Paxton frente al demócrata James Talarico Instagram de @jamestalarico y @kenpaxtontx

El propio Trump anticipó que estaba dispuesto a comprometer una suma todavía mayor. El viernes, el presidente estadounidense aseguró que gastaría hasta US$500 millones procedentes de fondos externos bajo su control.

“Vamos a gastar mucho dinero porque no queremos perder nuestro país”, afirmó Trump ante periodistas en la Oficina Oval, en una declaración que CNN incluyó en su cobertura.

Paxton espera vencer a Talarico en Texas con los nuevos fondos republicanos

El primer anuncio de MAGA Inc. destinado a favorecer a Paxton se concentra en una cuestión especialmente relevante para los votantes texanos: el aumento del costo de vida y los impuestos.

Talarico Apuntó Contra Paxton

El mensaje presenta al candidato republicano como una alternativa para reducir la carga tributaria y, al mismo tiempo, intenta asociar a Talarico con una posición contraria a esa agenda.

El portavoz de MAGA Inc., Alex Pfeiffer, defendió públicamente la campaña y apuntó directamente contra el candidato demócrata. “El de los impuestos altos, Talarico, quiere sacar dinero de los bolsillos de los texanos”, sostuvo en un comunicado difundido el sábado que citó CNN.

La campaña demócrata rechazó esas acusaciones y presentó el desembolso millonario como una señal de que los republicanos perciben que la carrera puede ser mucho más competitiva de lo esperado.

“Grupos de financiación opaca respaldados por multimillonarios están mintiendo sobre James Talarico porque temen al movimiento ciudadano que estamos construyendo para reparar este sistema político disfuncional y corrupto”, declaró J. T. Ennis, portavoz de la campaña demócrata.