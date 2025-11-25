En Texas: el devastador paso de un tornado que atravesó un suburbio con casas en Houston
Las autoridades aclararon que no se registraron heridos o muertos, aunque sí hubo importantes daños materiales
El condado de Harris, Texas, fue azotado el lunes por la tarde por un fuerte tornado que afectó a más de 100 casas en las afueras de Houston y dejó importantes destrozos materiales. Las autoridades advirtieron que hay “daños generalizados y significativos”, aunque aclararon que no se registraron hasta el momento heridos ni víctimas fatales.
Así fue el devastador tornado en el condado de Harris, Texas
Mark Herman, sheriff del distrito 4 del condado de Harris, emitió una publicación en Facebook en la que informó que, después de que las autoridades hayan buscado cuerpos entre los escombros, no se encontraron heridos de gravedad ni víctimas fatales.
En un video grabado desde un dron que compartió el propio Herman, se pueden apreciar los destrozos en las viviendas que dejó el fenómeno natural, especialmente en el vecindario de Memorial Northwest, según informó AP. Las imágenes muestran desde hogares sin techo hasta escombros en las piscinas y ventanas rotas.
El paso del tornado en primera persona: “Todo quedó en silencio
Según CNN, Miranda Sevcik, portavoz del campus de Servicios de Emergencia del Condado de Harris, explicó a la prensa que, al momento del tornado, había dos hombres que realizaban labores en la construcción de un edificio en mantenimiento.
Uno de ellos tuvo que agarrarse de un estante, mientras que el otro se agachó debajo de una mesa cuando el fenómeno azotó el edificio. “Puedes imaginar lo aterrorizados que estaban, pero al final estuvieron bien”, informó Sevcik.
En tanto, describió que los árboles del campus se partieron como “palillos de dientes”. Asimismo, contó cómo fue su experiencia durante el fenómeno climático: “Lo que parecía granizo resultó ser solo el sonido de las persianas al caer, y de repente, se sintió la caída de presión. Luego todo quedó en silencio”.
“Pasó rapidísimo. Y entonces abrimos las puertas, por suerte… y vimos los daños. Dijimos: ‘¡Dios mío!’”, agregó.
Las autoridades instan a los residentes de Houston a evitar viajar
Las autoridades del condado de Harris recomendaron a los residentes de la región que, en lo posible, no viajen en estos momentos, mientras se retiran los restos de las calles.
Según advirtieron, los escombros generalizados y cables eléctricos caídos en los vecindarios afectados podrían traer complicaciones.
Asimismo, advirtió que “se percibe un fuerte olor a gas natural en algunas zonas de los barrios afectados”. Por lo tanto, instó a los residentes a “evitar la zona y a reportar cualquier sospecha de fuga de gas de inmediato”.
“Nuestra prioridad es la seguridad de nuestros residentes. Estamos utilizando todos los recursos disponibles para localizar a los heridos, asegurar la zona y apoyar a nuestra comunidad durante esta emergencia”, señaló Mark Herman.
En el peor momento de la tormenta, alrededor de 28.000 clientes del área de Houston estaban sin electricidad, según CenterPoint Energy.
Qué hacer en caso de estar en una zona con alerta de tornado, según el NWS
Según el sitio oficial del NWS, si la autoridad emitió una alerta de tornado, es posible que se produzca este fenómeno en el área bajo vigilancia y sus alrededores.
En ese marco, aconsejan:
- Revisar los planes de emergencia.
- Hacer un inventario con suministros.
- Revisar la habitación segura.
- Actuar con rapidez y anticipación para salvar vidas.
