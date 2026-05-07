El ICE arrestó a sus padres en Texas un día antes de su cumpleaños: “Soñaba con mi fiesta de princesas”

Una joven mexicana presenció el arresto de sus padres el 2 de mayo en Austin, Texas, horas antes de su fiesta de cumpleaños número 16. Familiares relataron que los padres de la menor, César Cortez y Cindy Landero, fueron arrestados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Todo ocurrió ante la mirada de la adolescente.

La fiesta de 16 quedó suspendida luego de que el ICE arrestara a sus padres

En diálogo con Telemundo, Cindy Cortez contó que soñaba con una celebración “como una fiesta de princesas”, con “el vestido grande”, un gran pastel y decoración completamente rosa para compartir junto a toda su familia. Sin embargo, luego de todos los preparativos para la celebración, nada salió como esperaba.

Después del operativo, el festejo fue reemplazado por una pequeña reunión en un parque

Todo cambió un día antes del cumpleaños. Cindy volvía a casa después de arreglarse el cabello y maquillarse, cuando presenció cómo los agentes del ICE se llevaban a sus padres.

Desde un centro de detención, Landero describió que entró “en pánico” porque todo sucedía justo antes de la celebración de su hija. Además, sostuvo que sentía que se estaba “arruinando” el evento que habían preparado durante un año.

La mujer afirmó que uno de los oficiales del ICE le apuntó con un arma y recordó que quedó “paralizada” mientras ocurría el procedimiento. Según su versión, Cindy intentó acercarse desesperadamente mientras ocurría la detención.

En la colecta publicada en GoFundMe, la joven aseguró que incluso fue esposada “solo por intentar llegar” hasta su madre antes de que se la llevaran y que los oficiales “fueron agresivos”.

La hermana mayor dejó sus estudios para cuidar a su familia tras la detención del ICE

Luego de los arrestos, la hija mayor de la familia, Jamie, interrumpió su vida universitaria y regresó desde Dallas a Austin para cuidar a sus cinco hermanas menores. En la entrevista, señaló que decidió volver porque ahora ella es “todo lo que tienen” las niñas mientras sus padres continúan bajo custodia migratoria.

Tras la detención del ICE, la familia abrió una colecta para cubrir gastos y recuperar el dinero invertido en la fiesta Captura de instagram de @kaitlyn.landero y de @cindylanderoo

Un abogado migratorio consultado por Telemundo calificó el caso como “inusual” y sostuvo que no es frecuente que ambos adultos a cargo de un hogar sean arrestados y cinco menores de edad queden solas.

La campaña que abrió la familia de Texas para pedir ayuda

En GoFundMe, Cindy narró que el sábado 2 de mayo debía convertirse en “la mejor noche” de su vida y terminó en una experiencia “inesperada y traumática”. La adolescente anunció que pospondrá el evento para otra fecha y explicó que la recaudación en esa plataforma busca recuperar el dinero que sus padres habían reunido con esfuerzo.

También pidió apoyo económico para los costos legales del caso. Hasta el momento, la iniciativa reunió US$14.375 de una meta de US$15.000, con 441 donantes.

En Instagram, también comenzaron a circular imágenes y videos del salón decorado para la fiesta, con adornos rosados, mesas preparadas y el espacio listo para recibir a los invitados. Sin embargo, después del operativo migratorio, la familia cambió los planes y llevó a cabo una pequeña reunión en un parque.