En Texas: oficiales de la CBP revisaron un cargamento de repollos y lo que encontraron adentro les sorprendió

La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) incautó más de 2000 libras (907 kilogramos) de metanfetamina ocultas en un cargamento comercial de repollos en Texas, con la colaboración de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y otras agencias. El procedimiento se realizó el martes 8 de septiembre en el Valle del Río Grande, en el sur del estado.

Texas: cómo hallaron la metanfetamina entre repollos

De acuerdo con la DEA, agentes de su oficina en McAllen participaron en una investigación de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional que permitió incautar la droga.

que permitió incautar la droga. La entidad informó que los narcóticos estaban escondidos dentro de un tractor-remolque comercial que transportaba repollos.

Imágenes difundidas por las autoridades muestran el cargamento de repollos en el que fueron ocultadas más de 2.000 libras de metanfetamina en Texas

La carga contenía más de 2000 libras (907 kilogramos) de metanfetamina distribuidas entre los productos agrícolas. Las autoridades difundieron imágenes del procedimiento en las que se observan los repollos y los paquetes que contenían la sustancia ilegal.

Jonathan C. Pullen, jefe asociado de operaciones de la región Southcentral de la DEA, señaló que entre los alimentos mencionados figuran también lechugas y arándanos.

DEA y CBP: qué agencias participaron del operativo en Texas

Además de la DEA y CBP, en el procedimiento participaron la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y el Departamento de Seguridad Pública de Texas.

Las agencias trabajaron dentro de una investigación de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional, un mecanismo que reúne a distintas dependencias para abordar investigaciones relacionadas con organizaciones criminales y tráfico de drogas.

En redes sociales, la DEA destacó la cooperación entre las fuerzas que participaron en el procedimiento y calificó la incautación como un decomiso importante.

CBP: otros cargamentos comerciales en los que detectó metanfetamina

El caso se suma a otros procedimientos en los que la CBP detectó drogas ocultas en cargamentos comerciales de productos agrícolas.

El decomiso superó las 2000 libras (907 kilogramos) de metanfetamina DEA

En julio de 2020, agentes de la agencia en el puente internacional de Pharr, Texas, interceptaron un camión que transportaba productos frescos y encontraron 185 libras (84 kilogramos) de metanfetamina escondidas dentro del remolque.

En septiembre de 2025, oficiales en el World Trade Bridge de Laredo decomisaron 368 libras (167 kilogramos) de metanfetamina ocultas dentro de un cargamento de cemento.

La agencia señaló entonces que este tipo de procedimientos forman parte de sus controles para impedir el ingreso de narcóticos ilícitos y proteger a las comunidades.

En una actualización nacional, la CBP también destacó su función de detectar, identificar y decomisar drogas ilícitas antes de que lleguen a las comunidades estadounidenses.

El organismo informó que las incautaciones de metanfetamina habían aumentado 15% durante enero de 2025 respecto del mismo período anterior.

Los paquetes con más de 2000 libras de metanfetamina fueron encontrados ocultos entre un cargamento comercial de productos agrícolas DEA

Según la entidad, los cargamentos comerciales de alimentos y otros productos pueden quedar sujetos a inspecciones cuando las autoridades detectan indicios que justifican una revisión.

Cargamento de repollos: qué se sabe del camión y la investigación

Las autoridades no identificaron públicamente al conductor ni al transportista involucrados en el traslado. Tampoco informaron el origen del cargamento de repollos ni su destino final.

La DEA no precisó públicamente el punto exacto en el que fue localizada la droga. Tampoco informó que el procedimiento se hubiera realizado en un puerto de entrada fronterizo determinado.

Hasta la última actualización disponible, no se anunciaron arrestos relacionados con la incautación, aunque la investigación continúa abierta.