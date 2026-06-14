Multas de la CBP de hasta US$500: qué alimentos no se pueden traer a EE.UU. durante el Mundial FIFA 2026

Para la Copa Mundial de la FIFA 2026, Estados Unidos prevé recibir a millones de visitantes extranjeros, por lo que las autoridades advierten que deben conocer las normas de artículos prohibidos para evitar inconvenientes. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) recordó que todos los alimentos deben ser declarados y que algunos tipos de carne y frutas no podrán ingresar a territorio estadounidense.

Qué productos agrícolas controla la CBP durante el Mundial 2026 en EE.UU.

La CBP compartió a través de un comunicado que la Copa Mundial de la FIFA 2026 significará un importante aumento en el número de visitantes que podrían intentar introducir en territorio estadounidense productos agrícolas prohibidos que representan una amenaza para el país norteamericano.

En ese sentido, la agencia pidió a los viajeros informarse acerca de los artículos que no pueden ingresar a Estados Unidos de manera que su proceso de inspección y admisión sea más eficiente. Por ejemplo, están prohibidos los siguientes alimentos:

Carne

La mayoría de la carne vacuna, porcina, ovina o caprina está restringida. Únicamente se permiten esos productos si proceden de países libres de ciertas enfermedades ganaderas, si se cuenta con documentación oficial y no se superan las 50 libras (22,7 kilos). Tampoco se pueden introducir jamones curados y salami procedentes de Francia, Alemania, Italia y España.

Carne de aves

No se permite el ingreso de la mayoría de la carne de ave a menos que se trate de productos cocidos, envasados y etiquetados comercialmente procedentes de países libres de enfermedades, siempre que no se superen las 50 libras.

Frutas

Aunque depende del país de procedencia y la evaluación fitosanitaria, casi todas las frutas y verduras, ya sean enteras, cortadas, frescas, deshidratadas y congeladas, tienen prohibido el ingreso a Estados Unidos debido al riesgo potencial de plagas y enfermedades para la agricultura local. Existen algunas excepciones: por ejemplo, las enlatadas comercialmente pueden ingresar siempre y cuando se declaren en el formulario de aduanas.

Productos lácteos y huevos

Los viajeros pueden ingresar con productos lácteos de países libres de enfermedades si cuentan con documentación oficial que acredite el lugar de origen, como la etiqueta del empaque y el recibo de venta.

A su vez, la mayoría de los huevos y sus derivados están prohibidos. Únicamente se permiten alimentos cocinados, no perecederos y completamente terminados, envasados y etiquetados comercialmente. También huevos frescos o en conserva de países libres de enfermedades.

Todos los alimentos deben ser reportados a la CBP mediante el formulario de aduanas CBP - CBP

Café, té y especias

Las cerezas frescas de café están prohibidas; los granos verdes pueden ingresar al territorio continental si se declaran, pero no a Hawái ni Puerto Rico.

Por otra parte, se permite la entrada de infusiones de hierbas siempre que pasen la inspección en aduanas. Las restricciones aplican para las hojas de coca y el té árabe, considerados sustancias controladas.

Finalmente, la mayoría de las especies secas pueden importarse, con excepción de las hojas y semillas de naranja, limón, lima y otros cítricos que están catalogados como artículos prohibidos.

Declaración obligatoria ante la CBP: cómo evitar multas por alimentos y productos agrícolas

La CBP recordó a todos los viajeros que ingresen a Estados Unidos que deben declarar cualquier producto agrícola o de vida silvestre. Los agentes de aduanas se encargarán de determinar si se autoriza el acceso o se confisca según las reglas y el nivel de riesgo.

En ese sentido, las autoridades enfatizaron que si se quiere introducir al país norteamericano algún artículo especial, como productos vegetales, de origen animal, mascotas o instrumentos musicales, la recomendación es informarse bien, planificar con antelación, llenar los formularios correspondientes y conservar los recibos y el empaque original cuando sea pertinente.

La CBP confisca los artículos prohibidos que son detectados en algún puerto de entrada CBP

Multas de la CBP por no declarar carne, frutas o verduras al entrar a EE.UU.

Según la página web de la CBP, las personas que intenten ingresar productos agrícolas sin declarar pueden estar sujetas a sanciones como una multa civil de US$300 para quienes cometan la infracción por primera vez y de US$500 para los reincidentes.