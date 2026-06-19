Es aliado de Greg Abbott en Texas e impulsa una nueva ley que impacta en el turismo

El congresista republicano Randy Weber, uno de los aliados políticos del gobernador Greg Abbott, presentó en la Cámara de Representantes federal un proyecto que apunta a impulsar el desarrollo de varias comunidades costeras de Texas. La medida, que ya cuenta con respaldo de autoridades locales y organizaciones de conservación, comenzará ahora su recorrido legislativo en Washington.

Qué contempla el proyecto turístico sobre Texas presentado en el Congreso

La iniciativa, denominada Lone Star Coastal National Recreation Area Act (H.R. 9325), fue presentada el 17 de junio y propone crear una nueva Área Recreativa Nacional a lo largo de la costa superior de Texas.

Un proyecto de ley busca fomentar el turismo en la costa superior de Texas Travel + Leisure - Travel + Leisure

Según informó Chron, el corredor abarcaría aproximadamente 168 millas (270 kilómetros) desde Sabine Pass, cerca de la frontera con Luisiana, hasta el extremo occidental de Matagorda Island. El área incluiría sectores de los condados de Jefferson, Chambers, Galveston, Brazoria y Matagorda.

El plan prevé la participación del Servicio de Parques Nacionales en tareas de coordinación general. Sin embargo, los propietarios privados y las autoridades locales conservarían el control sobre sus tierras y las decisiones vinculadas a la gestión de esos espacios.

Al presentar la propuesta, Weber afirmó que la legislación permitiría proteger recursos naturales y culturales de la región para las próximas generaciones.

Cómo impactaría la ley en el turismo de la costa de Texas

Los impulsores del proyecto sostienen que una designación federal de este tipo podría aumentar la visibilidad de la región y atraer a más visitantes interesados en actividades al aire libre.

Entre los sitios que podrían beneficiarse figuran playas, reservas naturales, áreas para la observación de aves, sitios históricos y espacios vinculados al patrimonio cultural de la costa texana.

Promotores de la ley aseguran que ayudaría a atraer más turistas a esta zona de Texas Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas

La región también concentra una importante actividad relacionada con la pesca recreativa, los deportes acuáticos y el ecoturismo. Los partidarios de la iniciativa consideran que una mayor promoción de estos recursos podría traducirse en más visitantes durante todo el año y generar nuevas oportunidades para comercios, hoteles y operadores turísticos de la zona.

La Lone Star Coastal Alliance, integrada por gobiernos locales, empresas y líderes comunitarios, considera que la propuesta puede convertirse en una herramienta para fortalecer la economía regional sin modificar los derechos de propiedad.

El apoyo que reúne la iniciativa para crear un Área Recreativa Nacional en Texas

La propuesta cuenta con el respaldo de varios legisladores republicanos de Texas. Entre los copatrocinadores figuran los congresistas Brian Babin, Wesley Hunt y Troy Nehls.

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También expresaron su apoyo representantes de gobiernos locales y organizaciones ambientales, según Chron. Jeff Branick, juez del condado de Jefferson, señaló que el proyecto crea nuevas oportunidades para ampliar el acceso público a espacios naturales y fortalecer la actividad económica de la región.

Por su parte, Bill Balboa, director ejecutivo de la Matagorda Bay Foundation, afirmó que la iniciativa permitiría mejorar la conexión entre comunidades costeras, áreas recreativas y organizaciones dedicadas a la conservación.

Además de sus posibles efectos económicos, los promotores destacan que el proyecto busca coordinar esfuerzos de conservación ya existentes en distintos sectores de la costa. Tras su presentación, el proyecto fue remitido al Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, donde será evaluado antes de una eventual votación en el Congreso.