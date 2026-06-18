“Pala de Oro”: el premio que la Texas de Greg Abbott ganó por atraer inversiones y crear empleo

Texas obtuvo recientemente el galardón Gold Shovel (Pala de Oro, en español), dentro del grupo de estados con una población de más de 12 millones de habitantes. El premio busca reconocer a las administraciones con éxito en la suma de capital y en generación de empleos. La gestión de Greg Abbott ya ganó trece distinciones.

Abbott celebró una nueva Pala de Oro para Texas

El gobernador agradeció el galardón, que es otorgado por la revista Area Development. En un comunicado oficial, el mandatario afirmó que “Texas volvió a ganar el oro en creación de empleo e inversión empresarial”.

Las palabras de Abbott sobre la inversión y expansión empresarial en Texas

Asimismo, Abbott sostuvo que el historial de éxitos del estado en las premiaciones del Gold Shovel se debe a que Texas cuenta con “el mejor clima de negocios de Estados Unidos, una infraestructura sólida y la fuerza laboral más fuerte del país norteamericano”.

El mandatario también aseguró que su administración continuará con sus labores para impulsar nuevas oportunidades económicas y de trabajo para todos los texanos en el futuro.

Cifras de inversión y vacantes de trabajo en Texas, las claves para el premio

Según detalló la oficina del gobernador Abbott, Texas recibió casi 9000 millones de dólares en inversiones de capital durante el año pasado. Estos fondos estuvieron vinculados principalmente a proyectos de relocalización de empresas y ampliación de plantas productivas.

Como consecuencia, se prevé la creación de más de 9700 nuevos puestos de trabajo en distintos sectores de la economía estatal. De acuerdo con la publicación Area Development, en la que se explican los motivos detrás del premio, Texas se destaca por su capacidad para ejecutar proyectos a gran escala.

Texas fue distinguido por su inversión empresarial y generación de puestos de trabajo @GovernorAbbott

El ranking de la revista considera variables como la generación de empleo, el volumen de inversión, la diversidad de sectores involucrados y la alineación de los proyectos con las estrategias de desarrollo del estado.

Los sectores y empresas que anunciaron grandes inversiones en Texas

Uno de los proyectos más importantes para Texas durante el último año es el de una nueva planta de Wistron en Fort Worth. La compañía invertirá US$761 millones en una instalación dedicada a manufactura y tecnologías de inteligencia artificial, con la expectativa de generar 800 empleos.

Las inversiones de Texas en el área de la salud fueron determinantes para la premiación Facebook Office of the Governor Greg Abbott

En la misma ciudad, MTU Aero Engines AG anunció una inversión de US$129 millones para expandir sus operaciones. El proyecto prevé la creación de 1200 puestos de empleo vinculados a la industria aeroespacial y de motores.

El sector de la salud y la industria farmacéutica también impulsa el crecimiento económico de Texas. La empresa Eli Lilly anunció una inversión de US$6500 millones en el condado de Harris, considerada una de las mayores del sector en la historia del estado.

El proyecto busca desarrollar un corredor de biomanufactura en el área de Houston y prevé la creación de aproximadamente 615 puestos de trabajo.

Por su parte, Tesla ampliará sus operaciones en Brookshire con una inversión de US$190 millones y la creación de 1500 empleos. A su vez, Southwest Airlines planea crear 2000 puestos en Austin, respaldados por una inversión de US$19 millones.

La lista de proyectos destacados también incluye a SpaceX, que invertirá US$280 millones en Bastrop y generará 400 nuevas vacantes laborales. En el sector financiero, Scotiabank inauguró una nueva sede en Dallas con una inversión de US$60 millones y 1020 puestos de trabajo.

Según Area Development, Texas recibió una distinción de oro o plata en cada una de las 21 ediciones del programa de premios. La metodología del ranking busca garantizar una comparación equitativa entre los estados, al tomar en cuenta el tamaño de su población.