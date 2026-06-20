Es oficial: dónde entregan bolsas de comida gratis en Texas en la semana del 22 al 26 de junio de 2026
Dallas, Houston, Austin y Fort Worth reúnen despensas, mercados móviles, platos calientes y cajas mensuales para adultos mayores
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Entre el lunes 22 y el viernes 26 de junio, distintas ciudades de Texas tendrán puntos de entrega de bolsas de comida gratis. En total, cuatro redes de asistencia alimentaria informaron sedes activas para esa semana, con servicios que incluyen despensas comunitarias, mercados móviles, distribución de víveres y comida caliente. Además, los adultos mayores podrán acceder a cajas mensuales de alimentos no perecederos en puntos habilitados.
¿Dónde entregan bolsas de comida gratis en Texas del 22 al 26 de junio?
La información surge de cuatro redes de asistencia alimentaria con presencia en distintas zonas de Texas. El North Texas Food Bank (NTFB) trabaja en 13 condados del norte del estado y Catholic Charities Dallas presta servicios sociales y comunitarios en nueve condados de la región. Por su parte, en Houston y Austin, las sedes funcionan dentro de redes locales vinculadas al Houston Food Bank y Central Texas Food Bank, respectivamente.
El calendario de estas organizaciones para la semana del 22 al 26 de junio es el siguiente:
Dallas
|Día
|Organización
|Tipo de entrega
|Dirección
|Horario
Lunes 22 a jueves 25
Resource Center
Despensa
2603 Inwood Rd, Dallas, TX 75235
9 hs a 14.30 hs
Lunes 22, miércoles 24 y viernes 26
Salvation Army Dallas
Despensa de alimentos
5302 Harry Hines, Dallas, TX
Lunes: 9 hs a 11 hs / Miércoles y viernes: 8.30 hs a 10 hs
Martes 23, miércoles 24 y jueves 25
Dallas Bethlehem Center
Mercado
4410 Leland Ave, Dallas, TX
Martes y miércoles: 17 hs a 19 hs / Jueves: 10 hs a 14 hs
Miércoles 24 a viernes 26
Brother Bill’s South Dallas
Mercado comunitario
5210 Bexar St, Dallas, TX
Miércoles y viernes: 9.30 hs a 12 hs / Jueves: 17 hs a 19 hs
Miércoles 24
House of Jabez
Despensa
615 Woodlawn Ave, Dallas, TX
12.30 hs a 14.30 hs
Jueves 25
J&J Outreach
Despensa
7979 E R L Thornton, Dallas, TX
14.30 hs a 16.30 hs
Lunes 22
Our Lady of San Juan de Lagos – Santa Teresita
Despensa de alimentos
2601 Singleton Blvd., Dallas, TX 75212
9.30 hs a 11 hs
Jueves 25
Our Lady of Perpetual Help
Despensa de alimentos
7617 Cortland Ave, Dallas, TX 75235
9.30 hs a 11 hs
Martes 23 y jueves 25
Joe’s Pantry
Despensa de alimentos
8102 Lyndon B. Johnson Fwy, Dallas, TX 75251
8 hs a 10 hs y 12 hs a 14 hs
Miércoles 24 y viernes 26
Joe’s Pantry
Despensa de alimentos
8102 Lyndon B. Johnson Fwy, Dallas, TX 75251
10 hs a 13 hs
Arlington
|Día
|Organización
|Tipo de entrega
|Dirección
|Horario
Lunes 22 a viernes 26
No. Davis COC - Hearts & Hands
Despensa de alimentos
1601 N Davis Dr, Arlington, TX 76012
9 hs a 11 hs
Lunes 22
The Lord’s Pantry
Despensa de alimentos
3232 S Cooper St, Arlington, TX
17.30 hs a 18.30 hs
Martes 23 a jueves 25
Water from the Rock
Despensa de alimentos
402 N. L. Robinson, Arlington, TX
9.30 hs a 14 hs
Miércoles 24 y viernes 26
Foundation Communities
Despensa de alimentos
3903 Ichabod Cir, Arlington, TX 76013
10.30 hs a 12.30 hs
Miércoles 24
Arlington SDA
Despensa
4409 Pleasantview, Arlington, TX
9 hs a 12 hs
Jueves 25
Salvation Army Arlington
Despensa de alimentos
712 West Abram St, Arlington, TX
11 hs a 14 hs
Jueves 25
Arlington Charities MP
Despensa móvil
1500 California Ln, Arlington, TX
9 hs a 10 hs
Viernes 26
Household of Faith
Despensa
5001 New York Ave, Arlington, TX 76018
9 hs a 12 hs
Fort Worth
|Día
|Organización
|Tipo de entrega
|Dirección
|Horario
Lunes 22 a viernes 26
Carelon
Despensa de alimentos
512 Rosedale, Fort Worth, TX
9 hs a 17 hs
Martes 23
Greenway Church Mobile
Despensa móvil
1816 Delga St, Fort Worth, TX
11.30 hs a 12.30 hs
Martes 23 y jueves 25
Central Christian Church
Despensa de alimentos
3205 Hamilton Ave, Fort Worth, TX
10 hs a 14 hs
Houston
|Día
|Organización
|Tipo de entrega
|Dirección
|Horario
Lunes 22 a viernes 26
Allies in Hope (Fannin)
Despensa Stone Soup
2328 Fannin St, Houston, TX 77002
10 hs a 16 hs
Martes 23 y jueves 25
Casa Juan Diego
Despensa drive-thru y walk-in
4818 Rose St, Houston, TX 77007
Martes: 7.30 hs a 11 hs / Jueves: 9 hs a 11 hs
Miércoles 24
Trinity East UMC
Despensa
2418 McGowen St, Houston, TX
14 hs a 17 hs
Jueves 25
BakerRipley (Ripley House)
Despensa móvil
4410 Navigation Blvd, Houston, TX
11 hs a 13 hs
Austin
|Día
|Organización
|Tipo de entrega
|Dirección
|Horario
Lunes 22 a viernes 26
Caritas of Austin
Despensa
611 Neches, Austin, TX 78701
11 hs a 12.30 hs
Lunes 22 a viernes 26
APH - East Austin Center
Despensa de alimentos
211 Comal Street, Austin, TX
Lunes a jueves: 7.30 hs a 17 hs / Viernes: 8 hs a 12 hs
Lunes 22 a viernes 26
Serafina Pantry (Ladybird)
Despensa de alimentos
1320 Art Dilly Rd, Austin, TX
Lunes de 14.30 a 17 hs, miércoles de 10 a 13 hs y viernes de 11.30 a 15 hs
Martes 23
Our Lady of Guadalupe
Despensa
1206 E. 9th St, Austin, TX
10.15 hs a 12.30 hs
Lancaster
|Día
|Organización
|Tipo de entrega
|Dirección
|Horario
Martes 23 y jueves 25
Jan Pruitt Community Pantry
Despensa de alimentos
123 Alexander Ave, Lancaster, TX 75146
8 hs a 10 hs y 12 hs a 14 hs
Miércoles 24 y viernes 26
Jan Pruitt Community Pantry
Despensa de alimentos
123 Alexander Ave, Lancaster, TX 75146
12 hs a 15 hs
Ennis
|Día
|Organización
|Tipo de entrega
|Dirección
|Horario
Martes 23 a viernes 26
Ennis Container Pantry
Despensa de alimentos
401 East Lampasas St., Ennis, TX 75119
8 hs a 12 hs
¿Dónde entregan comida caliente gratis en Texas durante la semana del 22 al 26 de junio?
Además de la distribución de cajas de alimentos, el calendario incluye puntos de asistencia alimentaria que ofrecen comidas calientes, desayunos, almuerzos, cenas o platos listos para consumir. Estos servicios funcionarán de la siguiente manera entre el lunes 22 y el viernes 26 de junio:
Dallas
|Día
|Organización
|Tipo de servicio
|Dirección
|Horario
Lunes 22 a viernes 26
Dallas Life Foundation
Refugio y alimentación
1100 Cadiz, Dallas, TX 75215
8 hs a 16 hs
Lunes 22 a jueves 25
Resource Center
Comidas
2603 Inwood Rd, Dallas, TX 75235
11 hs a 13 hs
Martes 23 y miércoles 24
Dallas Bethlehem Center
Cenas familiares
4410 Leland Ave, Dallas, TX
17 hs a 19 hs
Fort Worth
|Día
|Organización
|Tipo de servicio
|Dirección
|Horario
Lunes 22 a viernes 26
Broadway Baptist Church
Comida para llevar
305 W Broadway Ave, Fort Worth, TX 76104
9 hs a 12 hs
Jueves 25
Broadway Baptist Church
Cena
305 W Broadway Ave, Fort Worth, TX 76104
18 hs
Houston
|Día
|Organización
|Tipo de servicio
|Dirección
|Horario
Lunes 22 a viernes 26
Martha’s Kitchen
Sitio de comidas
322 S Jensen Dr, Houston, TX 77003
11.30 hs a 12.30 hs
Austin
|Día
|Organización
|Tipo de servicio
|Dirección
|Horario
Lunes 22 a viernes 26
Trinity Center
Desayuno
304 East 7th St., Austin, TX
9 hs a 9.30 hs
Lunes 22 a viernes 26
Caritas of Austin
Almuerzos
611 Neches, Austin, TX 78701
11 hs a 12.30 hs
Lunes 22 a viernes 26
Austin Baptist Chapel
Desayuno y almuerzo
908 E. Cesar Chavez, Austin, TX
Desayuno: 9.30 hs / Almuerzo: 11 hs a 12.30 hs
¿Qué despensas móviles de Catholic Charities Dallas entregan alimentos del 22 al 26 de junio?
Además de los puntos fijos de distribución, Catholic Charities Dallas organiza despensas comunitarias móviles que recorren distintos condados del norte de Texas. Estos servicios forman parte de Hunger Services y llevan alimentos frescos y no perecederos a sedes religiosas, centros comunitarios, escuelas, complejos residenciales y otros espacios de atención local.
|Día
|Horario
|Punto de entrega
|Dirección
Lunes 22
9 hs
Our Lady of San Juan de los Lagos - Santa Teresita
2601 Singleton Blvd., Dallas, TX 75212
Lunes 22
13 hs
CSL Plasma 2
6515 Abrams Rd, Dallas, TX 75231
Martes 23
7.45 hs
CBO / Christian Benevolent Outreach
1804 P Ave, Plano, TX 75074
Martes 23
9 hs
St. Mary’s
727 S Travis St, Sherman, TX 75090
Martes 23
9 hs
St. Luke
202 South MacArthur Blvd., Irving, TX 75060
Martes 23
11.30 hs
Northway Christian Church
7202 W. Northwest Hwy, Dallas, TX 75225
Martes 23
13 hs
JP Morgan Chase Bank
4435 S Lancaster Rd., Dallas, TX 75216
Martes 23
13 hs
Domunion Life
1301 East Plano Pkwy., Plano, TX 75074
Martes 23
13 hs
Casa View Church
2230 Barnes Bridge Road., Dallas, TX 75228
Miércoles 24
9 hs
Iglesia de Dios Betel
2427 N Hwy 175, Seagoville, TX 75159
Miércoles 24
9 hs
LDS Church
1553 S. Story Rd., Irving, TX 75060
Miércoles 24
9 hs
Mesquite Rehabilitation Institute / Son of Man Worship
4409 Pioneer Rd., Balch Springs, TX 75180
Miércoles 24
13 hs
Crescent Ridge Apartments
506 N Rogers, Irving, TX 75061
Miércoles 24
13 hs
H&R Block Distribution
2425 Cockrell Hill Rd, Dallas, TX 75211
Miércoles 24
13 hs
Harvest Family Life Ministries / Freedom Church
1800 S Hampton Rd, Glenn Heights, TX 75154
Miércoles 24
13 hs
Amazon Distribution Center
1475 Akron Way, Forney, TX 75126
Jueves 25
9 hs
St. Elizabeth of Hungary
4015 Hampton Rd., Dallas, TX 75224
Jueves 25
8.30 hs
Our Lady of Perpetual Help
2517 Anson Rd., Dallas, TX 75235
Jueves 25
9 hs
Hope Clinic Garland
800 South Sixth Street #100, Garland, TX 75040
Jueves 25
13 hs
St. Michael’s
411 Paula Rd, McKinney, TX 75069
Jueves 25
13 hs
Arrington Angels Village Tech Catalyst
701 US-287 Bypass, Waxahachie, TX 75165
Jueves 25
13 hs
Feed the Streetz Outreach / Roosevelt Highschool
525 Bonnie View Rd, Dallas, TX 75203
Jueves 25
13 hs
Peer2Peer
7460 Westmoreland, Dallas, TX 75237
Viernes 26
9 hs
Sunset Baptist Church
721 Manning, Grand Prairie, TX 75051
Viernes 26
9 hs
Vickery Meadow Youth Development Foundation
7110 Holly Hill Dr., Dallas, TX 75231
Viernes 26
9 hs
Cardinal Farrell: CCD Education
4550 W. Davis, Dallas, TX 75211
¿Qué programas de alimentos para adultos mayores ofrecen los bancos de Texas?
El Central Texas Food Bank y el North Texas Food Bank cuentan con programas destinados a adultos mayores que necesitan apoyo para acceder a productos nutritivos durante el mes. Las iniciativas incluyen cajas mensuales, alimentos no perecederos y puntos de distribución con requisitos específicos. En el centro de Texas, el Central Texas Food Bank ofrece dos opciones para personas de 60 años o más:
- Commodity Supplemental Food Program (CSFP, por sus siglas en inglés): entrega una caja mensual con productos no perecederos. El paquete suele pesar entre 25 y 30 libras (11,3 y 13,6 kilogramos).
- Healthy Options Program for the Elderly (HOPE, por sus siglas en inglés): brinda entre 15 y 20 libras (6,8 y 9 kilogramos) de alimentos estables por mes.
La caja del CSFP puede incluir cereal, leche estable, jugo, mantequilla de maní, frijoles u otras proteínas, frutas y vegetales enlatados, granos y dos libras (0,9 kilogramos) de queso. En el caso de HOPE, la ayuda puede contener carne o pescado enlatado, frutas, vegetales, leche, frijoles, pasta, salsa y cereal.
Para ubicar una sede cercana, los interesados deben ingresar su código postal en la herramienta Find Food Now y seleccionar el filtro de programas para adultos mayores. La entidad recomienda revisar los días y horarios antes de trasladarse. Los sitios no requieren cita previa, pero la atención se realiza durante los períodos publicados.
En el norte de Texas, el North Texas Food Bank distribuye el CSFP en alianza con el Departamento de Agricultura de Texas (TDA, por sus siglas en inglés). El programa se conoce localmente como Personas y Nutrición (PAN, por sus siglas en inglés) y permite recibir una caja mensual de alimentos no perecederos provistos por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés). El beneficio está dirigido a residentes de estos condados:
- Dallas
- Collin
- Ellis
- Hunt
- Kaufman
- Fannin
- Delta
- Hopkins
- Lamar
- Grayson
- Rockwall
- Navarro
Para acceder, la persona debe cumplir tres condiciones: tener 60 años o más, vivir en uno de los 12 condados atendidos y respetar las pautas de ingresos establecidas. Cada beneficiario puede recibir una caja estimada de 35 libras (15,9 kilogramos) una vez por mes.
Los interesados deben inscribirse en un punto de distribución con una identificación válida y datos sobre los ingresos brutos mensuales del hogar. Si el adulto mayor no puede asistir, el NTFB permite designar a un representante autorizado para completar el trámite o retirar la caja.
¿Dónde retirar cajas mensuales para adultos mayores del 22 al 26 de junio?
El North Texas Food Bank informa puntos de distribución del programa CSFP, destinado a adultos mayores elegibles. La organización recomienda llamar al (214) 367-3123 para confirmar el cronograma de distribución antes de asistir. En la semana del lunes 22 al viernes 26 de junio de 2026, las sedes habilitadas son las siguientes:
|Fecha
|Punto de distribución
|Dirección
|Horario
|Frecuencia
Martes 23
Community Outreach Connection at East Gate Baptist
6960 S. Polk St, Dallas, TX 75232
9 hs a 11 hs
Cuarto martes de cada mes
Miércoles 24
Silver Gardens
2620 Ruidosa Avenue, Dallas, TX 75228
8.30 hs a 10.30 hs
Cuarto miércoles de cada mes
Viernes 26
Jubilee Center
907 Bank St, Dallas, TX 75223
10.30 hs a 12 hs
Cuarto viernes
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