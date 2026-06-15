Confirmado: dónde entregan comida gratis en California esta semana del 15 al 19 de junio 2026
No se requiere documentación migratoria para acceder ni es necesario registrarse previamente; una organización proporcionará alimentos preparados a los niños menores de 18 años
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Las familias que enfrentan dificultades económicas en California podrán acceder a las despensas de comida gratis esta semana del 15 al 19 de junio de 2026. Grupos comunitarios y organizaciones nacionales llevarán a cabo repartos, mediante despensas móviles, mercados vecinales y distribuciones directas.
Las organizaciones que entregan comida gratis en California esta semana del 15 al 19 de junio
En Estados Unidos, 48 millones de personas padecen hambre, entre ellas 14 millones de niños. Muchas de ellas residen en California, en donde cada semana se realizan distribuciones de comida gratis por parte de organizaciones de asistencia alimentaria.
Del 15 al 19 de junio, varios grupos llevarán a cabo repartos, incluidos Central California Food Bank, Second Harvest Food Bank of Orange County y Los Angeles Regional Food Bank.
En su sitio web, Central California Food Bank muestra el siguiente calendario para las fechas mencionadas:
|Día
|Dirección
|Horario
Martes 16
Raisin City School District-USDA, en 6330 W Bowles Ave, Raisin City, CA 93652
14.30 a 16.30 hs
Miércoles 17
Malaga Community Center, en 3582 S Winery Ave, Fresno, CA 93725 y Westside Family Services- Kerman, en 15101 W Kearney Blvd, Kerman, CA 93630
9 a 12 hs en Malaga y 10 a 12 hs en Westside
Jueves 18
California Hotel, en 851 Van Ness Ave, Fresno, CA 93721; Mountain Valley Church, en 30598 E Kings Canyon Rd, Squaw Valley, CA 93675; y Westside Youth Center, en 1709 7th St, Mendota, CA 93640
8.30 a 10.30 hs en California Hotel; 9 a 11 hs en Mountain Valley; y 9 a 14 hs en Westside.
Viernes 19
Calwa-Rapto Divino, en Rapto Divino, 3707 E Laurite Ave, Fresno, CA 93725; Mt. Olive Baptist Church, en 101 W Clinton Ave, Fresno, CA 93705; Central Valley SDA Church, en 3901 E Clinton Ave, Fresno, CA 93703.
8 a 11 hs en Calwa; 13 a 15 hs en Mt. Olive; 14 a 16 hs en Central Valley
La entidad cada mes distribuye alimentos a más de 320.000 personas, entre ellas más de 100.000 niños. Durante el último año, entregó más de 60 millones de libras (27,2 millones de kilogramos) de alimentos, según difunde en su página web.
El Second Harvest Food Bank también dispone de un calendario con horarios y fechas para la distribución de alimentos. Para esta semana, el cronograma es:
|Día
|Organización
|Dirección
|Horario
Lunes 15
Boys & Girls Clubs of Capo Valley - Aliso Viejo KC
24671 Via Iglesia, Aliso Viejo
15.30 a 16 hs
Lunes 15
City of Anaheim - Miraloma Park PIM 2
2600 E Miraloma Way, Anaheim
12.30 a 13.30 hs
Lunes 15
Mariners Church - Anaheim
2536 W Woodland Dr, Anaheim
18.30 a 20.30 hs
Lunes 15
Sunkist Elementary
500 N Sunkist St, Anaheim
13.15 a 14.15 hs
Martes 16
Anaheim High School - The Market at Anaheim PSP
811 W Lincoln Ave, Anaheim
15.45 a 17.45 hs
Martes 16
Anaheim Independencia - La Colonia Market PSP
10841 Garza Ave, Anaheim
11.30 a 13.30 hs
Miércoles 17
Juliette Low Elementary
215 N Ventura St, Anaheim
9.45 a 10.45 hs
Miércoles 17
St. Boniface Catholic Church
124 N Resh St, Anaheim
8.30 a 11.30 hs
Jueves 18
Anaheim United Methodist Church
1000 S State College Blvd, Anaheim
18 a 19.15 hs
Jueves 18
Edison Elementary
1526 E Romneya Dr, Anaheim
9.45 a 10.45 hs
Jueves 18
Paul Revere Elementary
140 W Guinida Ln, Anaheim
10.15 a 11.15 hs
Viernes 19
Baden Powell Elementary
2323 W Orange Ave, Anaheim
9.45 a 10.45 hs
Viernes 19
Heritage Park Anaheim SG
950 S Gilbert St, Anaheim
11 a 12 hs
Comidas gratis para niños en California del 15 al 19 de junio
Luego del reparto realizado el 11 de junio en el área de Cudahy, la organización LA Food Bank proporcionará comidas gratuitas a todos los niños, sin necesidad de presentar documentación que acredite su elegibilidad, que tengan 18 años o menos en los siguientes lugares:
|Día
|Organización
|Dirección
|Horario
Lunes 15
Centro Juvenil y Comunitario de Koreatown-Wilton
680 S Wilton Place, Los Ángeles, CA 90005
Desayuno: 8 a 9 hs, Almuerzo: 12 a 13 hs
Lunes 15
Centro Juvenil de la Familia Salesiana
2228 E 4th St, Los Ángeles, CA 90033
Desayuno: 9 a 10 hs Almuerzo: 12 a 13 hs
Lunes 15
Parque Recreativo de San Fernando
208 Park Ave, San Fernando, CA, 91340
Almuerzo: 11.30 a 12.30 hs
Lunes 15
Club de Niños y Niñas del Valle de San Fernando
11251 Glenoaks Blvd Pacoima, CA 91331
Desayuno: 9 a 10 hs Almuerzo: 12 a 13 hs
¿Cómo solicitar los beneficios de CalFresh en California?
Además de los comedores comunitarios y entregas de bolsas de alimentos, California cuenta con CalFresh, un programa de asistencia alimentaria para hogares que necesitan apoyo para comprar comida. El trámite para acceder a este beneficio es el siguiente:
- Crear una cuenta o iniciar sesión en BenefitsCal: la persona solicitante debe ingresar a BenefitsCal, crear una cuenta con correo electrónico y contraseña, o iniciar sesión si ya tiene un usuario registrado.
- Completar la solicitud: el formulario pide información sobre las personas que viven en el hogar, los ingresos, los beneficios u otros apoyos económicos que recibe la familia, los gastos de vivienda, facturas, cuidado de niños o gastos médicos.
- Informar con quién compra y prepara alimentos: la solicitud también incluye preguntas sobre las personas con las que el solicitante suele comprar y preparar comida.
- Subir documentos: el condado puede pedir prueba de identidad, ingresos, gastos de renta o vivienda, facturas de servicios y documentos sobre gastos vinculados a niños, adultos mayores o personas con discapacidades.
- Enviar la solicitud: una vez revisadas las respuestas, la persona debe enviar el formulario en BenefitsCal.
- Completar la entrevista con el condado: la mayoría de los solicitantes debe efectuar una entrevista, generalmente por teléfono. También puede pedirse una entrevista presencial.
- Esperar la decisión: las solicitudes suelen recibir una respuesta dentro de los 30 días posteriores al envío. Algunos hogares pueden obtener beneficios antes si califican para un trámite acelerado.
GetCalFresh también ofrece apoyo por chat de lunes a viernes, de 9 a 16 hs (horario local), por mensaje de texto al 80260 y por correo electrónico en hello@getcalfresh.org.
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