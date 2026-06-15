Confirmado: dónde entregan comida gratis en California esta semana del 15 al 19 de junio 2026

Las familias que enfrentan dificultades económicas en California podrán acceder a las despensas de comida gratis esta semana del 15 al 19 de junio de 2026. Grupos comunitarios y organizaciones nacionales llevarán a cabo repartos, mediante despensas móviles, mercados vecinales y distribuciones directas.

Las organizaciones que entregan comida gratis en California esta semana del 15 al 19 de junio

En Estados Unidos, 48 millones de personas padecen hambre, entre ellas 14 millones de niños. Muchas de ellas residen en California, en donde cada semana se realizan distribuciones de comida gratis por parte de organizaciones de asistencia alimentaria.

Del 15 al 19 de junio, varios grupos llevarán a cabo repartos, incluidos Central California Food Bank, Second Harvest Food Bank of Orange County y Los Angeles Regional Food Bank.

La organización Central California Food Bank entregará alimentos durante la semana del 15 al 19 de junio en distintas ubicaciones Facebook Central California Food Bank

En su sitio web, Central California Food Bank muestra el siguiente calendario para las fechas mencionadas:

Día Dirección Horario Martes 16 Raisin City School District-USDA, en 6330 W Bowles Ave, Raisin City, CA 93652 14.30 a 16.30 hs Miércoles 17 Malaga Community Center, en 3582 S Winery Ave, Fresno, CA 93725 y Westside Family Services- Kerman, en 15101 W Kearney Blvd, Kerman, CA 93630 9 a 12 hs en Malaga y 10 a 12 hs en Westside Jueves 18 California Hotel, en 851 Van Ness Ave, Fresno, CA 93721; Mountain Valley Church, en 30598 E Kings Canyon Rd, Squaw Valley, CA 93675; y Westside Youth Center, en 1709 7th St, Mendota, CA 93640 8.30 a 10.30 hs en California Hotel; 9 a 11 hs en Mountain Valley; y 9 a 14 hs en Westside. Viernes 19 Calwa-Rapto Divino, en Rapto Divino, 3707 E Laurite Ave, Fresno, CA 93725; Mt. Olive Baptist Church, en 101 W Clinton Ave, Fresno, CA 93705; Central Valley SDA Church, en 3901 E Clinton Ave, Fresno, CA 93703. 8 a 11 hs en Calwa; 13 a 15 hs en Mt. Olive; 14 a 16 hs en Central Valley

La entidad cada mes distribuye alimentos a más de 320.000 personas, entre ellas más de 100.000 niños. Durante el último año, entregó más de 60 millones de libras (27,2 millones de kilogramos) de alimentos, según difunde en su página web.

El Second Harvest Food Bank también dispone de un calendario con horarios y fechas para la distribución de alimentos. Para esta semana, el cronograma es:

Día Organización Dirección Horario Lunes 15 Boys & Girls Clubs of Capo Valley - Aliso Viejo KC 24671 Via Iglesia, Aliso Viejo 15.30 a 16 hs Lunes 15 City of Anaheim - Miraloma Park PIM 2 2600 E Miraloma Way, Anaheim 12.30 a 13.30 hs Lunes 15 Mariners Church - Anaheim 2536 W Woodland Dr, Anaheim 18.30 a 20.30 hs Lunes 15 Sunkist Elementary 500 N Sunkist St, Anaheim 13.15 a 14.15 hs Martes 16 Anaheim High School - The Market at Anaheim PSP 811 W Lincoln Ave, Anaheim 15.45 a 17.45 hs Martes 16 Anaheim Independencia - La Colonia Market PSP 10841 Garza Ave, Anaheim 11.30 a 13.30 hs Miércoles 17 Juliette Low Elementary 215 N Ventura St, Anaheim 9.45 a 10.45 hs Miércoles 17 St. Boniface Catholic Church 124 N Resh St, Anaheim 8.30 a 11.30 hs Jueves 18 Anaheim United Methodist Church 1000 S State College Blvd, Anaheim 18 a 19.15 hs Jueves 18 Edison Elementary 1526 E Romneya Dr, Anaheim 9.45 a 10.45 hs Jueves 18 Paul Revere Elementary 140 W Guinida Ln, Anaheim 10.15 a 11.15 hs Viernes 19 Baden Powell Elementary 2323 W Orange Ave, Anaheim 9.45 a 10.45 hs Viernes 19 Heritage Park Anaheim SG 950 S Gilbert St, Anaheim 11 a 12 hs

Además de los repartos de alimentos en California, una organización proporcionará comidas gratuitas a todos los niños

Comidas gratis para niños en California del 15 al 19 de junio

Luego del reparto realizado el 11 de junio en el área de Cudahy, la organización LA Food Bank proporcionará comidas gratuitas a todos los niños, sin necesidad de presentar documentación que acredite su elegibilidad, que tengan 18 años o menos en los siguientes lugares:

Día Organización Dirección Horario Lunes 15 Centro Juvenil y Comunitario de Koreatown-Wilton 680 S Wilton Place, Los Ángeles, CA 90005 Desayuno: 8 a 9 hs, Almuerzo: 12 a 13 hs Lunes 15 Centro Juvenil de la Familia Salesiana 2228 E 4th St, Los Ángeles, CA 90033 Desayuno: 9 a 10 hs Almuerzo: 12 a 13 hs Lunes 15 Parque Recreativo de San Fernando 208 Park Ave, San Fernando, CA, 91340 Almuerzo: 11.30 a 12.30 hs Lunes 15 Club de Niños y Niñas del Valle de San Fernando 11251 Glenoaks Blvd Pacoima, CA 91331 Desayuno: 9 a 10 hs Almuerzo: 12 a 13 hs

¿Cómo solicitar los beneficios de CalFresh en California?

Además de los comedores comunitarios y entregas de bolsas de alimentos, California cuenta con CalFresh, un programa de asistencia alimentaria para hogares que necesitan apoyo para comprar comida. El trámite para acceder a este beneficio es el siguiente:

Crear una cuenta o iniciar sesión en BenefitsCal: la persona solicitante debe ingresar a BenefitsCal, crear una cuenta con correo electrónico y contraseña, o iniciar sesión si ya tiene un usuario registrado.

la persona solicitante debe ingresar a BenefitsCal, crear una cuenta con correo electrónico y contraseña, o iniciar sesión si ya tiene un usuario registrado. Completar la solicitud: el formulario pide información sobre las personas que viven en el hogar, los ingresos, los beneficios u otros apoyos económicos que recibe la familia, los gastos de vivienda, facturas, cuidado de niños o gastos médicos.

el formulario pide información sobre las personas que viven en el hogar, los ingresos, los beneficios u otros apoyos económicos que recibe la familia, los gastos de vivienda, facturas, cuidado de niños o gastos médicos. Informar con quién compra y prepara alimentos: la solicitud también incluye preguntas sobre las personas con las que el solicitante suele comprar y preparar comida.

la solicitud también incluye preguntas sobre las personas con las que el solicitante suele comprar y preparar comida. Subir documentos: el condado puede pedir prueba de identidad, ingresos, gastos de renta o vivienda, facturas de servicios y documentos sobre gastos vinculados a niños, adultos mayores o personas con discapacidades.

el condado puede pedir prueba de identidad, ingresos, gastos de renta o vivienda, facturas de servicios y documentos sobre gastos vinculados a niños, adultos mayores o personas con discapacidades. Enviar la solicitud: una vez revisadas las respuestas, la persona debe enviar el formulario en BenefitsCal.

una vez revisadas las respuestas, la persona debe enviar el formulario en BenefitsCal. Completar la entrevista con el condado: la mayoría de los solicitantes debe efectuar una entrevista, generalmente por teléfono. También puede pedirse una entrevista presencial.

la mayoría de los solicitantes debe efectuar una entrevista, generalmente por teléfono. También puede pedirse una entrevista presencial. Esperar la decisión: las solicitudes suelen recibir una respuesta dentro de los 30 días posteriores al envío. Algunos hogares pueden obtener beneficios antes si califican para un trámite acelerado.

GetCalFresh también ofrece apoyo por chat de lunes a viernes, de 9 a 16 hs (horario local), por mensaje de texto al 80260 y por correo electrónico en hello@getcalfresh.org.