Ciudadanía por nacimiento: niveles récord de hijos de inmigrantes indocumentados en EE.UU.

En 2023, aproximadamente 300.000 bebés nacieron en Estados Unidos de madres sin estatus migratorio regular, la cifra más alta desde 2011 y un incremento marcado respecto a los 215.000 anotados en 2019. Sumados los partos de madres con estatus migratorio temporal, el total asciende a 320.000, el equivalente al 9% de todos los bebés nacidos ese año en el país, de acuerdo con un análisis publicado por el Pew Research Center. Esos datos llegan en un momento decisivo: el 1° de abril, la Corte Suprema escuchó los alegatos orales en el caso Trump v. Barbara, que cuestiona la constitucionalidad de un decreto del presidente Donald Trump que busca eliminar la ciudadanía automática para los hijos de inmigrantes sin residencia legal.

Aumento sostenido de hijos de indocumentados desde 2019 y su contexto migratorio

Según Pew, el crecimiento reciente sigue de cerca la evolución de la población indocumentada en el país, que alcanzó un récord de 14 millones de personas en 2023.

Entre 2006 y 2019 los partos de madres sin documentos habían caído más del 40%, pero la tendencia se revirtió a partir de ese año.

De los 300.000 registrados en 2023, unos 245.000 correspondieron a casos en que el padre tampoco era ciudadano ni residente permanente legal, el subconjunto que quedaría excluido de la ciudadanía automática si el decreto de Trump hubiera estado vigente.

El impacto acumulado es considerable:

Entre 2006 y 2023 nacieron en Estados Unidos aproximadamente 5,1 millones de bebés de madres indocumentadas .

. En 2023, alrededor de 4,6 millones de menores nacidos en el país vivían con al menos uno de los padres en situación irregular .

. Si se suman los adultos que todavía conviven con un progenitor sin documentos, la cifra supera los 6 millones de personas, todas ellas ciudadanas bajo la interpretación vigente de la 14.ª Enmienda.

El decreto de Trump y los argumentos ante la Corte Suprema

El decreto ejecutivo, firmado el primer día del segundo mandato de Trump, dispone que no serán ciudadanos por nacimiento los hijos de madres indocumentadas o con estatus temporal si el padre no es ciudadano ni residente permanente.

Mairelise Robinson, una ciudadana estadounidense con 6 meses de embarazo, participa en una protesta en apoyo a la ciudadanía por nacimiento, frente a la Corte Suprema de EEUU en Washington, el 15 de mayo de 2025 Jacquelyn Martin - AP

Ningún tribunal inferior lo ha avalado: tres cortes de distrito lo bloquearon antes de que el caso llegara al máximo tribunal.

Durante la audiencia del 1° de abril, varios jueces mostraron escepticismo ante los argumentos del gobierno.

Ante la afirmación del procurador general D. John Sauer de que “estamos en un mundo nuevo” desde que se redactó la 14.ª Enmienda, el presidente del tribunal, John Roberts, respondió: “Es la misma Constitución”.

La jueza Amy Coney Barrett y el juez Neil Gorsuch, ambos designados por Trump, también cuestionaron los argumentos centrales de la administración, según informó NPR.

De prosperar la orden ejecutiva hacia el futuro, unos 260.000 bebés por año perderían el derecho a la ciudadanía automática Archivo

Fue además la primera vez en la historia conocida que un presidente en ejercicio asistió a los alegatos orales de un caso en que su gobierno es parte.

Qué pasaría si prospera el decreto de Trump y cuándo se espera el fallo

De prosperar la orden ejecutiva hacia el futuro, unos 260.000 bebés por año perderían el derecho a la ciudadanía automática , según las proyecciones del mismo informe de Pew.

, según las proyecciones del mismo informe de Pew. El decreto no tendría efecto retroactivo : los niños ya nacidos no perderían su ciudadanía .

: los niños ya nacidos . En cuanto a los partos de madres con visa temporal, estos se mantienen entre 15.000 y 30.000 anuales desde fines de los años noventa, y en 2023 sumaron 20.000.

La Corte Suprema no tiene plazo fijo para emitir su fallo, aunque por calendario el caso podría resolverse antes de que concluya el período judicial en curso, en junio o julio de 2026.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.