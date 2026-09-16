La ley es clara: las nuevas sanciones anunciadas por el gobernador de Texas contra los centros de datos

Los centros de datos que operan o buscan avanzar en Texas quedaron bajo una nueva exigencia estatal vinculada al uso del agua. El gobernador Greg Abbott ordenó a la Junta de Desarrollo del Agua (TWDB, por sus siglas en inglés) que haga cumplir las obligaciones de información previstas por la legislación y aplique consecuencias legales a aquellas instalaciones que no hayan entregado los datos requeridos.

El reclamo de Abbott a los centros de datos por el consumo de agua

La orden firmada por Abbott el 14 de septiembre sostiene que algunos grandes consumidores de agua, entre ellos centros de datos, podrían haber cometido infracciones civiles y penales al no proporcionar a la TWDB información sobre su consumo hídrico cuando la legislación de Texas así lo exige.

En el documento dirigido a L’Oreal Stepney, presidenta de la TWDB, y Bryan McMath, administrador ejecutivo del organismo, Abbott instruyó a la entidad a utilizar las facultades que le concede la ley estatal para obligar a los grandes usuarios de agua a cumplir con las exigencias de presentación de información.

El planteo está relacionado con la responsabilidad de la TWDB de elaborar un plan estatal de agua que permita cubrir las necesidades de los habitantes de Texas en el presente y durante los próximos años. Para realizar esa tarea, el organismo necesita conocer cuánto recurso hídrico se utiliza actualmente y cuánto podría consumirse en el futuro en distintas partes del estado.

La orden sostiene que esa planificación no puede realizarse de manera adecuada si la agencia no recibe información detallada sobre el consumo existente y previsto. Por ese motivo, Abbott remarcó que la legislación estatal obliga a determinadas entidades a responder las encuestas de la TWDB destinadas a proporcionar información a los planificadores estatales y regionales.

Según la orden del 14 de septiembre, para la encuesta correspondiente al año calendario 2025 las respuestas debían ser entregadas antes del 1° de marzo de 2026. La legislación citada por el gobernador establece consecuencias para quienes no cumplan con esa obligación.

Las sanciones de Texas por no informar el consumo de agua a la TWDB

La medida contempla dos vías de actuación: en primer lugar, el organismo deberá derivar las posibles infracciones a la autoridad correspondiente, entre ellos al fiscal del condado o del distrito que tenga jurisdicción. Además, deberá informar a la Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ, por sus siglas en inglés) para que evalúe la posible imposibilidad de obtener determinados permisos

De esta manera, las nuevas sanciones anunciadas por Abbott se apoyan en disposiciones que, según la propia orden, ya forman parte del marco legal de Texas.

La normativa exige estos datos para que la TWDB pueda elaborar con precisión el plan estatal de agua y proyectar las necesidades de suministro de la población Instagram Greg Abbott/Fotomontaje generado con IA

La TWDB deberá presentar a la oficina del gobernador una primera actualización sobre el avance de las medidas de aplicación dentro de un plazo de 30 días. Después deberá informar sobre las actuaciones realizadas, incluida la situación una vez finalizada la auditoría.

Abbott ordenó auditar los centros de datos y su uso del agua en Texas

La nueva intervención de la TWDB está directamente relacionada con otra revisión que el gobernador había ordenado semanas antes. El 3 de agosto, según un comunicado, Abbott instruyó a la Comisión de Servicios Públicos (PUCT, por sus siglas en inglés) y al Consejo de Confiabilidad Eléctrica (ERCOT, por sus siglas en inglés) a realizar una auditoría integral de todos los centros de datos que avanzaran dentro del proceso de interconexión con la red eléctrica.

Las instalaciones debían responder obligatoriamente la encuesta correspondiente al año calendario 2025 antes del pasado 1° de marzo de 2026 Matt OBrien - AP

Entre la información que debían proporcionar los proyectos figuraban también datos relacionados con el agua, sus fuentes de abastecimiento y las tecnologías utilizadas para reducir el consumo.

La orden de septiembre conecta ambas iniciativas y establece que la TWDB deberá trabajar junto con el ERCOT para obtener información adicional sobre el uso del recurso hídrico. El esquema exige que se recopile información sobre tres aspectos principales vinculados al agua: