Es oficial: la orden de Abbott a las agencias de Texas para crear empleos bien remunerados

Greg Abbott, gobernador de Texas, emitió esta semana una serie de directivas para las agencias con el objetivo de fortalecer el desarrollo de la fuerza laboral y facilitar el acceso de más residentes a empleos bien remunerados. La medida incluye diversas órdenes para cada organismo, basadas en las recomendaciones del Consejo de Empleo.

El anuncio oficial de Abbott sobre la orden para crear empleos en Texas

Durante una conferencia de prensa celebrada en su residencia en Austin, el gobernador texano anunció el lunes 22 de junio su nueva orden para las agencias estatales. La iniciativa surge luego de la creación del Consejo de Empleo de Texas en marzo, con el propósito de elaborar recomendaciones legislativas y medidas concretas que puedan implementarse de inmediato, según un comunicado oficial.

El objetivo de la medida de Abbott en Texas es facilitar el acceso de más habitantes a empleos bien remunerados y con alta demanda Greg Abbott

Abbott sostuvo que el fin de la medida es garantizar que el Estado de la Estrella Solitaria cuente con “la fuerza laboral mejor capacitada de Estados Unidos”.

“Con base en esas recomendaciones, ordeno a cuatro agencias estatales que tomen medidas inmediatas”, manifestó.

Los organismos alcanzados por la orden son:

Comisión de la Fuerza Laboral

Agencia de Educación

Junta Coordinadora de Educación Superior

Departamento de Licencias y Regulaciones

Detalles de la orden de Abbott para crear empleos en Texas

A partir de la directriz emitida por el gobernador con base en las recomendaciones del Consejo de Empleo, las agencias tendrán las siguientes tareas:

Comisión de la Fuerza Laboral :

: Ampliar las oportunidades de aprendizaje mediante la identificación de nuevas ocupaciones aptas en todos los sectores industriales.

Agencia de Educación :

: Reclutar a más profesionales calificados para impartir cursos de formación profesional y técnica en las escuelas secundarias.



Actualizar la lista de certificaciones industriales aprobadas para que se ajuste mejor a las necesidades actuales de la mano de obra especializada.



Llevar experiencias prácticas de “prueba un oficio” a los distritos escolares rurales y pequeños mediante la ampliación de los laboratorios móviles de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.



Ampliar la red regional de programas de formación profesional a nivel estatal para aumentar el acceso a créditos universitarios para alumnos de secundaria.

Junta Coordinadora de Educación Superior :

: Promover las carreras en oficios y otros campos de alta demanda que no requieren una licenciatura a través de una nueva campaña en la plataforma My Texas Future.



Añadir formación práctica en orientación profesional para docentes de primaria y secundaria, así como para asesores de educación superior.



Lanzar nuevos paneles de control para colegios comunitarios que proporcionen mejores datos sobre credenciales valiosas y programas de alta demanda.

Departamento de Licencias y Regulaciones :

: Revisar los requisitos de edad para ampliar de forma segura las oportunidades de que los jóvenes texanos accedan a programas de aprendizaje, formación profesional y oficios.



Eximir del pago de las tasas de renovación y reducir los requisitos de formación continua para más de 20.000 instructores.



Permitir que las experiencias de capacitación rigurosas cuenten para los requisitos de experiencia laboral.



Ampliar las opciones de exámenes de certificación, tanto presenciales como a distancia, para que los residentes puedan pasar más rápidamente de la formación a carreras profesionales que les permitan obtener una licencia.



Crear una plataforma en línea integral para que los habitantes puedan acceder fácilmente a todos los recursos estatales de planificación profesional.



Desarrollar trayectorias profesionales unificadas para los texanos que enfrentan barreras para el mercado laboral, incluidos los veteranos, los jóvenes en hogares de acogida y las personas con discapacidades.



Implementar registros digitales de aprendizaje y empleo a través de la Iniciativa de Fuerza Laboral de las Tres Agencias para agilizar las conexiones entre empleadores y solicitantes de trabajo.

La orden de Abbott para crear empleos en Texas influye en la Comisión de la Fuerza Laboral, la Agencia de Educación, la Junta Coordinadora de Educación Superior y el Departamento de Licencias y Regulaciones Freepik

El récord de trabajo que alcanzó Texas y celebró Abbott

La medida sigue a un mes de éxitos en el mercado laboral para el estado sureño. El 19 de junio, el gobierno de Abbott anunció que Texas alcanzó un nuevo récord de trabajos en mayo al añadir empleos a un ritmo anual más rápido que el de EE.UU. durante los últimos 12 meses.

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“Este es solo uno de los muchos factores económicos que demuestran el éxito de nuestras políticas favorables a las empresas, nuestro entorno regulatorio favorable y la fuerza laboral más capacitada y decidida del país”, expresó el gobernador entonces en otro comunicado.

Según el informe de la Comisión de la Fuerza Laboral los datos son los siguientes: