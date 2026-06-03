Es oficial: miles de trabajadores migrantes pierden un beneficio para obtener la licencia de conducir comercial en Texas

Desde el inicio de junio de 2026, el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) comenzó a implementar una normativa que exige que todos los exámenes teóricos para la licencia de conducir comercial (CDL) se realicen exclusivamente en inglés. La medida, similar a la implementada en Florida a principios de año, sigue la línea de políticas federales.

Cómo es el nuevo requisito que complica a miles de choferes hispanos en Texas y ya entró en vigor

El DPS anunció recientemente la eliminación de los exámenes en español para la licencia de conducir desde el 1° de junio, como parte de un requisito que ya está vigente. Así, todas las evaluaciones de conocimientos para la CDL y el Permiso de Aprendizaje Comercial (CLP) se administrarán únicamente en inglés. Anteriormente, estas pruebas escritas y automatizadas se ofrecían en ambos idiomas.

A partir de este mes, en Texas ya no se permitirá realizar la prueba para CPL o CDL en español Freepik

Junto con esta medida, el DPS remarcó que está estrictamente prohibido el uso de intérpretes para realizar los exámenes de conocimientos.

De este modo, las pruebas escritas seguirán el mismo modelo que los exámenes de habilidades prácticas (como la inspección previa al viaje y la prueba de carretera), que siempre se han realizado exclusivamente en inglés.

La disposición que comenzó a aplicarse en junio representa un nuevo desafío para conductores latinos, que ahora deberán prepararse para demostrar su competencia en el idioma. Los materiales de estudio actualizados para estos exámenes, así como el Manual del Conductor de Vehículos Comerciales de Texas, están disponibles gratis para los solicitantes en el sitio web oficial de la agencia.

Aplicación del nuevo requisito del DPS de Texas en las carreteras

Al obtener un permiso CDL o CLP, la persona deberá demostrar su fluidez en el inglés y su comprensión de las normas y señalizaciones. No obstante, la evaluación no terminará en esta etapa.

De acuerdo con la normativa, el personal del DPS y los inspectores certificados continuarán con la evaluación de la competencia en el idioma inglés durante las paradas de tráfico de rutina y en las estaciones de pesaje. Cualquier conductor comercial que no demuestre el nivel de suficiencia requerido será puesto fuera de servicio.

En Texas, los oficiales del DPS podrán evaluar a los conductores para analizar su competencia en el inglés Pexels

El objetivo, según el anuncio, es “garantizar que los conductores posean las habilidades de comunicación necesarias para la seguridad vial y el cumplimiento de las regulaciones federales”.

El informe más reciente del DPS indica que se han emitido 724 mil licencias tipo CDL y retirado más de 6400 licencias a titulares que no son ciudadanos estadounidenses en meses recientes.

La política del nuevo requisito de Texas para la licencia de conducir

El cambio establecido en Texas busca cumplir con la normativa de competencia lingüística de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA, por sus siglas en inglés).

El año pasado, en septiembre, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó al DPS que aplicaran con “tolerancia cero” los requisitos federales de dominio del inglés para todos los conductores comerciales.

“Todo conductor con licencia comercial en las carreteras de Texas debe poder comunicarse con claridad en inglés para garantizar el cumplimiento de las leyes de tránsito, seguir las normas de seguridad y prevenir accidentes”, declaró el gobernador entonces.

La medida también sigue la línea aplicada en Florida, en donde en febrero de este año el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (Flhsmv, por sus siglas en inglés) eliminó la posibilidad de realizar la prueba de conocimientos en español.

La determinación aplica a todas las clasificaciones de licencias, incluidos los exámenes orales, y quitó por completo la posibilidad de utilizar intérpretes o realizar las pruebas en otros idiomas.

Según el departamento, el cambio apuntó a garantizar carreteras más seguras, promover una comunicación clara, asegurar la comprensión de las leyes de tránsito y fomentar un comportamiento de conducción responsable entre residentes y visitantes.