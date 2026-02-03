Últimos días para hacerlo en español: desde el 6 de febrero, el examen de manejo en Florida será 100% en inglés
Una nueva disposición del estado podría complicar el acceso de migrantes hispanos a la licencia de conducir
- 4 minutos de lectura'
El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) informó que, a partir del 6 de febrero de 2026, entrará en vigor una nueva regla para los exámenes de licencia de conducir en Florida, una medida que podría afectar a conductores latinos.
Cuál es la nueva regla para los exámenes de conducir en Florida
De acuerdo con un comunicado oficial del FLHSMV, a partir del 6 de febrero de 2026 todas las personas que rindan el examen para obtener una licencia de conducir en Florida deberán hacerlo exclusivamente en inglés y sin intérprete.
La medida aplica a todas las clasificaciones de licencias, incluidos los exámenes orales, y elimina por completo el uso de intérpretes o pruebas en otros idiomas.
Esto podría representar una dificultad para conductores latinos que no dominan el inglés, ya que en ese caso no comprenderían correctamente las instrucciones, según expresaron residentes a Univision.
Dariel Fernández, recaudador de impuestos de Miami-Dade —oficinas donde se realizan estos trámites—, explicó que se trata de una orden ejecutiva estatal y que no puede modificarse a nivel local.
Aclaró que el proceso no cambia, pero el idioma sí: el examen ya no podrá rendirse en ninguna lengua distinta del inglés.
Por qué se aplicará el examen de conducción solo en inglés
El FLHSMV recordó que anteriormente los exámenes para obtener la licencia de conducir, con excepción de las licencias comerciales, se ofrecían en varios idiomas en Miami-Dade.
En el caso del Permiso de Aprendizaje Comercial (CLP) y la Licencia de Conducir Comercial (CDL), las pruebas solo estaban disponibles en inglés y español.
Con la actualización de políticas, todas las pruebas de conocimientos y habilidades para licencias de conducir en Florida se realizarán únicamente en inglés.
Esto implica que ya no se permitirán servicios de traducción, ni el uso de exámenes impresos en idiomas distintos del inglés, tanto en Miami-Dade como en el resto del estado.
Según el departamento, el cambio busca garantizar carreteras más seguras, promover una comunicación clara, asegurar la comprensión de las leyes de tránsito y fomentar un comportamiento de conducción responsable entre residentes y visitantes.
Cuánto cuesta y cómo renovar la licencia de conducir en Florida si eres migrante
El Departamento de Seguridad Vial de Florida indicó que los migrantes que deseen obtener o renovar una licencia de conducir deben ser residentes legales en el estado y cubrir un costo base, además de una tarifa de servicio que, en la mayoría de los casos, eleva el total a más de US$50.
La licencia de conducir Clase E de Florida (incluido el permiso de aprendizaje) cuesta 48 dólares. La licencia de conducir comercial (Clase A) vale 75 dólares, y cada endoso tiene un costo adicional de 7 dólares.
Además, la mayoría de las oficinas locales de recaudación de impuestos cobran una tarifa de servicio de 6,25 dólares.
Para renovar la licencia de conducir en el estado en caso de ser migrante, los interesados deben presentar los siguientes documentos:
- Tarjeta vigente de recibo de registro de extranjero (green card, formulario I-551).
- Sello I-551 estampado en el pasaporte o en el formulario I-94.
- Resolución de un juez de inmigración que incluya el número A del solicitante y otorgue asilo, junto con un pasaporte válido.
- Aviso I-797 que consigne el número A del solicitante y confirme la concesión de asilo, acompañado de un pasaporte vigente.
- Formulario I-797 u otro documento emitido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) que incluya el número A del solicitante y certifique la aprobación de la solicitud de estatus de refugiado, con pasaporte válido.
