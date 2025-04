Esconden monedas raras que valen miles de dólares en todo Houston: si encuentras una, te la quedas

La tienda US Coins and Jewelry y Find the Cash Houston lanzaron una verdadera búsqueda del tesoro en Houston al esconder cuatro monedas raras en la ciudad. En total, valen más de 10.000 dólares y si una persona encuentra alguna, podrá quedársela.

La iniciativa se lanzó por la Semana Nacional de la Moneda y para celebrar el 40º aniversario de la tienda. El objetivo era demostrar el verdadero valor que tienen las monedas de colección y que la emoción de la búsqueda lleve a los residentes de Texas a interiorizarse sobre esta práctica. Cada una de las piezas tiene un valor que supera los cuatro dígitos y en total suman un poco más de US$10.000.

La búsqueda de monedas se lanzó para celebrar la Semana Nacional de la Moneda

“Queríamos presentar algo que fuera realmente tangible, algo que la gente pudiera sostener y con lo que se emocionara”, explicó Kenny Duncan Jr., el dueño de US Coins and Jewelry, sobre el proyecto, según consignó Khou.

En ese sentido, apuntó: “Se trata de educación y de asegurarnos de explicar nuestro pasatiempo a todo aquel que quiera saber sobre él”. Y destacó: “Cuando nos llegan monedas, lo hacen desde muchos lugares diferentes y muchas veces es una búsqueda del tesoro”.

¿Cómo son las cuatro monedas escondidas?

Según explicó Duncan, las monedas están hechas en oro anterior a 1915. “Este es oro real, usado por los bancos. De hecho, costaba 20 dólares. Entonces, en lugar de tener un billete de 20 dólares en 1915, tenías una pieza de oro de 20 dólares”, señaló.

Lo mejor es que cada moneda puede ser canjeada en US Coins & Jewerly por su valor de mercado o la persona puede quedársela para sumar o comenzar su colección. Además del dinero que habitualmente deja Find the Cash Houston en sus búsquedas.

Las monedas pueden ser canjeadas en US Coins & Jewerly por su valor de mercado o la persona puede quedársela

Día por medio, desde el 21 de abril, postearon en Instagram un video del lugar en el que escondieron cada moneda para que las personas pudieran buscarlas:

21 de abril: ocultaron la moneda de US$5 “Indian half Eagle” de 1912 (con un valor de US$1500).

de 1912 (con un valor de US$1500). 23 de abril: moneda de US$10 “Liberty Head Eagle” de 1892 (con un valor de US$1650).

de 1892 (con un valor de US$1650). 25 de abril: el centavo “VDB Lincoln” de 1909 (con un valor hoy de US$3250).

de 1909 (con un valor hoy de US$3250). 25 de abril: moneda de US$20 llamada “Saint-Gaudens Gold Double Eagle” de 1915 (Hoy cuesta US$3650).

¿Cuál es el valor histórico de cada moneda?

La “Indian Half Eagle” de 1912, de US$5, fue pensada por Bela Lyon Pratt y tiene un innovador diseño de imágenes empotradas que la distingue en la historia de las monedas de EE.UU., según explicaron en la cuenta oficial de Instagram de US Coins and Jewelry. La moneda que regala la tienda solo tiene marcas mínimas.

Con un poco más de 790 mil ejemplares, la edición de 1912 es relativamente escasa en el estado de Texas y tiene un gran atractivo visual, ya que logra un equilibrio entre calidad y valor, lo que la posiciona como una de las favoritas entre los coleccionistas numismáticos estadounidense.

Mientras que la “Liberty Head Eagle” de 1892, de US$10, es una pieza de finales del siglo XIX y cuenta con el diseño de Christian Gobrecht. Con una emisión de más de 1200 millones ejemplares, suele circular en Filadelfia, pero en el Estado de la Estrella Solitaria es más difícil encontrarlas.

Desde la tienda, remarcan que está encapsulada por NGC y que representa tanto el valor histórico como el potencial de inversión para los coleccionistas, ya que es una pieza fuerte para incluir en cualquier colección de oro de EE. UU. o colección Liberty Eagle.

Una de las monedas es el centavo de Lincoln VDB de 1909

La búsqueda también tiene el centavo de Lincoln VDB de 1909, una de las monedas más icónicas de la numismática estadounidense. Solo se crearon 484 mil unidades y es una de las más demandadas por los coleccionistas.

La moneda muestra las famosas iniciales de Victor David Brenner y con un característico color marrón rojizo que es testigo de su antigüedad y belleza. No solo es una gran inversión por su valor monetario, sino que es de alta importancia histórica.

La moneda, cuyo nombre se puede traducir como la Doble Águila de Oro de Saint-Gaudens de 1915, fue definida como un gran recordatorio de la Época Dorada. Este ejemplar aún brilla, posee detalles nítidos y está casi intacto. El modelo logró sobrevivir a la retirada y fundición que se hizo en la Casa de la Moneda de San Francisco. Por lo que es una moneda altamente codiciada por coleccionistas y por inversores.