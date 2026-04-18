“Quarter Eagle” de oro: así es la moneda estadounidense que puede valer 850.000 en abril 2026

Una moneda estadounidense de 2,50 dólares acuñada en 1825 se convirtió en una pieza de alto valor en el mercado de coleccionistas. Se trata de la “Quarter Eagle” de oro, correspondiente a la serie conocida como “Capped Bust, Large Diameter”, certificada con grado MS66 por Numismatic Guaranty Company (NGC), una escala que mide su nivel de conservación.

Por qué es valiosa la Quarter Eagle de 1825

De acuerdo con el Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés), el ejemplar pertenece a una etapa en la que la producción de este tipo de monedas era limitada. Durante esos años, la acuñación dependía de la demanda específica, lo que derivó en volúmenes reducidos y una disponibilidad acotada en la actualidad.

La moneda fue acuñada en 1825 con 91,7% oro y 8,3% cobre Heritage Auctions

El diseño presenta la figura de la Libertad en el anverso y un águila en el reverso, con ajustes respecto a versiones anteriores. En esta variante, la cabeza de la figura central se ubica de forma más centrada, lo que permitió reorganizar los elementos gráficos, como las estrellas dispuestas en semicírculo.

La producción de estas monedas se reanudó en 1821 tras más de una década sin emisiones, aunque las cantidades se mantuvieron bajas en comparación con otras denominaciones.

Producción limitada y baja circulación de las monedas de 1825

Las cifras de acuñación de esta serie reflejan niveles reducidos. En 1825 se produjeron 4434 unidades, mientras que otros años registraron cantidades aún menores.

Este tipo de pieza no era de uso frecuente en transacciones cotidianas, ya que su valor nominal superaba el ingreso promedio de la época. Además, las entidades financieras utilizaban ejemplares de mayor denominación para simplificar operaciones.

Otro factor que afectó la disponibilidad fue la fundición de ejemplares cuando el valor del oro superó su denominación, lo que redujo el número de piezas conservadas.

Su valor nominal es de US$2,50 Heritage Auctions

Cómo identificar una Quarter Eagle de 1825

El ejemplar presenta características que lo ubican entre los mejor preservados de su tipo. La clasificación MS66 indica que mantiene gran parte de sus detalles originales, con mínimas marcas visibles.

Entre los aspectos observados se destacan:

Superficies sin alteraciones relevantes.

Ausencia de manchas.

Definición clara en los relieves.

Variaciones de color propias del metal, con tonos que combinan matices claros y verdes.

El análisis técnico señala que fue acuñado con troqueles en buen estado, sin grietas ni señales de desgaste, lo que influye en su valoración dentro del mercado.

También se deben observar que contenga las siguientes caracteristicas:

Año: 1825.

Ceca: la Casa de la Moneda de Filadelfia (sin marca de ceca).

Diseñador: Robert Scott.

Borde: juncoso.

Diámetro: 18,50 milímetros.

Peso: 4,37 gramos.

Acuñación: 4434 unidades.

Metal: 91,7% oro, 8,3% cobre.

Anverso: la Libertad con un bonete, mirando hacia la izquierda, con 13 estrellas alrededor del perímetro y la fecha “1825″ situada en la parte inferior.

Reverso: un águila con las alas completamente extendidas y una cinta sobre su cabeza con el lema “E PLURIBUS UNUM”. Las palabras “UNITED STATES OF AMERICA” rodean el perímetro, con “2 1/2 D.” escrito como fracción en la parte inferior.

De acuerdo con Heritage Auctions, la emisión de 1825 presenta tres combinaciones de troqueles:

BD-1 : esta combinación utiliza el primer anverso, que es único para esta variedad, y un reverso que anteriormente se había usado para las monedas de 1821 y 1824.

: esta combinación utiliza el primer anverso, que es único para esta variedad, y un reverso que anteriormente se había usado para las monedas de 1821 y 1824. BD-2 : utiliza el segundo anverso (el cual también se usa en la BD-3) y el mismo reverso que la combinación BD-1 (procedente de 1821 y 1824).

: utiliza el segundo anverso (el cual también se usa en la BD-3) y el mismo reverso que la combinación BD-1 (procedente de 1821 y 1824). BD-3: emplea el segundo anverso, pero cambia a un reverso diferente, que es el mismo que apareció posteriormente en las emisiones de 1826 y 1827.

En cuanto a su disponibilidad, la combinación BD-2 es la más accesible para los coleccionistas, con una población estimada de entre 80 y 100 monedas. Por el contrario, las combinaciones BD-1 y BD-3 son significativamente más raras, con una supervivencia estimada de solo 12 a 15 ejemplares cada una.

La pieza fue calificada como MS66 debido a su buen estado de conservación Heritage Auctions

Cuánto vale una moneda de US$2,50 en el mercado de coleccionistas

Durante el mes de marzo, la Capped Bust, Large Diameter de US$2,50 fue vendida en Heritage Auctions por US$164.700, por lo que mantuvo dentro de los rangos esperados para este tipo de piezas en condiciones de MS66. Sin embargo, ejemplares con calificaciones superiores pueden registrar cifras más altas.

La guia de precios de PCGS indicó que monedas de la misma serie con grado MS67 o superior pueden alcanzar valores cercanos a los US$850 mil, esto depende de su estado y procedencia.

Estos registros posicionan a la Quarter Eagle de 1825 como una de las piezas relevantes dentro del segmento de monedas históricas de oro, con una cotización vinculada a su escasez y conservación.