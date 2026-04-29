¿Adiós ciudades santuario en Texas? Austin y Dallas siguen a Houston y cambian reglas de cooperación con el ICE

Las ciudades de Austin y Dallas introdujeron cambios en sus regulaciones internas sobre cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Las decisiones se produjeron luego de advertencias del gobernador de Texas, Greg Abbott, sobre posibles recortes en financiamiento estatal destinado a programas de seguridad pública.

Greg Abbott amenaza con recortar millones a Austin, Dallas y Houston por limitar cooperación con el ICE

El gobierno de Texas planteó que el acceso a recursos económicos dependía de cambios en las normas que limitaban la colaboración con agencias federales de inmigración. La advertencia incluyó montos específicos para cada ciudad.

En Dallas, estaban en juego más de US$32 millones destinados a seguridad pública, además de otros US$55 millones asociados a la organización del Mundial 2026.

Austin, por su parte, enfrentaba la posible pérdida de US$2,5 millones destinados a programas de asistencia a víctimas y análisis de pruebas.

Houston también quedó bajo presión, con una cifra cercana a los US$114 millones en financiamiento estatal.

Qué cambió Austin en su política policial sobre órdenes administrativas del ICE

Austin modificó sus órdenes generales con foco en el tratamiento de órdenes administrativas emitidas por el ICE. Las nuevas disposiciones indican que los agentes deben verificar estos documentos cuando sea posible desde el punto de vista operativo.

En caso de confirmar la validez de una orden, los oficiales deben consultar cuánto tardaría el ICE en llegar y evaluar la urgencia de la intervención. También se establece que no deben dedicar un tiempo considerado excesivo a estas gestiones.

La definición de un período razonable queda a cargo de un superior, quien debe considerar factores como disponibilidad de recursos, nivel de riesgo del individuo y posible impacto en la prevención de delitos.

Por otro lado, la policía de Austin no puede efectuar un arresto en base a una orden administrativa ni extender una detención legal mientras esperan contactar al ICE.

“Mi prioridad, y la de todos los agentes de policía, sigue siendo la seguridad pública y la vigilancia comunitaria”, señaló la jefa de policía de Austin, Lisa Davis.

Los oficiales de Austin recibieron nuevas instrucciones para colaborar con el ICE Facebook Austin Police Department

Dallas elimina restricciones y amplía cooperación con el ICE en Texas

El Departamento de Policía de Dallas actualizó su Orden General 315.04 el 23 de abril. La revisión eliminó restricciones previas y amplió el margen de actuación de los agentes en relación con el estatus migratorio.

Entre los cambios, se quitó la prohibición explícita de extender una detención para investigar la situación migratoria de una persona o para retenerla a la espera de autoridades federales. Además, los oficiales pueden consultar ese estatus durante detenciones legales, aunque no están obligados a hacerlo.

El jefe de policía Daniel Comeaux confirmó la alineación con el gobierno estatal y Dallas cooperará con el ICE en materia migratoria DPD

La normativa también establece que los agentes pueden compartir información con el ICE u otras agencias. A su vez, habilita la cooperación en acciones conjuntas cuando se considere necesario dentro del marco legal.

“Nuestros agentes acatarán la ley, y nuestra política actualizada reafirma que cooperaremos con las autoridades federales cuando sea necesario”, señaló el jefe de la policía de Dallas, Daniel C. Comeaux, en un comunicado. “Además, nuestra misión no ha cambiado: no detendremos a personas únicamente para determinar su estatus migratorio”, aseguró.

Qué pasó en Houston: la enmienda de ley que amplía las detenciones de migrantes

El pasado 22 de abril, el Concejo Municipal de Houston aprobó una enmienda que amplía la cooperación entre la policía local y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Esto ocurrió después de que Greg Abbott amenazara con retirar US$114 millones en fondos estatales de seguridad pública si la ciudad no modificaba su ordenanza migratoria.

De acuerdo con The Texas Tribune, la disputa comenzó el pasado 8 de abril, cuando el Concejo de Houston aprobó, por 12 votos contra cinco, una regla que impedía a los oficiales locales prolongar detenciones, como en paradas de tránsito, por más de 30 minutos a la espera de agentes del ICE.

Sin embargo, tras las amenazas financieras de la oficina de Abbott lanzadas el 13 de abril, el alcalde John Whitmire retrocedió en su postura inicial y promovió cambios urgentes en la política.

La enmienda elimina el límite de tiempo y otorga a la policía mayor discreción para extender las detenciones si descubre “otros propósitos legítimos” durante el procedimiento.

Además, el texto borra las aclaraciones que indicaban que las órdenes administrativas del ICE son de carácter civil y no equivalen a una causa probable para un arresto criminal bajo la Cuarta Enmienda.