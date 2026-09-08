Gina Hinojosa, candidata a gobernadora de Texas: “Los latinos votaron por Trump porque dijo que el sistema es corrupto”

La candidata demócrata a gobernadora de Texas, Gina Hinojosa, atribuyó parte del apoyo que Donald Trump recibió entre los votantes latinos a su mensaje contra el sistema político. En una entrevista, sostuvo que los demócratas deben hablar del costo de vida, la vivienda y la educación pública para disputar ese electorado en las elecciones de noviembre.

Gina Hinojosa explica por qué parte del voto latino respaldó a Donald Trump

“Ahora mismo, creo que la razón por la que los latinos votaron por Trump es porque dijo: “El sistema es corrupto”. Quiero hacerlo volar por los aires’”, afirmó Hinojosa en Reuters.

Luego agregó que existe una percepción de que el sistema funciona en contra de quienes trabajan y aseguró que observa esa misma dinámica dentro de la Legislatura de Texas.

La candidata sostuvo que los demócratas deben presentar un mensaje dirigido a los problemas cotidianos de los texanos y no tratar al electorado latino como un grupo separado.

“Somos tan texanos y estadounidenses como cualquiera”, dijo a Reuters. La candidata también lleva parte de su campaña a los votantes latinos en español, como parte de su estrategia para ampliar su alcance electoral.

De acuerdo con Reuters, Texas tiene unos 6,5 millones de electores latinos elegibles, aproximadamente 1 millón más que antes de la última reelección de Abbott.

Qué plantea Gina Hinojosa sobre el rol de Texas en las redadas del ICE

La inmigración también forma parte de las diferencias que Hinojosa plantea frente al gobernador republicano Greg Abbott.

En la entrevista con Reuters, cuestionó la actuación de las autoridades durante las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y reclamó mayores mecanismos de supervisión.

Gina Hinojosa dijo qué postura tomará sobre el ICE si es elegida gobernadora de Texas Rep. Gina Hinojosa / ICE

“Nuestra policía estatal tiene que usar cámaras corporales. También tienen que tener cámaras en los vehículos para que exista algún tipo de rendición de cuentas”, afirmó Hinojosa.

La política cuestionó específicamente la falta de mecanismos de control que, según sostuvo, existe durante las redadas migratorias. Hinojosa también acusó a Abbott de utilizar la inmigración como una herramienta política.

“Utiliza la inmigración como teatro político en lugar de como un tema de política pública que deba abordarse”, afirmó durante la conversación.

Abbott, que busca un cuarto mandato, cuenta con el respaldo de Donald Trump, un amplio reconocimiento entre los votantes y una extensa red política construida durante sus 12 años como gobernador.

Elecciones en Texas: qué muestran las últimas encuestas entre Hinojosa y Greg Abbott

La carrera por la gobernación muestra diferencias reducidas en varias mediciones recientes. Una encuesta de Overton Insights y Texas Public Policy Foundation, realizada entre el 24 y el 26 de agosto entre 1167 votantes probables, ubicó a Abbott con 46,9% de intención de voto frente a 45,8% de Hinojosa, una diferencia de 1,1 puntos porcentuales.

La medición también mostró una diferencia mayor cuando se incluyeron los votantes que expresaron una inclinación hacia alguno de los candidatos. En ese escenario, Abbott obtuvo el 51,2% frente al 48,8% de Hinojosa.

Un sondeo anterior de Emerson College Polling y Nexstar, realizado el 9 y 10 de agosto, había mostrado a Abbott con el 49% frente al 45% de Hinojosa entre los votantes probables. Entre los votantes hispanos, Hinojosa aventajó al gobernador por 17 puntos porcentuales.

La encuesta de Fox News marcó un 50% para Abbott y un 49% para Hinojosa Fox News

Hinojosa vs. Abbott: la fuerte diferencia de fondos para la campaña en Texas

La diferencia entre ambos candidatos es mayor en materia de financiamiento. Según los últimos informes citados por Reuters, Abbott recaudó unos US$25,5 millones entre febrero y julio, mientras Hinojosa reunió aproximadamente US$6 millones.

El gobernador también tenía unos US$67,2 millones disponibles en efectivo, frente a aproximadamente US$3 millones de Hinojosa. La diferencia de recursos se suma a la ventaja de Abbott en reconocimiento público y estructura política.

Las críticas de Hinojosa a Abbott en Texas en plena campaña electoral

La elección está prevista para el 3 de noviembre de 2026. Abbott busca un cuarto mandato consecutivo, mientras Hinojosa intenta convertirse en la primera candidata demócrata en ganar la gobernación de Texas desde Ann Richards, cuyo mandato terminó en 1995.