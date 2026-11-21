La gobernadora electa de Texas, Gina Hinojosa, se reunió en Austin con los 16 sheriffs de condados fronterizos y les expresó públicamente su respaldo. La demócrata asumirá el cargo el próximo 19 de enero y busca despejar dudas sobre sus políticas fronterizas. “La seguridad pública no es un tema partidista”, sostuvo.

Qué prometió Gina Hinojosa a los sheriffs fronterizos sobre fondos y seguridad

A través de una publicación en sus redes sociales, Hinojosa expresó: “Estoy junto a cada sheriff de la frontera en apoyo a comunidades seguras. La seguridad pública no es un tema partidista”.

Gina Hinojosa compartió en sus redes sociales que se reunió con los sheriffs de 16 condados que tienen frontera con México X/@GinaHinojosaTX

Los sheriffs son los jefes policiales electos de cada condado, distintos de los agentes federales de la Patrulla Fronteriza, y de ellos depende la cooperación de las cárceles locales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Según los resultados de AP, actualizados al 16 de noviembre, Hinojosa ganó la elección del 3 de noviembre frente a Abbott, en un conteo que aún puede actualizarse.

En el comunicado de su campaña, Hinojosa sostuvo que “la frontera está segura y seguirá segura bajo mi liderazgo”. También atribuyó a los carteles una ola de desinformación para aprovecharse de personas vulnerables y agradeció al representante Richard Peña Raymond, de Laredo, por convocar la reunión a su pedido.

Uno de los sheriffs presentes contó a Houston Chronicle que Hinojosa quiere mantener las subvenciones estatales a ciudades y condados, hoy ligadas a Operación Estrella Solitaria (Operation Lone Star). Se trata del republicano Thad Cleveland, de Terrell, quien indicó que los fondos podrían cambiar de nombre o de forma de distribución.

El sheriff de Kinney, Brad Coe, dijo a The Center Square que pidió continuidad para ese programa y más personal y fondos para cárceles, traslados y procesos judiciales. Hinojosa todavía no definió qué hará con la operación.

Asimismo, Coe planteó trasladar el costo a Washington y afirmó que Texas gastó 20.000 millones de dólares en seguridad fronteriza, una cifra que no desglosó y que supera los 11.000 millones que Houston Chronicle atribuyó a Operation Lone Star.

Qué separa la seguridad fronteriza de la cooperación con ICE en los planes de Hinojosa

Consultada sobre si dejaría de cooperar con ICE, no descartó esa posibilidad y dijo que la tarea de ese organismo es distinta de la que la Patrulla Fronteriza cumple en la línea divisoria. Tampoco respondió con un sí o un no.

Gina Hinojosa se reunió con 16 sheriffs de condados fronterizos de Texas Pexels

En una entrevista previa con The Texas Tribune, había explicado que convocó a los sheriffs para transmitir que nada cambió en la frontera y desactivar mensajes de carteles que lucran con el tráfico de personas. También contó que habló con Donald Trump y que el presidente entiende su compromiso con una frontera segura.

Qué exige la ley SB 8 a los sheriffs de Texas y qué cambia el 1° de diciembre

La ley estatal del Senado 8 (SB 8, por sus siglas en inglés), firmada por Greg Abbott y vigente desde el 1° de enero de 2026, obliga a los sheriffs de condados que operan o contratan una cárcel a solicitar y firmar acuerdos 287(g) con el ICE. Según el análisis de la norma:

El plazo de cumplimiento vence el 1° de diciembre de 2026, siete semanas antes de la asunción de Hinojosa.

Si el pedido no prospera, el sheriff debe reiterarlo al menos una vez al año.

El fiscal general puede demandar a quien incumpla.

La ley SB 8, firmada por Greg Abbott y que entró en vigor en enero pasado, busca estandarizar la cooperación de los alguaciles locales con el ICE Facebook Greg Abbott

La escala del cambio es amplia. Cuando se aprobó la norma, solo 35 condados de Texas participaban del programa, según el análisis del Centro de Investigación del Senado, ahora alcanzaría a unos 234 de los 254 condados.

Para las familias inmigrantes, el punto de contacto más frecuente es la cárcel. En Montgomery, por ejemplo, el acuerdo solo se aplica tras un arresto por un delito estatal superior a una falta menor.

Una gobernadora no puede derogar por sí sola una ley. Los demócratas Trey Martinez Fischer y José Menéndez presentaron proyectos para eliminar la obligación y las subvenciones asociadas, según KSAT, cuyo destino dependerá de una Legislatura dividida en la sesión de 2027.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.