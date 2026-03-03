Elecciones en Texas: la historia de Gina Hinojosa, la latina que busca vencer a Greg Abbott y ganar la gobernación

Gina Hinojosa irrumpió en la carrera por la gobernación de Texas como una figura emergente del Partido Demócrata, con un mensaje directo: quiere reemplazar a Greg Abbott en 2026 y “recuperar” el Estado de la Estrella Solitaria para los trabajadores. Abogada, legisladora estatal y con raíces mexicano-estadounidenses, apuesta a convertir su historia personal y su trayectoria en educación pública en el corazón de su campaña. Este martes 3 de marzo competirá en las elecciones primarias.

Gina Hinojosa: origen latino y salto a la política en Texas

El ingreso de Hinojosa a la política nació de un conflicto concreto: la posible clausura de la escuela primaria de su hijo por recortes presupuestarios. Ante la amenaza, organizó a otros padres, decidió presentarse a elecciones y en 2012 ganó un lugar en la Junta Escolar del Distrito Escolar Independiente de Austin.

Desde ese cargo, logró mantener abierta la escuela y evitar el cierre de otras instituciones públicas del distrito. En 2015, sus colegas la eligieron presidenta de la Junta Escolar, consolidando su imagen de defensora de la educación pública y de las comunidades locales. Esa experiencia como madre y dirigente escolar se transformó en uno de los ejes de su narrativa política.

La propuesta de Gina Hinojosa para Texas: educación, salud y trabajadores

Hinojosa nació y se crio en el Río Grande Valley, una región de fuerte presencia latina, y destaca su ascendencia mexicano-estadounidense como parte central de su identidad. En su campaña subraya ese origen para conectar con un electorado que ve en Texas un estado cada vez más diverso, pero donde las políticas públicas no siempre reflejan esa realidad.

Su eslogan de campaña, “No te dejes”, condensa ese tono desafiante y de orgullo cultural. La frase, que le transmitió su abuela, funciona como un llamado a los texanos a “no dejarse” frente al poder político y económico, y a defender sus derechos en temas como educación, salud y condiciones laborales.

En la Cámara de Representantes de Texas, donde asumió en 2017, se convirtió en una de las voces más críticas de la administración de Greg Abbott, especialmente por los llamados “vales escolares”, que ella describe como una estafa que desvía recursos hacia escuelas privadas. Su plataforma a la gobernación pone el foco en educación pública robusta, acceso a la salud y ética gubernamental, con la promesa de “hacer que Texas vuelva a funcionar para los texanos”.

En su video de lanzamiento a la gobernación, Hinojosa apuntó directamente a “los multimillonarios y las corporaciones” que, según ella, “están obteniendo ganancias mientras los trabajadores texanos luchan por pagar alimentos, vivienda y atención médica”.

“Para ellos trabaja Greg Abbott. Yo me postulo para gobernadora porque quiero trabajar para ti”, afirmó, marcando un claro contraste entre su proyecto y el del actual mandatario.

Los precandidatos demócratas a gobernador son:

Patricia Abrego

Chris Bell

Bobby Cole

Carlton W. Hart

Gina Hinojosa

José Navarro Balbuena

Zach Vance

Angela “Tía Angie” Villescaz

